હવે ગુનેગારના અડ્ડા સુધી પહોંચશે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ! અમદાવાદમાં 4 નવી યુનિટથી પોલીસિંગનો નવો પ્લાન
વિસ્તરતા શહેર અને ગુનાખોરીના પડકાર વચ્ચે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ફિલ્ડ પ્રેઝન્સ વધારવાનો નિર્ણય; યુનિટ-1,2ના 25 સપ્ટેમ્બરે ઉદ્ઘાટન બાદ કામ શરૂ, યુનિટ 3-4 ટૂંકમાં થશે કાર્યરત
Published : September 29, 2026 at 7:40 AM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં વધતી વસ્તી અને સતત વિસ્તરતા શહેરી વિસ્તારમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ફિલ્ડ પ્રેઝન્સ વધારવા માટે ચાર નવી યુનિટ કાર્યરત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વધુ સીધી અને ઝડપી હાજરી મળી રહેશે. ગુનો બન્યા બાદ માત્ર તપાસ કરવા કરતાં ગુનો બને તે પહેલાં જ ગુનાહિત તત્વો પર નજર રાખવા માટે પ્રિવેન્ટિવ પોલીસિંગ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવશે.
બે યુનિટે સંભાળી જવાબદારી
નવી વ્યવસ્થામાં યુનિટ-1 અને યુનિટ-2નું 25 સપ્ટેમ્બરે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું અને બંને યુનિટે કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે. જ્યારે યુનિટ-3 અને યુનિટ-4 પણ ટૂંક સમયમાં કાર્યરત કરવામાં આવશે. ચારેય યુનિટનો હેતુ શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ક્રાઇમ-ફોકસ્ડ પોલીસિંગને વધુ અસરકારક બનાવવાનો રહેશે.
બુટલેગરથી ગેંગ સુધી સીધી નજર
નવી યુનિટો દ્વારા બુટલેગર, જુગારી, ડ્રગ્સ પેડલર, વાહનચોર તેમજ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા ગુનાહિત તત્વો પર સીધી નજર રાખવામાં આવશે. સ્થાનિક સ્તરે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ અંગેની માહિતી એકત્રિત કરી તેના આધારે કાર્યવાહી કરવાની દિશામાં પણ આ યુનિટો મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
ગંભીર બનાવમાં હવે ઝડપી રિસ્પોન્સ
ગંભીર ગુનો બને ત્યારે ઝડપી રિસ્પોન્સ અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી માટે પણ નવી ટીમો કામ કરશે. શહેરના અલગ-અલગ ઝોનમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમોની હાજરી હોવાથી ઘટનાસ્થળ સુધી પહોંચવામાં અને પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરવામાં વધુ સંકલિત કામગીરી થઈ શકે તેવો હેતુ રાખવામાં આવ્યો છે.
સ્થાનિક પોલીસને સપોર્ટ, વિકલ્પ નહીં
નવી ચારેય યુનિટ સ્થાનિક પોલીસનો વિકલ્પ નહીં બને, પરંતુ સ્થાનિક પોલીસને સપોર્ટ કરતી ક્રાઇમ-ફોકસ્ડ સિસ્ટમ તરીકે કામ કરશે. એટલે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનની દૈનિક કાયદો-વ્યવસ્થાની કામગીરી યથાવત રહેશે, જ્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો ગંભીર અને સંગઠિત ગુનાખોરી, ગુનાહિત નેટવર્ક તથા પ્રિવેન્ટિવ પોલીસિંગ પર વધુ કેન્દ્રિત રહેશે.
યુનિટ-1ની નજર છ વિસ્તારો પર
ક્રાઇમ બ્રાન્ચની યુનિટ-1માં વટવા, ઇસનપુર, નારોલ, વટવા GIDC, રામોલ અને ખોખરા વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ વિસ્તારોમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ અંગેની માહિતી મેળવવા અને ક્રાઇમ-ફોકસ્ડ કાર્યવાહી માટે યુનિટ-1 કામગીરી કરશે.
યુનિટ-2માં શહેરનો મોટો પૂર્વ વિસ્તાર
યુનિટ-2 હેઠળ ઓઢવ, નિકોલ, નરોડા, કૃષ્ણનગર, સરદારનગર, બાપુનગર, રખિયાલ, અમરાઇવાડી અને ગોમતીપુર વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પૂર્વ અમદાવાદના આ વિસ્તારોમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની સીધી ફિલ્ડ હાજરી વધશે.
યુનિટ-3 ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફ નજર રાખશે
યુનિટ-3માં ચાંદખેડા, મોટેરા, સાબરમતી, રાણીપ, નારણપુરા, વાડજ અને એરપોર્ટ વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ યુનિટ કાર્યરત થયા બાદ આ વિસ્તારોમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ફિલ્ડ કામગીરી વધુ સુવ્યવસ્થિત બનશે.
યુનિટ-4માં પશ્ચિમ અમદાવાદનો વિસ્તાર
યુનિટ-4 હેઠળ બોડકદેવ, વસ્ત્રાપુર, સોલા, ઘાટલોડિયા, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, સરખેજ અને વેજલપુર વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. યુનિટ-3ની જેમ યુનિટ-4 પણ ટૂંક સમયમાં કાર્યરત થવાની છે.
ગુનો થાય તેની રાહ નહીં, પહેલેથી નજર
ચાર નવી યુનિટ ઉભી કરવાનો મુખ્ય હેતુ માત્ર ગુનો બન્યા બાદ તપાસ પૂરતો સીમિત નથી. ગુનાહિત તત્વોની હિલચાલ પર નજર, સંભવિત ગુનાખોરી અટકાવવી, સ્થાનિક માહિતીનું ઝડપી સંકલન અને ગંભીર બનાવમાં તાત્કાલિક પ્રતિસાદ—આ તમામ બાબતોને એકસાથે ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ફિલ્ડ સિસ્ટમને વિસ્તૃત કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: