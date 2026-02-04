ETV Bharat / state

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાળ તસ્કરી કેસમાં મુખ્ય આરોપીની કરી ધરપકડ, તપાસમાં મોટો ખુલાસો

મુખ્ય આરોપી યુનિસખાન ઉર્ફે યુનુસને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી લીધો છે. આ કાર્યવાહી અગાઉ કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુનાની તપાસ દરમિયાન કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 8:15 PM IST

અમદાવાદ : ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાળ તસ્કરીના એક ગંભીર અને સંવેદનશીલ મામલે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ત્રણ બનાસકાંઠા જિલ્લાના રહેવાસી મુખ્ય આરોપી યુનિસખાન ઉર્ફે યુનુસને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી લીધો છે. આ કાર્યવાહી અગાઉ કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુનાની તપાસ દરમિયાન કરવામાં આવી છે.

આ તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે, કે આરોપી યુનુસે ગોવિંદભાઈ નામના વ્યક્તિ પાસેથી બાળક મેળવ્યું હતું. ગોવિંદભાઈ પાસેથી યુનુસે હિંમતનગર નજીકથી 3 લાખ 60 હજાર રૂપિયાની મોટી રકમ ચૂકવી બાળક ખરીદ્યું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ ઘટનાએ બાળ તસ્કરીના સંગઠિત નેટવર્ક તરફ ગંભીર સંકેતો આપ્યા છે.

આ મામલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અગાઉ પણ કાર્યવાહી કરતા 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી ચૂકી છે. હાલની ધરપકડ સાથે જ તપાસ વધુ ઉંડાણમાં લઈ જવાઈ રહી છે અને બાળકની ખરીદ-વેચાણ પાછળ કાર્યરત સમગ્ર ગેંગ, તેમના સંપર્કો અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અંગે માહિતી એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે.

"બાળ તસ્કરી જેવા ગંભીર ગુનામાં કોઈપણ સંડોવાયેલા આરોપીઓને છોડવામાં નહીં આવે. અત્યાર સુધી મળેલી માહિતીના આધારે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર નેટવર્કને ઉખેડી નાખવા માટે વધુ તપાસ ચાલુ છે." - આર.આર. ગઢવી, પીઆઇ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ

ક્રાઇમ બ્રાન્ચનું માનવું છે કે આ માત્ર એક ઘટના નથી, પરંતુ પાછળ એક વિશાળ નેટવર્ક કાર્યરત હોવાની શકયતા છે. જેના કારણે તપાસની વ્યાપકતા વધારીને અન્ય જિલ્લાઓ અને રાજ્યો સાથેના સંકળાણોની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. હાલ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કાયદાકીય કાર્યવાહી આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે અને બાળકની સુરક્ષા તેમજ આવા ગુનાઓ અટકાવવા માટે કડક પગલાં લેવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપવામાં આવી છે.

