અમદાવાદ: કોર્પોરેશનના સ્વિમિંગ પૂલમાં લોકોની ભારે ભીડ, જૂઓ કેવો છે માહોલ
અમદાવાદના સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ સ્વિમિંગ પૂલમાં શું સ્થિતિ છે? જાણો આ એહવાલમાં....
Published : May 8, 2026 at 6:47 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીની સિઝનમાં મહાનગરપાલિકાએ શહેરીજનોને સ્વિમિંગ કરવા માટે વિશેષ આયોજન કર્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત સ્વિમિંગ પૂલોમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. લોકો અલગ અલગ બેંચમાં સ્વિમિંગ કરવા માટે આવી રહ્યા છે, ત્યારે અમદાવાદના સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ સ્વિમિંગ પૂલમાં શું સ્થિતિ છે? જાણો આ અહેવાલમાં વિગતે....
સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ નારણપુરામાં સ્વિમિંગ કરવા માટે આવેલા સિનિયર સિટીઝન નિલેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "હું દસ દિવસથી આ સ્વિમિંગ પૂલમાં સ્વિમિંગ કરવા માટે આવું છું. અમદાવાદમાં સૌથી મોટો અને જૂનામાં જૂનો સ્વિમિંગ પૂલ છે. હું બીજી ઘણી જગ્યાએ સ્વિમિંગ કરવા માટે ગયો હતો, પરંતુ ત્યાં મને મજા આવી નહી, પછી અહીંયા એક મહિના માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. છેલ્લા દસ દિવસમાં ખૂબ જ મજા આવી રહી છે અને દરેક સ્ટેપ કરી રહ્યો છું. અહીંયા કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પાણી પણ સ્વચ્છ રાખવામાં આવે છે."
"હું નુતન સ્કૂલ ઘાટલોડીયામાં ભણું છું. દસ દિવસથી હું સ્વિમિંગ કરવા માટે અહીંયા આવું છું. અહીંયા ખૂબ જ સારા કોચ છે અને ખૂબ જ સારી રીતે અમે શીખી રહ્યા છીએ. અહીંયા સ્વિમિંગ કરવામાં મજા આવે છે. અત્યાર સુધી મેં અલગ અલગ સ્ટેપ શીખી લીધા છે અને હવે મને સ્વિમિંગ કરવામાં ડર લાગતો નથી. પહેલા જ્યારે હું આવ્યો હતો, ત્યારે પાણીમાં પણ મને ડર લાગતો હતો." - વિઆન, વિદ્યાર્થી
વિદ્યાર્થિની ધ્યાના શાહે જણાવ્યું હતું કે, "હું સરદાર પટેલ એસપી સ્ટેડિયમમાં એક મહિના માટે સ્વિમિંગ શીખવા માટે આવી છું અને દરરોજ સવારે હું સ્વિમિંગ કરું છું. પહેલા હું નાના પુલમાં સ્વિમિંગ કરતી હતી, પરંતુ હવે હું મોટા સ્વિમિંગ પૂલમાં સ્વિમિંગ કરું છું. અલગ અલગ સ્ટેપ સાથે સ્વિમિંગ કરીને મને મજા આવે છે, અહીંયા ખૂબ જ સારી રીતે સ્વિમિંગ શીખડાવામાં આવે છે. ઘણી સ્કૂલના બાળકો અહીંયા આવીને સ્વિમિંગ શીખી રહ્યા છે."
"છેલ્લા ઘણા દિવસથી અમે સ્વિમિંગ કરી રહ્યા છીએ. પહેલા નાના પૂલમાં શીખવવામાં આવે છે, હવે મોટા પૂલમાં સ્વિમિંગ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. સ્વિમિંગ કરવામાં બહુ જ મજા આવે છે. હવે હું જંપ કરીને સ્વિમિંગ કરું છું અમને કંઈ થાય નહીં તે માટે અહીંયા ખૂબ જ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે." - તનિશી પ્રજાપતિ, વિદ્યાર્થીની
સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમમાં કોર્પોરેશનના અધિકારી કિશન ડાભીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ શહેરમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત અનેક સ્વિમિંગ પૂલ કાર્યરત છે, જેનો દરરોજ સરેરાશ 15 હજાર જેટલા લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે, તેની સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સંચાલિત તમામ સ્કુલોમાં બાળકોની સ્પર્ધાત્મક પ્રતિયોગીતા માટે એડવાન્સ બેન્ચ ચાલુ કરવામાં આવે છે. સ્વિમિંગ શીખવા આવતા 12 વર્ષથી મોટી ઉંમરના લોકો માટે સાંજે 7:30 વાગ્યાથી સ્પેશિયલ બેન્ચ શરુ છે. સવારે 7 વાગ્યાથી સ્વિમિંગ શરુ કરવામાં આવે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ સિવાય લોકોનું આરોગ્ય જળવાઈ રહે તે માટે નિયમિત સફાઈ અને તેનું સુપરવિઝન કરવામાં આવે છે. પાણીની ગુણવત્તા ચકાસવા માટે દરરોજ પાણીનું PH તેમ જ ક્લોરિન લેવલ માપવામાં આવે છે. સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ સ્વિમિંગ પૂલમાં દરરોજ કર્મચારીઓ મહિલાઓ, શાળા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સ્નાનાગાર ખાતાના નિવૃત કોચને ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્પિયન વિજેતાને સી કાર્ડ બનાવીને આપવામાં આવે છે."
વિદ્યાર્થીના વાલી પટેલ ટ્વિન્કલએ જણાવ્યું હતું કે, "હું ઘાટલોડિયામાં રહું છું અને મારો દીકરો અહીંયા સ્વિમિંગ કરવા માટે આવે છે. એપ્રિલથી તે અહીંયા સ્વિમિંગ શીખી રહ્યો છે અને હવે તે બહુ જ સરસ સ્વિમિંગ કરે છે. અહીંયાના કોચ દ્વારા ટ્રેનિંગ ખુબ જ સરસ રીતે આપવામાં આવે છે. બે વર્ષ પહેલાં મારી દીકરી પણ અહીંયા સ્વિમિંગ શીખી હતી. અહીંયા બહુ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે."
