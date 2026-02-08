ETV Bharat / state

ઈન્જેક્શનથી સીલ કરેલું પાર્સલ ખોલીને iPhone કાઢી નકલી ફોન મૂક્યો, અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મોટું રેકેટ ઝડપ્યું

ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન જેવી ઇ-કોમર્સ કંપનીઓને નિશાન બનાવી ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ બદલી નાંખતી એક આંતરરાજ્ય ગેંગને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી લીધી છે.

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઇ-કોમર્સ ફ્રોડ રેકેટ ઝડપ્યું
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઇ-કોમર્સ ફ્રોડ રેકેટ ઝડપ્યું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 8, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : ઓનલાઇન મંગાવેલો ફોન ખરેખર ઓરિજિનલ છે કે પછી ડમી? ગ્રાહકોના આ સવાલ પાછળ છુપાયેલું એક મોટું રેકેટ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પર્દાફાશ કર્યું છે. ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન જેવી ઇ-કોમર્સ કંપનીઓને નિશાન બનાવી ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ બદલી નાંખતી એક આંતરરાજ્ય ગેંગને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી લીધી છે. કુલ 5 સભ્યોની આ ગેંગની મુદામાલ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

નરોડા વિસ્તારમાં આવેલી એક કંપનીની ઓફિસમાંથી આ ગેરરીતિ ચાલતી હોવાની માહિતી મળતાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું કે ગેંગ ખૂબ આયોજનબદ્ધ રીતે ઓનલાઈન ઓર્ડર, ડિલિવરી અને રિટર્ન–રિફંડની પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરતી હતી.

5 શખ્સોની મુદામાલ સાથે ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીઓ પોતે જ મોંઘી ઓરિજિનલ પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન ઓર્ડર કરતા અને તે જ ગેંગનો માણસ ડિલિવરી બોય બનીને પાર્સલ ડિલિવર કરતો. ડિલિવરી બાદ પાર્સલમાંથી ઓરિજિનલ મોબાઈલ અથવા અન્ય મોંઘી વસ્તુ કાઢી લેવામાં આવતી અને તેની જગ્યાએ ડમી પ્રોડક્ટ મૂકી દેવામાં આવતી.

ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે પાર્સલ ખોલવા માટે આરોપીઓ ખાસ પ્રકારના કેમિકલનો ઉપયોગ કરતા હતા. જેથી આગળ કોઈને શંકા ન જાય કે પેકેજ ખોલવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ પાર્સલમાંથી ડમી પ્રોડક્ટ નીકળી છે એવું કારણ બતાવી પાર્સલ રિટર્ન કરાતું અને ઇ-કોમર્સ કંપની પાસેથી સંપૂર્ણ રિફંડ મેળવી લેવામાં આવતું.

5 શખ્સોની મુદામાલ સાથે ધરપકડ
5 શખ્સોની મુદામાલ સાથે ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે વિશાલ બાવરી અમદાવાદમાં, મનોજ વડોદરામાં અને વિશાલ પંચાલ સુરતમાં ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતા હતા. આરોપી રોમીલ ઓર્ડર પ્લેસ કરવાનું કામ સંભાળતો હતો અને દર વખતેઅલગ-અલગ આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરતો. ગેંગ પોતાના નજીકના મિત્રો પાસેથી આઈડી મેળવીને ઓર્ડર કરતી હતી.

આરોપી રુશિપાલ ઓર્ડર બુક કરવાનું તેમજ ડમી પ્રોડક્ટ લાવવાનું કામ કરતો હતો, જ્યારે ફરાર આરોપી વિનોદ ઓર્ડર બુકિંગ કરાવતો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. કુલ સાત આરોપીઓ હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાંથી મોટા ભાગના રાજસ્થાનના જાલોર જિલ્લાના વતની છે.

5 શખ્સોની મુદામાલ સાથે ધરપકડ
5 શખ્સોની મુદામાલ સાથે ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

ગોડાઉનમાં શંકાસ્પદ હલચલ ધ્યાને આવતાં સમગ્ર મામલો પોલીસના ધ્યાને આવ્યો અને ત્યારબાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ સમગ્ર રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો. હાલ તમામ ઝડપાયેલા આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકોની પણ શોધખોળ ચાલી રહી છે.

આ મામલે ડી.વી. ઢોલા, પીઆઈ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચએ જણાવ્યું હતું કે આ ગેંગ ખૂબ આયોજનબદ્ધ રીતે ઇ-કોમર્સ કંપનીઓને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડતી હતી. તમામ આરોપીઓ પાસેથી મુદામાલ કબજે કરવામાં આવી છે અને ફરાર આરોપીને ઝડપવા કાર્યવાહી ચાલુ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. OMG : 10-20 હજાર નહીં, પરંતુ લાખો રૂપિયાનું ફૂડ ઓનલાઈન ઓર્ડર કર્યું
  2. બોલો લ્યો... ઓનલાઈન ઓર્ડર આપી ગાંજો પણ કુરિયર દ્વારા મળી રહ્યો છે

TAGGED:

E COMMERCE FRAUD RACKET
AHMEDABAD CRIME BRANCH
AHMEDABAD CRIME
AHMEDABAD FRAUD
E COMMERCE FRAUD RACKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.