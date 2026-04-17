અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: લાંભા વોર્ડમાં પૂર્વ કોર્પોરેટર કાળુ ભરવાડ સામે લોકોનો બેનરો સાથે વિરોઘ
Published : April 17, 2026 at 1:26 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના લાંભા વિસ્તારમાં પાણીની સમસ્યાએ હવે રાજકીય રૂપ ધારણ કરી લીધું છે. વિસ્તારમાં રહેતા સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે પૂર્વ કોર્પોરેટર કાળુ ભરવાડ સામે લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા.
સ્થાનિકો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન કાળુ ભરવાડ વિસ્તારની સમસ્યાઓથી સંપૂર્ણ રીતે ગેરહાજર રહ્યા હતા. ખાસ કરીને પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યા હોવા છતાં કોઈ ચોક્કસ ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો નથી.
લોકોએ ઉગ્ર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા કે, જ્યારે પાણી પ્રદૂષિત આવતું હતું ત્યારે તમે ક્યાં હતા? તેમજ “દરરોજ પાણી માટે નવા બહાના આપવાને બદલે કાયમી ઉકેલ કેમ ન લાવ્યો જેવા સવાલો સાથે સ્થાનિકોએ અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો. વિરોધ દરમિયાન કેટલાક લોકોએ બેનર લઈને પણ પ્રદર્શન કર્યું હતું. બેનર પર પાંચ વર્ષ ક્યાં હતા? અને અમને સ્વચ્છ પાણી જોઈએ જેવા સૂત્રો લખાયેલા હતા.
સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, "પાણીની સમસ્યાના કારણે રોજિંદા જીવનમાં ભારે મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ રહી છે. પ્રદૂષિત પાણીના કારણે આરોગ્ય પર પણ અસર પડી રહી છે, છતાં જવાબદાર લોકો દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી."
આક્રોશિત લોકોએ કાળુ ભરવાડને ખુલ્લેઆમ ઘેરી લીધા હતા અને તેમના પ્રશ્નોના જવાબ માંગ્યા હતા. કેટલીક જગ્યાએ તો લોકો દ્વારા ઉધડો લેવામાં આવતા કાળુ ભરવાડને ત્યાંથી નીકળી જવું પડ્યું હતું. હવે પ્રશ્ન એ છે કે લાંભા વિસ્તારની પાણી સમસ્યા ક્યારે ઉકેલાશે અને જવાબદાર લોકો આ મુદ્દે શું પગલાં લેશે, તે જોવું રહ્યું.
આ પણ વાંચો...