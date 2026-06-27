અમદાવાદમાં ગાંજાની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ: ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આશરે 20 કિલો જથ્થા સાથે એકને ઝડપી પાડ્યો
રાજસ્થાનથી ગાંજો મંગાવી અમદાવાદમાં સપ્લાય કરતા શખસને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આશરે 20 કિલો ગાંજા સાથે દબોચ્યો
Published : June 27, 2026 at 6:14 PM IST
અમદાવાદ: શહેર અને રાજ્યમાં નશીલા પદાર્થોના હેરફેરનું સામ્રાજ્ય વધી રહ્યું છે. રોજેરોજ તેની સાથે જોડાયેલા કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવતા રહે છે. આને લઈને પોલીસ તંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે અને નશાના વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકો પર સકંજો કસી રહી છે. આ જ ઘટનાક્રમમાં ડ્રગ્સના કાળા કારોબાર સામે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વધુ એક મોટી સફળતા મેળવી છે. નારણપુરાના અખબારનગર સર્કલ વિસ્તારમાંથી પોલીસે આશરે 19 કિલો 812 ગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. જપ્ત કરાયેલા ગાંજાની બજાર કિંમત અંદાજે 9 લાખ 90 હજાર 600 રૂપિયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળેલી બાતમીના આધારે અખબારનગર સર્કલ પાસે આવેલી વંદના સોસાયટી નજીક જાહેર સ્થળે રેડ કરવામાં આવી હતી. કાર્યવાહી દરમિયાન સતીષકુમાર મનોહરલાલ મહેતા નામના 41 વર્ષીય આરોપીને ગાંજાના જથ્થા સાથે રંગેહાથ ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. આરોપી મૂળ રાજસ્થાનનો રહેવાસી છે અને હાલમાં અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં રહે છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી ગાંજાની સાથે મોબાઇલ ફોન, રોકડ રકમ અને અન્ય સામગ્રી મળી કુલ 9 લાખ 96 હજાર 130 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. સમગ્ર મામલે ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પી આઈ જી.પી ધાખડાએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપી રાજસ્થાનથી ગાંજો મંગાવી અમદાવાદમાં તેના અન્ય પેડલરને સપ્લાય કરતો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી અગાઉ પણ ચોરી, પ્રોહિબિશન અને એનડીપીએસ એક્ટ સહિતના અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાઈ ચૂક્યો છે. એટલે કે તેની સામે અગાઉથી જ ગુનાહિત ઇતિહાસ નોંધાયેલો છે.પોલીસની તપાસમાં ગાંજાનો જથ્થો સપ્લાય કરનારા અન્ય બે આરોપીઓના નામ પણ સામે આવ્યા છે. હાલ બંને આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની શોધખોળ માટે અલગ-અલગ ટીમો કામે લાગી છે.
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