અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: રખિયાલ–સરસપુરમાં જીગ્નેશ મેવાણીની રેલી સામે કાળા ઝંડા સાથે ઉગ્ર વિરોધ

જીગ્નેશ મેવાણી રખિયાલ–સરસપુર વોર્ડમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં પ્રચાર કરવા પહોંચ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 1:43 PM IST

અમદાવાદ : મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી નજીક આવતા શહેરનું રાજકીય તાપમાન ચરમસીમાએ પહોંચી રહ્યું છે. પ્રચાર અભિયાન તેજ બની રહ્યા છે, પરંતુ સાથે સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં વિરોધ અને અસંતોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક અને વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી એ ગઈકાલે રખિયાલ–સરસપુર વોર્ડમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં પ્રચાર કરવા પહોંચ્યા હતા.

કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં રોડ-શો અને રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા. રેલી આગળ વધી રહી હતી, ત્યારે જ પરિસ્થિતિ અચાનક બદલાઈ ગઈ. રેલીના રૂટ પર અગાઉથી જ ભેગા થયેલા કેટલાક સ્થાનિક લોકો અને કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કાળા ઝંડા ફરકાવી વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો.

સ્થાનિકોઓએ ‘હાય-હાય’ના નારા લગાવીને કાળા વાવટા ફરકાવી જીગ્નેશ મેવાણી તેમજ કોંગ્રેસના ઉમેદવારો સામે વિરોધ કરી અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. સ્થાનિક સ્તરે કેટલાક મુદ્દાઓને લઈને નારાજગી હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. વિસ્તારમાં વિકાસના પ્રશ્નો, મૂળભૂત સુવિધાઓની અછત, તેમજ રાજકીય મતભેદોને કારણે લોકોમાં અસંતોષ હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે.

વિરોધના કારણે રેલી થોડા સમય માટે ધીમી પડી હતી, પરંતુ કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ પરિસ્થિતિને કાબૂમાં રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પ્રચાર આગળ વધાર્યો. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું હતું અને સ્થળ પર પૂરતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

