અમદાવાદ: કોટનના વેપારીનું રૂ. 1.26 કરોડનું ફુલેકું, એજન્ટ સહિત 4 સામે ફરિયાદ દાખલ
એજન્ટે ઓળખાણની કંપનીમાં કોટનનો માલ સપ્લાય કરાવ્યો હતો.
Published : November 14, 2026 at 10:51 AM IST
અમદાવાદ: કોટનના વેપારમાં વિશ્વાસના આધારે શરૂ થયેલો વ્યવહાર આખરે રૂ.1.26 કરોડની છેતરપિંડીની ફરિયાદ સુધી પહોંચ્યો છે. શરૂઆતમાં માલની રકમ નિયમિત ચૂકવી વેપારીનો વિશ્વાસ જીત્યા બાદ એજન્ટે પોતાની ઓળખાણની કંપનીમાં મોટા પ્રમાણમાં કોટનનો માલ ઉધાર સપ્લાય કરાવ્યો હતો.
જોકે, લાખો રૂપિયાનો માલ મેળવી લીધા બાદ કંપની તરફથી પેમેન્ટ અટકાવી દેવામાં આવ્યું હતું. વોટ્સએપ પર વ્યાજ સાથે રકમ ચૂકવવાની ખાતરી આપવા છતાં પૈસા નહીં મળતાં વેપારીએ એજન્ટ અને કંપનીના ત્રણ ડિરેક્ટર સહિત ચાર લોકો સામે નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
એજન્ટે કોટન ટ્રેડિંગમાં કમિશન અપાવવાની વાત કરી
બોપલ-આંબલી વિસ્તારમાં રહેતા 57 વર્ષીય પ્રમોદ હનુમાનપ્રસાદ આશ્રમ રોડ પર વિનય કોર્પોરેશન નામથી ભાગીદારી પેઢી ચલાવે છે. તેઓ કોટન અને યાનના ટ્રેડિંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. આ દરમિયાન ક્રિષ્ણાકુમાર પરમેશ્વરપ્રસાદ અજીતસરિયાએ તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેણે પોતાની ઓળખ એજન્ટ તરીકે આપી કોટનના ટ્રેડિંગમાં વેપારીને માલ સપ્લાય કરાવી કમિશન અપાવવાની વાત કરી હતી.
ત્યારબાદ ક્રિષ્ણાકુમારે ફરિયાદીનો વિશ્વાસ કેળવી પોતાની ઓળખાણની વરીદી કોટસ્પીન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં કોટનનો માલ સપ્લાય કરાવવાનું શરૂ કરાવ્યું હતું. શરૂઆતના તબક્કામાં કંપની તરફથી માલની રકમ નિયમિત ચૂકવવામાં આવતી હતી. આથી વેપારીને વ્યવહાર પર વિશ્વાસ બેઠો હતો અને તેમણે માલનો સપ્લાય ચાલુ રાખ્યો હતો.
બાકી રકમ હોવા છતાં વધુ માલનો સપ્લાય કરાવ્યો
ફરિયાદ મુજબ, માર્ચ 2024 સુધીમાં જ કંપની તરફથી કોટનના માલના રૂ.65,76,871 બાકી નીકળતા હતા. તેમ છતાં એપ્રિલ 2024માં ફરિયાદીએ વધુ ચાર બિલ મારફતે કુલ રૂ.1,17,58,842નો કોટનનો માલ સપ્લાય કર્યો હતો.
ત્યારબાદ આરોપીઓએ ટુકડે-ટુકડે થોડી રકમ ચૂકવી હતી, પરંતુ બાકીની રકમની ચુકવણી બંધ કરી દીધી હતી. વેપારીએ વારંવાર ઉઘરાણી કરતાં વોટ્સએપ પર વ્યાજ સહિત નાણાં ચૂકવી આપવાનો વાયદો કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, વાયદા છતાં બાકી રકમ ચૂકવવામાં આવી નહોતી.
મૂળ રકમ અને વ્યાજ મળીને રૂ.1.26 કરોડ બાકી
ફરિયાદી પ્રમોદ હનુમાનપ્રસાદના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓ પાસેથી રૂ.95,24,338ની મૂળ રકમ લેવાની બાકી છે. આ ઉપરાંત રૂ.31,54,023નું વ્યાજ પણ ચૂકવવાનું બાકી છે. આમ, મૂળ રકમ અને વ્યાજ મળીને કુલ રૂ.1,26,78,361ની ચૂકવણી કરવામાં આવી નથી. આ મામલે વેપારીએ એજન્ટ ક્રિષ્ણાકુમાર પરમેશ્વરપ્રસાદ અજીતસરિયા અને વરીદી કોટસ્પીન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ત્રણ ડિરેક્ટર સામે નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ એન.એ. દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આશ્રમરોડ સ્થિત વિનય કોર્પોરેશનના વેપારી પ્રમોદભાઈની ફરિયાદના આધારે એજન્ટ ક્રિષ્ણાકુમાર અજીતસરિયા અને વરીદી કોટસ્પીન પ્રા. લિ. કંપનીના ત્રણ ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓએ શરૂઆતમાં નિયમિત પેમેન્ટ કરી વેપારીનો વિશ્વાસ જીત્યા બાદ લાખો રૂપિયાનો કોટનનો માલ ઉધાર મેળવી મૂળ રકમ અને વ્યાજ મળી કુલ રૂ. 1.26 કરોડથી વધુની ચૂકવણી કરી નથી. હાલ પોલીસ દ્વારા માલ સપ્લાયના બિલો, બેંક ટ્રાન્જેક્શનની વિગતો અને વોટ્સએપ ચેટ પર આપવામાં આવેલા વાયદાઓ સહિતના દસ્તાવેજી પુરાવા એકત્ર કરીને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તમામ પુરાવાઓની ચકાસણી બાદ આરોપીઓની ધરપકડ સહિતની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
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