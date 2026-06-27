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149 રથયાત્રા પૂર્વે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની વિશેષ સુરક્ષા ; ઢાબા પોઇન્ટ્સ પર સઘન પેટ્રોલિંગ, ડ્રોનથી ચાંપતી નજર

શાંતિપૂર્ણ રીતે રથયાત્રાનું આયોજન થાય તે માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સતર્ક

શાંતિપૂર્ણ રીતે રથયાત્રાનું આયોજન થાય તે માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સતર્ક
શાંતિપૂર્ણ રીતે રથયાત્રાનું આયોજન થાય તે માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સતર્ક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 10:01 PM IST

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અમદાવાદ: આગામી ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રામાં સુરક્ષા બાબતોને લઈને કોઈ કચાશ ન રહે અને સમગ્ર આયોજન શાંતિપૂર્વક અને કોઈ ડર-શંકા વિના પૂર્ણ થાય તેને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ શહેરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ખાસ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. શહેરના વિવિધ ઢાબા પોઇન્ટ્સ સહિત સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સઘન પેટ્રોલિંગ અને ડ્રોન સર્વેલન્સ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે.

દરેક હિલચાલ પર ચાંપતી નજર

કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી થઈ શકે તે માટે પોલીસ સતત સતર્ક છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના DCP અજીત રાજીયનએ જણાવ્યું હતું કે, રથયાત્રા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તેમજ અસામાજિક તત્વો, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ પર સતત નજર રાખવા માટે શહેરના વિવિધ ઢાબા પોઇન્ટ્સ પર વિશેષ પેટ્રોલિંગ ગોઠવવામાં આવ્યું છે.

શાંતિપૂર્ણ રીતે રથયાત્રાનું આયોજન થાય તે માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સતર્ક (ETV Bharat Gujarat)

ટેક્નોલૉજીથી પણ કરાશે સર્વેલન્સ

સાથે જ આધુનિક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ડ્રોન મારફતે પણ સતત હવાઈ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની અલગ-અલગ ટીમો સતત મેદાનમાં કાર્યરત છે અને જ્યાં જરૂર જણાશે ત્યાં તાત્કાલિક ચેકિંગ તેમજ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ, સુરક્ષિત અને કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવ વિના સંપન્ન થાય તે માટે તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરીને કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદ પોલીસે નાગરિકોને પણ અપીલ કરી છે કે કોઈપણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ, વસ્તુ અથવા પ્રવૃત્તિ નજરે ચડે તો તરત જ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરે, જેથી સમયસર યોગ્ય કાર્યવાહી કરી શકાય.

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