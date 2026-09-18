અમદાવાદઃ કોર્ટનો હુકમ લઈને મોબાઈલ લેવા ગયેલા ખેડૂત પર PIની દાદાગીરી ભારે પડી! કોર્ટે કરી કાર્યવાહી
અસલાલી પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. એન.કે. વ્યાસ સામે રજૂ થયેલા મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાને પ્રાથમિક તબક્કે ગ્રાહ્ય રાખીને ફોજદારી કેસ નોંધવાનો હુકમ કર્યો છે.
Published : September 18, 2026 at 4:29 PM IST
અમદાવાદઃ ગ્રામ્ય કોર્ટના વિધિવત હુકમ બાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાનો જપ્ત થયેલો મોબાઈલ લેવા ગયેલા ખેડૂત સાથે ગાળાગાળી, મારપીટ અને કથિત ગેરકાયદે અટકાયતના મામલે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટના બીજા એડી. ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ આર.બી. સોલંકીએ અસલાલી પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. એન.કે. વ્યાસ સામે રજૂ થયેલા મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાને પ્રાથમિક તબક્કે ગ્રાહ્ય રાખીને ફોજદારી કેસ નોંધવાનો હુકમ કર્યો છે. કોર્ટે ફોજદારી કાર્યવાહી સંદર્ભે સીઆરપીસીની કલમ 204 હેઠળ પી.આઈ. એન.કે. વ્યાસને સમન્સ ઇશ્યૂ કરવાનો આદેશ કર્યો છે. સાથે જ તેમને આગામી 22 ઓક્ટોબરે કોર્ટ સમક્ષ વિધિવત હાજર રહેવા ફરમાન કરવામાં આવ્યું છે.
વર્ષ 2023માં કાસીન્દ્રા ગામના ખેડૂત અનવર પરમારનો મોબાઈલ અસલાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં મુદ્દામાલ તરીકે જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. મોબાઈલ પરત મેળવવા માટે અનવર પરમારે કોર્ટમાં કાયદેસરની અરજી કરી હતી. કોર્ટ દ્વારા જરૂરી કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ મોબાઈલ મુક્ત કરવાનો સ્પષ્ટ હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો.
કોર્ટનો આ હુકમ લઈને અનવર પરમાર જ્યારે અસલાલી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા ત્યારે આરોપ મુજબ પી.આઈ. એન.કે. વ્યાસે મારી મંજૂરી લીધા વગર મુદ્દામાલ કેમ આપ્યો, તેમ કહી ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા. ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, ત્યારબાદ તેમની સાથે ગાળાગાળી કરવામાં આવી અને કાન ખેંચીને માર મારવામાં આવ્યો હતો. આટલું જ નહીં, ફરિયાદીનો આક્ષેપ છે કે તેમને રાત્રે આશરે 8 વાગ્યા સુધી ડી-સ્ટાફના રૂમમાં ગેરકાયદેસર રીતે બેસાડી રાખવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર મામલે માનવ અધિકાર આયોગ સહિત વિવિધ સ્તરે રજૂઆતો કરવામાં આવી હોવા છતાં યોગ્ય નિરાકરણ ન આવતા આખરે વકીલ અરવિંદ વાણિયા મારફતે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે રજૂ થયેલા મૌખિક તથા દસ્તાવેજી પુરાવાઓને ધ્યાનમાં લીધા બાદ પી.આઈ. વ્યાસ સામે પ્રાથમિક રીતે કાર્યવાહી આગળ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે અને સમન્સ પાઠવી આગામી સુનાવણીમાં તેમની હાજરી ફરજિયાત કરી છે.
PI એન.કે વ્યાસ સામે કઈ કલમો હેઠળ કાર્યવાહી કરાઈ?
આ કેસમાં રજૂઆત મુજબ પી.આઈ. એન.કે. વ્યાસ સામે IPCની કલમ 323, 342, 294(ખ), 504, 506(1), 201 અને 114 હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની માગ સાથે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે.
