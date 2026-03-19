અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળી સફળતા, ₹2.38 કરોડના નકલી નોટો સાથે યોગ ગુરુ સહિત ગેંગની ધરપકડ
Published : March 19, 2026 at 6:52 PM IST
Updated : March 19, 2026 at 6:58 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાંચે નકલી ચલણી નોટોના મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કરીને દેશની આર્થિક વ્યવસ્થાને મોટા નુકસાનથી બચાવી છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ 7 આરોપીઓ, જેમાં એક મહિલાનો સમાવેશ થાય છે, તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
18 માર્ચ 2026ના રોજ મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં ટોરેન્ટ પાવર નજીક એક સફેદ ફોર્ચ્યુનર કારને અટકાવવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કારમાંથી ₹500ની નકલી નોટોના મોટા જથ્થા મળી આવ્યા હતા. કાળા બેગ અને છુપાવેલા પેકેટમાંથી નોટો મળી આવતા તમામ આરોપીઓને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
પકડાયેલા આરોપીઓના નામોમાં મુકેશ થુમ્મર, અશોકભાઈ ધનજીભાઈ માવાણી, રમેશ બલર, દિવ્યેશ રાણા, પ્રદીપભાઈ જોટાંગિયા અષ્ટાંગ યોગ ગુરુ તેમજ કતારગામ (સુરત) ની એક મહિલા આરોપી અને ભરતભાઈ કાકડિયાનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું કે, આ ગેંગ છેલ્લા ચાર મહિનાથી સુરતના રહેણાંક મકાનમાં નકલી નોટો છાપવાનું કામ ચલાવી રહ્યો હતો. આ સમગ્ર ઓપરેશનનું નેતૃત્વ મુકેશભાઈ લખાભાઈ થુમ્મરે કર્યું હતું, જેમણે પ્રિન્ટિંગ માટે જરૂરી સાધનો અને માળખું ઉભું કર્યું હતું.આરોપીઓએ ચીનમાંથી ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ મારફતે “RBI” અને “Bharat” જેવી માર્કિંગ ધરાવતો સુરક્ષા થ્રેડ પેપર મંગાવ્યો હતો. નકલી નોટોને વધુ અસલી જેવી બનાવવાના હેતુથી ફોટો એડિટિંગ સોફ્ટવેર અને AI આધારિત ટૂલ્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના DCP અજિત રાજિયન જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહી દ્વારા માત્ર નકલી નોટો જ નહીં, પરંતુ આખું પ્રિન્ટિંગ નેટવર્ક નાબૂદ કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આરોપીઓ ટેક્નોલોજી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીને નોટોની ગુણવત્તા સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ સમયસરની કાર્યવાહીથી મોટા આર્થિક નુકસાનને અટકાવવામાં સફળતા મળી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં આંતરરાજ્ય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શન હોવાની શક્યતા છે અને તે દિશામાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે.
જપ્તી દરમિયાન અમદાવાદમાંથી અંદાજે ₹2.10 કરોડની નકલી ₹500ની નોટો, એક ફોર્ચ્યુનર કાર અને મોબાઇલ ફોન સાથે રોકડ મળી આવ્યા હતા. જ્યારે સુરતમાંથી અંદાજે ₹28 લાખની નકલી નોટો સાથે પ્રિન્ટર, લેપટોપ, કટીંગ મશીન અને અન્ય સાધનો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ સમગ્ર કાર્યવાહી દેશની આર્થિક સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. નકલી ચલણી નોટોનું સર્ક્યુલેશન માત્ર બજારની વિશ્વસનીયતાને નુકસાન પહોંચાડતું નથી, પરંતુ તે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.
હાલ તમામ આરોપીઓ સામે DCB પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે. પોલીસે હવે આ ગેંગના અન્ય જોડાણો અને નાણાકીય ટ્રેલ શોધવાની કામગીરી હાથ ધરી છે.
