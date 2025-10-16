નાગરિકો માટે અમદાવાદ મનપાની ભેટ, આ ત્રણ દિવસ AMTS બસમાં કરી શકાશે મફત મુસાફરી!
દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન નાગરિકોની સુવિધાને અનુલક્ષીને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મહત્વપૂર્ણ લેવામાં આવ્યો છે.
Published : October 16, 2025 at 9:23 AM IST
અમદાવાદ : આજથી દિવાળીના તહેવારો શરુ થઈ રહ્યા છે. મોટાભાગના ઘરોમાં તહેવારની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ સાથે જ બહાર ફરવાના પ્લાન પણ બની ગયા હશે. બીજી તરફ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા આ દિવાળીના તહેવારોમાં જનતાને ખાસ ભેટ આપી રહી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની AMTS કમિટી દ્વારા ત્રણ દિવસ નાગરિકોને AMTS બસમાં મફત મુસાફરી કરાવવા અંગે નિર્ણય લેવાયો છે.
નાગરિકોને અમદાવાદ મનપાની ભેટ : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની AMTS કમિટી એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે. જે અનુસાર ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ અને દિવાળી એમ ત્રણ દિવસ તમામ પ્રવાસીઓ AMTS બસમાં મફત મુસાફરી કરી શકશે. આ નિર્ણય કમિટી દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે, જેના પર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની મહોર લાગશે તો નાગરિકોને ભેટ મળશે. આ અંગે આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં દરખાસ્ત મૂકવામાં આવશે.
ત્રણ દિવસ AMTS બસમાં મફત મુસાફરી!
આ અંગેની દરખાસ્તમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, હાલ ભારત દેશમાં આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન શરૂ થયેલ છે. તેમાં 'હર ઘર સ્વદેશી, ઘર ઘર સ્વદેશી' અભિયાન હેઠળ સ્થાનિક વસ્તુઓની ખરીદીને વેગ મળે તેમજ દિવાળીના તહેવારોમાં શહેરના નાગરિકોને ખરીદી કરવા માટે સરળતા રહે તે હેતુથી 18 ઓક્ટોબર, શનિવાર ધનતેરસ, 19 ઓક્ટોબર, રવિવા કાળી ચૌદસ અને 20 ઓક્ટોબર, સોમવાર દિવાળી એમ ત્રણ દિવસ તમામ નાગરિકોને AMTS બસમાં નિ:શુલ્ક પ્રવાસ કરવા દેવાની સુવિધા આપવાની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની મંજૂરીની અપેક્ષાએ મંજૂરી આપવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં લેવાશે અંતિમ નિર્ણય : આ અંગે અમદાવાદ મનપાની AMTS કમિટીના ચેરમેન ધરમશી દેસાઈએ જણાવ્યું કે, દિવાળીના તહેવારોમાં શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી તેમજ બહારગામથી પણ કેટલાક લોકો ખરીદી કરવા માટે આવે છે. દેશમાં 'હર ઘર સ્વદેશી, ઘર ઘર સ્વદેશી' અભિયાનને વેગ મળે તેમ જ દિવાળીના તહેવારોમાં શહેરીજનોને ખરીદી કરવા માટે સરળતા રહે તે માટે 18, 19, 20 ઓક્ટોબરના દિવસે તમામ પ્રવાસીઓને AMTS બસનો લાભ આપવામાં આવશે. આ અંગે AMTS કમિટીમાં દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવી છે. પરંતુ આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.