IPC 323: સ્વેચ્છાએ ઈજા પહોંચાડવી અથવા માર મારવો
IPC 342: વ્યક્તિને ગેરકાયદેસર રીતે ગોંધી રાખવી
IPC 294(ખ) અને 504: ગાળાગાળી તથા અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ
IPC 506(1): ધમકી આપવી
IPC 201: ગુનાના પુરાવાનો નાશ કરવાનો આક્ષેપ, જેમાં CCTV ફૂટેજ સંબંધિત મુદ્દો પણ સામેલ છે
IPC 114: ગુનાહિત કૃત્યમાં મદદગારી અથવા હાજરીનો આરોપ
CCTV બંધ હોવાના મુદ્દે પણ સવાલ
આ કેસમાં પોલીસ સ્ટેશનના CCTV ફૂટેજને લઈને પણ ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. ભૂતકાળમાં અમદાવાદમાં પોલીસ કસ્ટડી અને પોલીસ મારપીટના આક્ષેપો સાથે જોડાયેલા અનેક કેસોમાં CCTV ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે ઘટનાક્રમની તપાસમાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ હોવાના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. 2016માં ઈસનપુરમાં રફીક શેખના કસ્ટોડિયલ ડેથના કેસમાં પોલીસ સ્ટેશનના CCTV બંધ હોવાના કારણે ઘટનાક્રમની તપાસમાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ હતી. 2016માં ગાયકવાડ હવેલી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ચકચારી કોન્સ્ટેબલ ચંદ્રકાંત મકવાણાની હત્યાના કેસમાં પણ CCTV ઉપલબ્ધ ન હોવાનો મુદ્દો સામે આવ્યો હતો. 2018માં બોપલમાં સુરુભા ઝાલાના કસ્ટોડિયલ ડેથના કેસમાં જૂના પોલીસ સ્ટેશનમાં CCTV કેમેરા ન હોવાના કારણે તેમને કોણ લઈ ગયું તે અંગેના પુરાવા મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી હતી. જ્યારે 2022માં વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં બે મહિલાઓ સાથે પોલીસ મારપીટના આક્ષેપોના કેસમાં CCTV કેમેરા કાર્યરત ન હોવાનો મુદ્દો સામે આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્યભરના પોલીસ સ્ટેશનોમાં CCTVની સ્થિતિ અંગે રિપોર્ટ પણ મંગાવ્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ છતાં CCTV કેમ બંધ?
કસ્ટોડિયલ હિંસા અને માનવ અધિકારોના રક્ષણને ધ્યાનમાં રાખીને સુપ્રીમ કોર્ટે પરમવીર સિંહ સૈની વિરુદ્ધ બલજીત સિંહ (2020) કેસમાં પોલીસ સ્ટેશનોમાં CCTV વ્યવસ્થા અંગે મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશો આપ્યા હતા. તેમાં ઓડિયો સાથેના CCTV, નાઈટ વિઝન અને લાંબા સમય સુધી રેકોર્ડિંગ જાળવી રાખવા જેવી જોગવાઈઓ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્દેશો બાદ પણ પોલીસ સ્ટેશનોમાં CCTV કેમેરા બંધ હોવાના કિસ્સાઓ સામે આવતા રહેતા હોવાના આક્ષેપો છે. વિધાનસભામાં રજૂ થયેલી માહિતી મુજબ અમદાવાદના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં CCTV ફૂટેજ મેળવવા માટેની 2024 અને 2025 દરમિયાન આવેલી 148 RTI અરજીઓમાંથી 12 અરજીઓમાં કેમેરા બંધ હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે અન્ય અરજીઓમાં ફૂટેજ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા હતા.
અરજદારના વકીલ અરવિંદ વાણિયાની રજૂઆત
અરજદાર તરફથી વકીલ અરવિંદ વાણિયાએ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, કોર્ટના સ્પષ્ટ હુકમ બાદ પોતાનો જપ્ત મોબાઈલ લેવા ગયેલા વ્યક્તિ સાથે પોલીસ અધિકારી દ્વારા મારપીટ અને ગેરકાયદેસર રીતે અટકાયતમાં રાખવાનો આક્ષેપ અત્યંત ગંભીર છે. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા મૌખિક અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે યોગ્ય ફોજદારી કાર્યવાહી કરવાની માગ કરી હતી. આ રજૂઆતો અને ઉપલબ્ધ સામગ્રીને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રામ્ય કોર્ટે પી.આઈ. એન.કે. વ્યાસ સામે કાર્યવાહી આગળ વધારતા 22 ઓક્ટોબરે કોર્ટમાં હાજર થવા સમન્સ ઇશ્યૂ કરવાનો હુકમ કર્યો છે.
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