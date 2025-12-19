ETV Bharat / state

અમદાવાદ કોર્ટે કોંગ્રેસ નેતાઓને પીએમ મોદી અને ગૌતમ અદાણીનો 'ડીપફેક' વીડિયો દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેનું સતત પ્રસારણ ગંભીર અને બદલી ન શકાય તેવી બદનક્ષીનું કારણ બની શકે છે.

સાંકેતિક ફોટો
સાંકેતિક ફોટો (FILE PHOTO/ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાતની અમદાવાદ કોર્ટે કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેના ચાર વરિષ્ઠ નેતાઓને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણી દર્શાવતો કથિત "ડીપફેક" અને બદનક્ષીભર્યો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પરથી દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેનું સતત પ્રસારણ ગંભીર અને બદલી ન શકાય તેવી બદનક્ષીનું કારણ બની શકે છે.

અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ દ્વારા દાખલ કરાયેલા માનહાનિના દાવાની સુનાવણી દરમિયાન એડિશનલ સિવિલ જજ શ્રીકાંત શર્માની કોર્ટે 18 ડિસેમ્બરના રોજ વચગાળાનો આદેશ જારી કર્યો હતો. કોર્ટે કોંગ્રેસ અને તેના નેતાઓ જયરામ રમેશ, સુપ્રિયા શ્રીનાતે, પવન ખેરા અને ઉદય ભાનુ ચિબને આદેશના 48 કલાકની અંદર તમામ પોર્ટલ, પ્લેટફોર્મ અને ડિજિટલ મીડિયા પરથી વિવાદાસ્પદ વીડિયો દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

આ વીડિયો 17 ડિસેમ્બરના રોજ કોંગ્રેસ પાર્ટીના સત્તાવાર X (અગાઉ ટ્વિટર) હેન્ડલ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં કથિત રીતે વડા પ્રધાન મોદી અને ગૌતમ અદાણી વચ્ચેની વાતચીત દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમાં "મોદી-અદાણી ભાઈ ભાઈ, દેશ બેચ કર ખાઈ મલાઈ" (મોદી અને અદાણી ભાઈઓ જેવા છે, દેશ વેચીને મજા કરી રહ્યા છે) કેપ્શન હતું.

વાદીના મતે, આ વીડિયો એક ડીપફેક છે અને તેમાં ખોટા અને દૂષિત આરોપો છે જે અદાણી ગ્રુપ અને તેના પ્રમોટર સામે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ, ભ્રષ્ટાચાર, રાજકીય પ્રભાવનો દુરુપયોગ અને અન્ય ગંભીર આરોપો સૂચવે છે. અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે દલીલ કરી હતી કે આ સામગ્રી બનાવટી, પાયાવિહોણી અને દાયકાઓની મહેનતથી બનેલી પ્રતિષ્ઠા અને સદ્ભાવનાને નુકસાન પહોંચાડવા માટે જાણી જોઈને પ્રસારિત કરવામાં આવી છે.

ફરિયાદ, અરજી અને રેકોર્ડ પર મૂકવામાં આવેલી દસ્તાવેજી સામગ્રીની તપાસ કર્યા પછી, કોર્ટે શોધી કાઢ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપકપણે પ્રસારિત થતી વિવાદિત સામગ્રીમાં પ્રથમદર્શી બદનક્ષીભર્યા નિવેદનો છે જે વાદીની પ્રતિષ્ઠા અને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

કોર્ટે નોંધ્યું કે અદાણી ગ્રુપમાં ભારત અને વૈશ્વિક સ્તરે હાજરી ધરાવતી ઘણી જાહેરમાં સૂચિબદ્ધ કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે, અને આવી સામગ્રીનું અનિયંત્રિત પ્રસારણ જનતા અને હિસ્સેદારોને ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે અને કાયમી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ખુશવંત સિંહ વિરુદ્ધ મેનકા ગાંધી, મોર્ગન સ્ટેનલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિરુદ્ધ કાર્તિક દાસ અને સુબ્રમણ્યમ સ્વામી વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા સહિતના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓ પર આધાર રાખીને, કોર્ટે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે માનહાનિના કેસોમાં મનાઈ હુકમ ખૂબ જ મર્યાદિત કેસોમાં લાદવામાં આવવો જોઈએ, પરંતુ અદાલતોને અપવાદરૂપ કેસોમાં હસ્તક્ષેપ કરવાની સત્તા છે જ્યાં સામગ્રી સ્પષ્ટપણે બદનક્ષીકારક, સ્પષ્ટપણે ખોટી અને ભરપાઈ ન થઈ શકે તેવું નુકસાન પહોંચાડવાની સંભાવના છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે પ્રતિષ્ઠાનો અધિકાર બંધારણના અનુચ્છેદ 21 નો એક પાસું છે.

આંશિક રાહત આપતા, કોર્ટે આદેશ આપ્યો કે વિવાદિત વિડિઓને આગામી સુનાવણી તારીખ, જે 29 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ નિર્ધારિત છે, તે પહેલાં દૂર કરવામાં આવે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, કોર્ટે એ પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે જો કોંગ્રેસ પાર્ટી અને તેના નેતાઓ 48 કલાકની અંદર પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો સોશિયલ મીડિયા મધ્યસ્થી X Corp અને Google, જેને પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે, 72 કલાકની અંદર સામગ્રી દૂર કરશે.

કોર્ટે વધુમાં વાદીને માહિતી ટેકનોલોજી (મધ્યસ્થી માર્ગદર્શિકા અને ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) નિયમો, 2021 હેઠળ સંબંધિત મધ્યસ્થીનો સંપર્ક કરવાની સ્વતંત્રતા આપી, જો નિયમોનું પાલન ન કરવામાં આવે, તો આ રીતે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મને સંચાલિત નિયમનકારી માળખાને મજબૂત બનાવવામાં આવે છે.

આ આદેશ નાગરિક કાર્યવાહી સંહિતાના ઓર્ડર XXXIX, નિયમો 1 અને 2 હેઠળ એકપક્ષીય વચગાળાના મનાઈ હુકમનો એક ભાગ છે, જેનો હેતુ માનહાનિનો દાવો પેન્ડિંગ હોય ત્યારે વિવાદિત સામગ્રીના વધુ પ્રસારને રોકવાનો છે.

કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય નુકસાન વાયરલ ડિજિટલ સામગ્રીને કારણે પ્રતિષ્ઠાને થયેલા નુકસાન માટે પૂરતા પ્રમાણમાં વળતર આપી શકતું નથી અને તેથી, યોગ્ય કેસોમાં તાત્કાલિક નિવારક રાહત જરૂરી છે.

આ મામલાની આગામી સુનાવણી 29 ડિસેમ્બરે થશે, જ્યારે પ્રતિવાદીઓને તેમનો જવાબ દાખલ કરવા અને વચગાળાની રાહત કેમ ચાલુ ન રાખવી જોઈએ તે સમજાવવા માટે નિર્દેશ આપવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DEEPFAKE VIDEO
PM MODI GAUTAM ADANI
CONGRESS LEADERS TO TAKE DOWN
AHMEDABAD COURT GAUTAM ADANI
AHMEDABAD COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.