અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કુખ્યાત રવિ ગોદારા ગેંગમાં સામેલ રાજસ્થાનના બે ગેંગસ્ટરોને ઝડપી પાડ્યા

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી ચોક્કસ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીઓની હિલચાલ પર સતત નજર રાખવામાં આવી હતી.

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કુખ્યાત રવિ ગોદારા ગેંગમાં સામેલ રાજસ્થાનના બે ગેંગસ્ટરોને ઝડપી પાડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 7:08 PM IST

અમદાવાદ: સંગઠિત અપરાધ સામે મોટી સફળતા મેળવતાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સતત 7 કલાક સુધી ચાલેલી હાઈ-વોલ્ટેજ કાર્યવાહી બાદ રાજસ્થાનના કોટાના બે કુખ્યાત ભાગેડુ ગેંગસ્ટરોને ઝડપી પાડ્યા છે. કુખ્યાત રવિ ગોદારા ગેંગ સાથે સંકળાયેલા આ બંને શખ્સો ગુજરાતમાં પોતાનું ખંડણી અને હિંસક ગુનાહિત નેટવર્ક ઉભું કરવાની તૈયારીમાં હતા, પરંતુ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની સમયસર અને ચોક્કસ કાર્યવાહીથી તેમના મનસૂબા નિષ્ફળ બન્યા.

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી ચોક્કસ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીઓની હિલચાલ પર સતત નજર રાખવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા જ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ આયોજનબદ્ધ રીતે અલગ-અલગ ટીમો રચી શહેરના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં વોચ ગોઠવી હતી. આરોપીઓએ ધરપકડથી બચવા માટે સ્થળ બદલીને છુપાવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમ છતાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમોએ અવિરત 7 કલાક સુધી પીછો કરી અંતે બંને આરોપીઓને કોઈપણ ગુનાને અંજામ આપે તે પહેલાં જ કાબૂમાં લીધા હતા. સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન સામાન્ય નાગરિકોને કોઈ નુકસાન ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવામાં આવી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાંઅમન ઉર્ફે બચ્ચા (એહસાનઅલી સૈયદ) રહેવાસી બકરા મંડી, સાજીદ ઈડા, કિશોરપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર, કોટા અને સુહેબ ઉર્ફે ચિન્ટુ (ફિરોઝખાન પઠાણ), પકડાયેલા બંને આરોપીઓ સામે 20થી વધુ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેમાં સંગઠિત ખંડણી, હત્યાનો પ્રયાસ, ટાર્ગેટેડ શૂટિંગ તથા આર્મ્સ એક્ટ હેઠળના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. ગુપ્ત માહિતી મુજબ બંને તાજેતરમાં જ કુખ્યાત રવિ ગોદારા ગેંગમાં સામેલ થયા હતા.

તપાસમાં ખુલ્યું છે કે, બંને આરોપીઓ અમદાવાદ શહેરમાં વેપારીઓ અને ઉદ્યોગકારોને નિશાન બનાવી ખંડણીનું નેટવર્ક ઊભું કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. તેઓ ગેંગ માટે સ્થાનિક સંપર્કો ઊભા કરવા અને સંભવિત ટાર્ગેટ્સની ઓળખ કરવાની કામગીરીમાં લાગેલા હતા.

આ સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ACP ભરત પટેલએ જણાવ્યું હતું કે, રવિ ગોદારા ગેંગ સાથે સંકળાયેલા આ બંને આરોપીઓ શહેરમાં સંગઠિત ગુનાખોરી ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી ચોક્કસ ઇન્ટેલિજન્સના આધારે સમયસર કાર્યવાહી કરી તેમને કોઈપણ ગુનાને અંજામ આપે તે પહેલાં જ ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં ગેંગસ્ટર અને સંગઠિત અપરાધ સામે કડક કાર્યવાહી યથાવત રહેશે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ હાલમાં રાજસ્થાન પોલીસ સાથે સંકલન સાધી રહી છે. પ્રાથમિક કાનૂની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ બંને આરોપીઓને આગળની તપાસ માટે કોટા પોલીસને સોંપવામાં આવશે. સાથે જ રવિ ગોદારા ગેંગના અન્ય સભ્યો અને ગુજરાતમાં સંભવિત નેટવર્ક અંગે તપાસ વધુ તેજ કરવામાં આવી છે.

