સોશિયલ મીડિયામાં એસ્કોર્ટ સર્વિસના નામે ફ્રોડ, AIથી અશ્લીલતા અને ઓનલાઈન દેહવિક્રય કેસમાં 120 પ્રોફાઈલ સામે ગુનો

ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને વિવિધ વેબસાઇટ્સ મારફતે ગેરકાયદેસર એસ્કોર્ટ સર્વિસ ચલાવતી 120 ઓનલાઇન પ્રોફાઇલ્સ અને એકમો સામે FIR નોંધવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 6:58 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ઓનલાઇન દેહવિક્રય અને મહિલાઓના ડિજિટલ શોષણ સામે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. સતત ડિજિટલ સર્વેલન્સ અને સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ દરમિયાન, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને વિવિધ વેબસાઇટ્સ મારફતે ગેરકાયદેસર એસ્કોર્ટ સર્વિસ ચલાવતી 120 ઓનલાઇન પ્રોફાઇલ્સ અને એકમો સામે FIR નોંધવામાં આવી છે.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જણાવ્યું છે કે, આ તમામ એકમો દ્વારા જાહેર પ્લેટફોર્મ પર મહિલાઓના અશ્લીલ ફોટા-વિડિયો મૂકીને લોકોને લલચાવવામાં આવતા હતા. ખાસ કરીને, આ કેસમાં પ્રથમ વખત AI ટેકનોલોજીનો દુરુપયોગ સામે આવ્યો છે, જેમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા બનાવેલી અશ્લીલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને ‘એસ્કોર્ટ સર્વિસ’ના નામે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયેશ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને સાયબર ઇન્ટેલિજન્સના આધારે છેલ્લા કેટલાક સમયથી આવા સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ અને વેબસાઇટ્સ ઉપર નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ એક સુવ્યવસ્થિત નેટવર્ક છે, જે AI જનરેટેડ અશ્લીલ સામગ્રી દ્વારા નાગરિકોને ફસાવી ગેરકાયદેસર વ્યવહારો અને નાણાકીય છેતરપિંડી કરી રહ્યું છે.

તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ પ્રોફાઇલ્સ દ્વારા અમદાવાદ શહેર માટે “કલાક દીઠ દર”, “નાઇટ સ્ટે” જેવી જાહેરાતો કરવામાં આવતી હતી અને મોબાઇલ નંબર તથા UPI ID આપીને ઓનલાઇન પેમેન્ટ લેવાતું હતું. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, ઘણા નાગરિકો પાસેથી રકમ લઈ બાદમાં કોઈ સેવા આપવામાં ન આવતી, જેના કારણે સાયબર છેતરપિંડીના અનેક બનાવો સામે આવ્યા છે.

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જયેશ મકવાણાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ માત્ર કાયદાનો ભંગ નથી કરતી પરંતુ જાહેર પ્લેટફોર્મ પર મહિલાઓને અપમાનજનક રીતે રજૂ કરીને તેમની માન-ગરિમાને ગંભીર રીતે ઠેસ પહોંચાડે છે. પીડિતોની ઓળખ અને ગોપનીયતા જળવાઈ રહે તે માટે આ FIR ને ‘સંવેદનશીલ’ શ્રેણીમાં રાખવામાં આવી છે.

આ કેસમાં આરોપી પ્રોફાઇલ્સના એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ અને મોબાઇલ નંબર ધારકો સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 79, 296 અને 318(4), ઈમ્મોરલ ટ્રાફિક (પ્રિવેન્શન) એક્ટ 1956ની કલમ 8 તથા ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ 2000ની કલમ 67 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જનતાને અપીલ કરી છે કે, આવી ગેરકાયદેસર અને અચકાસણી વગરની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ્સ, લિંક્સ અને UPI IDથી દૂર રહે. આવી સેવાઓમાં જોડાવાથી નાગરિકો નાણાકીય છેતરપિંડી તેમજ ગંભીર કાનૂની મુશ્કેલીઓમાં ફસાઈ શકે છે. હાલ આ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલુ હોવાનું ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જણાવ્યું છે.

