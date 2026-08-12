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અપ્રમાણસર મિકલતના કેસમાં સસ્પેન્ડેડ GAS અધિકારી કેતકી વ્યાસની અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કરી ધરપકડ

કેતકી વ્યાસ શેલા વિસ્તારમાં તેની બહેનના ઘરે રહેતી હોવાની માહિતી મળ્યા બાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કાર્યવાહી કરી કેતકી વ્યાસને ઝડપી લીધી હતી.

કેતકી વ્યાસની ફાઈલ તસવીર
કેતકી વ્યાસની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 8:16 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં અપ્રમાણસર મિલકતના કેસમાં વોન્ટેડ સસ્પેન્ડેડ GAS અધિકારી કેતકી વ્યાસને અમદાવાદ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડી છે. કેતકી વ્યાસ શેલા વિસ્તારમાં તેની બહેનના ઘરે રહેતી હોવાની માહિતી મળ્યા બાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કાર્યવાહી કરી કેતકી વ્યાસને ઝડપી લીધી હતી.

કેતકી વ્યાસની ધરપકડ બાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા જરૂરી પ્રાથમિક કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી તેને વધુ તપાસ માટે લાંચ રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો (ACB)ને સોંપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. કેતકી વ્યાસને ACB કચેરી ખાતે લાવવામાં આવી છે.

અપ્રમાણસર મિલકતના કેસમાં કેતકી વ્યાસ વોન્ટેડ હતી. હવે ACB દ્વારા તેની સામે સત્તાવાર ધરપકડ સહિતની આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર મામલે ACB દ્વારા વધુ પૂછપરછ અને કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

નોંધનીય છે કે, તત્કાલીન આણંદ જિલ્લા કલેક્ટર ડી. એસ. ગઢવીની ચેમ્બરમાં કથિત રીતે સ્પાય કેમેરા લગાવવાના અને વીડિયો રેકોર્ડિંગના બહુચર્ચિત કેસમાં તત્કાલીન રેસિડેન્ટ એડિશનલ કલેક્ટર કેતકી વ્યાસનું નામ આવ્યું હતું. હાલમાં જ તેમને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મહત્વપૂર્ણ રાહત મળી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ પર સ્ટે આપ્યો હતો.

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TAGGED:

KETKI VYAS
AHMEDABAD CRIME BRANCH
KETKI VYAS ARREST
કેતકી વ્યાસની ધરપકડ
AHMEDABAD CRIME BRANCH

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