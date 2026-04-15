અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: વસ્ત્રાલના લોકો ચૂંટણીને લઈને કેમ નારાજ છે? જુઓ રિપોર્ટ
Published : April 15, 2026 at 6:58 PM IST
અમદાવાદ : સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. અમદાવાદ શહેરના વસ્ત્રાલ 41 નંબરનો રોડમાં લોકોની શું સમસ્યાઓ છે? અને લોકો કેવા ઉમેદવારને કોર્પોરેશનમાં બેસાડવા માંગે છે? શું કામ થયું અને કેવા કેવા કામો અધૂરા છે? લોકો કેમ રોષમાં જોવા મળી રહે છે? ચાલો જાણીએ આ અહેવાલમાં કે ત્યાંના વોર્ડનો લોકોનો મિજાજ શું છે.
અમદાવાદના પુર્વ વિસ્તારમાં આવેલો વસ્ત્રાલ વોર્ડ એક મહત્વનો વિસ્તાર છે. વસ્ત્રાલ વોર્ડ 41 નંબર વોર્ડથી ઓળખવામાં આવે છે. વસ્ત્રાલ વિસ્તારની અંદાજિત વસ્તી 68535 છે. આ વિસ્તાર લગભગ 6.25 ચોરસ કિલોમીટર પર ફેલાયેલો છે . 2001ની વસ્તી ગણતરી મુજબ વસ્ત્રાલની વસ્તી 41925 હતી. હવે આ વિસ્તાર ઝડપથી વિકસ્યો છે. વસ્તીમાં પણ વધારો થયો છે અને ડેવલપમેન્ટ પણ વધી રહ્યો છે. આ વિસ્તારમાં મેટ્રો ટ્રેન, સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ, નવા બ્રિજ અને રોડ રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ હજી અહીંના લોકો મૂળભૂત સુવિધાઓને લઈને લોકો પરેશાન છે.
વસ્ત્રાલ વોર્ડના લોકોની ફરિયાદો મુખ્યત્વે પાયાની સુવિધાઓને લઈને છે. જેમાં ખાસ કરીને ચોમાસામાં રસ્તાઓ અને નીચા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જાય છે, ઘણી જગ્યાએ લોકો પોતાના ખર્ચે ગટર કનેક્શન કરાવવું પડે છે. ડ્રેનેજની કામગીરી ધીમી ગતિ ચાલે છે. વરસાદની સિઝનમાં એની હાલત બહુ જ ખરાબ થઈ જાય છે. રોડ રસ્તાઓ તૂટી જાય છે. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં સમયસર કામ થતું નથી.
ભાજપના 4 ઉમેદવારો
- ગૌરીબેન પરમાર
- જ્યોત્સનાબેન પટેલ
- મીત કુમાર પ્રજાપતિ
- પરેશભાઈ પટેલ
કોંગ્રેસના 4 ઉમેદવારો
- ગીતાબેન પરમાર
- પાયલ પટેલ
- સંદીપ ભીખાભાઈ પટેલ
- વિજયભાઈ પટેલ
વસ્ત્રાલ વોર્ડના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સંદીપ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં ઘણા બધા કામો થયા છે, પરંતુ લોકો બેઝિક સુવિધાઓના અભાવના કારણે પણ પરેશાન હાલ છે. અહીંયા લુખા તત્વોનો આતંક જોવા મળે છે. દર વર્ષે વરસાદની સિઝનમાં આ વિસ્તારની હાલત બહુ જ ખરાબ થઈ જાય છે, પાણી ભરાઈ જાય છે. જેના કારણે ચૂંટણી પહેલા પણ ઘણી સોસાયટીના લોકોએ વિરોધ કરી રહ્યા છે, બેનર પણ લગાવ્યા કે કોઈ પણ માણસોએ અહીંયા પ્રચાર કરવા માટે આવવું નહીં.
વસ્ત્રાલના સ્થાનિક આશિષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "આ ચૂંટણીમાં અમને એવા ઉમેદવાર જોઈએ કે જે જનતાની વચ્ચે રહે જનતા માટે કામ કરી શકે અને અમારી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવી શકે. આ વોર્ડમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, પાણી અને ડ્રેનેજની ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે. દર વર્ષે વરસાદી પાણીઓ બધી સોસાયટીઓમાં અને દુકાનોમાં ભરાઈ જાય છે. આ વિસ્તાર સ્વિમિંગ પૂલ જેવા બની જાય છે, રોડ બનાવવામાં ભ્રષ્ટાચાર થાય છે."
"કોર્પોરેશનમાં લોકોની વાત તો સાંભળવામાં આવે છે, પરંતુ તેના માટે ઘણા ધક્કા ખાવા પડે છે. હાલમાં રીંગરોડ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, બ્રિજ પણ બની રહ્યો છે. જેના લીધે બાળકોને સ્કૂલ છોડવા અને લેવા જવામાં બહુ જ તકલીફ પડે છે. વરસાદની સિઝનની અંદર રીંગરોડ ઉપરના પાણી મારવાથી તમામ સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાઈ જાય છે, જેના લીધે સોસાયટીના લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. - ગીતાબેન પરમાર, ઉમેદવાર કોંગ્રેસ
સ્થાનિક પ્રભાત રબારીએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રદીપસિંહ જાડેજાના વખતે આ વિસ્તારમાં વિકાસ થયો હતો. હવે વિકાસના નામે ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, લોકોની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. આ વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં આટલું મોટું સ્પોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ બનાવવામાં આવ્યું, પરંતુ હવે આને ભાડે આપી દેવામાં આવ્યું છે. અહીંના લોકો બહુ જ નારાજ છે અને સોસાયટીની બહાર બેનરો લગાવી દીધા છે કે કોઈપણ ઉમેદવારોએ મત માંગવા આવવું નહીં."
સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે, એક કલાક વરસાદની અંદર ત્રણ ફૂટ જેટલું પાણી ભરાઈ જાય છે. હું છેલ્લા 30 વર્ષથી અહીંયા રહું છું અને આવી જ પરિસ્થિતિ છે. કાઉન્સિલર બન્યા પછી કોઈ કોર્પોરેટર ધ્યાન આપતું નથી. એટલે હવે એવા ઉમેદવાર હોવા જોઈએ કે જે કામ કરી શકે."
વસ્ત્રાલના સ્થાનિક સુરેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 32 વર્ષથી વસ્ત્રાલમાં રહું છું. અહીંયા પાણીની ખતરનાક સમસ્યા છે. ચોમાસાની અંદર લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. ચૂંટણી આવે છે એટલે વાયદાઓ કરે છે, પરંતુ કામ કરતા નથી."
