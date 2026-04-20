અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: જમાલપુર વોર્ડના લોકોની શું છે સમસ્યા? મતદારોએ ચૂંટણીને લઈને શું કહ્યું?
અમદાવાદના જમાલપુર વોર્ડમાં ચૂંટણીને લઈને લોકોનો શું છે મિજાજ?, જાણો જાણીએ આ અહેવાલમાં વિગતે...
Published : April 20, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 7:12 PM IST
અમદાવાદ : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે તમામ રાજકીય પક્ષોએ પ્રચારની ગતિ વધારી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી જે બહુ જ મહત્વની હોય છે. જેમાં ખાસ કરીને જમાલપુર વોર્ડ નંબર 29 એક ઐતિહાસિક અને ચર્ચિત વોર્ડ તરીકે માનવામાં આવે છે.
અમદાવાદના જમાલપુર વોર્ડમાં ચૂંટણીને લઈને લોકોનો શું છે મિજાજ?, લોકોની કેવી છે સમસ્યાઓ?, લોકો કેવા ઉમેદવારને કોર્પોરેશનમાં બેસાડવા માંગે છે?, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં શું કામ થયું અને હજી કેટલા કામો બાકી છે? તેના પર મતદારો શું કહી રહ્યા છે, જાણો જાણીએ આ અહેવાલમાં વિગતે...
અમદાવાદનો જમાલપુર વિસ્તાર એ મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતો વિસ્તાર છે. જમાલપુર એ હંમેશા કોંગ્રેસનો ગઢ રહ્યો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલ કોર્પોરેશન 2021ની ચૂંટણીમાં જમાલપુરમાંથી AIMIMની ચાર પેનલની જીત થઈ હતી. કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષો પણ તમામ પ્રકારની મહેનત કરી રહ્યા છે. જમાલપુરમાં કોંગ્રેસ, ભાજપ અને AIMIM દ્વારા પણ ચાર-ચાર ઉમેદવારો ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા છે. દરેક પાર્ટીના ઉમેદવારો ઘરે ઘરે જઈને પ્રચાર કરી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મુસ્તાક ખાદી વાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "જમાલપુર વોર્ડમાં સરકારી કમિટી હોલ નથી. મેડિકલની જેવી સુવિધા હોવી જોઈએ એ નથી, સ્માર્ટ સ્કૂલ નથી, ઇંગ્લીશ મીડીયમ સ્કુલ નથી, સબવાહિનીમાં વધારો થાય એમ એવા ઘણા મુદ્દાઓ પર અમે ચૂંટણી લડીશું.
ફ્રૈઝ કુરેશી મારફતિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યાર સુધી જમાલપુરમાં જે વિકાસ થયો છે તે બધા વિકાસનું કામ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. અમારી પેનલ સક્ષમ અને મજબૂત છે, અમે પણ જમાલપુર વિસ્તારના તમામ કામો કરીશું. અમારી પેનલ શિક્ષિત અને સેવાભાવી છે."
"અમે શિક્ષણના મુદ્દાઓ ઉપર ચૂંટણી લડી રહ્યા છીએ. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મને ઉમેદવાર બનાવ્યો છે, એટલે હું આભાર માનું છું. આ વિસ્તારમાં શિક્ષણ વાધારવા માટે અને અહીંના મુદ્દાઓને ઉઠાવવા માટે અમે કામ કરીશું." - સાનિયા પઠાણ, ઉમેદવાર કોંગ્રેસ
નાઝનીન વસીમ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, "અમારા પરિવારમાં ઘણા રાજકીય નેતાઓ છે. હું પોતે ડોક્ટર છું અને આ વિસ્તારમાં આરોગ્યના મુદ્દે ચૂંટણી લડી રહ્યો છું, તેના સાથે સાથે આ વિસ્તારના મૂળભૂત સુવિધાઓ માટે પણ અમે કામ કરીશું અને જે કંઈ કામ બાકી છે, એ બધા પુરા કરીશું."
AIMIMના ઉમેદવાર અફનાબેન ચિસ્તીએ જણાવ્યું હતું કે, "હું પાંચ વર્ષ અહીંયા કાર્પોરેટર રહી ચૂકી છું અને હવે ફરીથી મને આ મોકો મળ્યો છે, એના માટે હું આભારી છું. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ગટર, નળ અને પાણીની બહુ જ મોટી સમસ્યા હતી. મારા શહેરમાં હું લોકોના ઘરે ઘરે જઈને આ બધી સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટે કોર્પોરેશનમાં અવાજ ઉઠાવતી હતી. આ વિસ્તારમાં એક કોમ્યુનિટી હોલ બનાવવા માટે મેં લડત લડી હતી અને હાલ પણ મારો મુદ્દો છે કે અમે જમાલપુર માટે કોમ્યુનિટી હોલ બનાવવામાં આવે, જેથી ગરીબ લોકો પોતાના નાના મોટા પ્રસંગો કરી શકે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે,"અમે ઇંગ્લીશ મીડીયમ સ્કુલ ચાલુ કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. જમાલપુરમાં પણ સ્માર્ટ સ્કૂલ ખોલવામાં આવે અને અહીંયા પાર્ટી પ્લોટ નથી તો પાર્ટી પ્લોટ બનાવવામાં આવે, નવા ગાર્ડન બનાવવામાં આવે, જેનાથી અહીં લોકોને ફાયદો થાય. અમને મધ્યમ વર્ગ માટે કામ કરવાનું છે. જે પાછળ સુધી મેં કામ કર્યું છે, એનાથી વધારે અને સરસ કામ આગળના પાંચ વર્ષમાં કરીશું.
"AIMIM દ્વારા ઘણા બધા કામ આ વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યા. ડ્રેનેજની ઘણી સમસ્યાઓ હતી, વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા હતા, નવી લાઈનો નાખવામાં આવી છે. હવે અહીંયા નવી સ્કૂલ અને હોલ બનાવવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે, જે અમારા માટે કામ કરશે એવા ઉમેદવારને અમે વોટ આપીશું." - જાવેદ શેખ, સ્થાનિક
બીજા સ્થાનિકોએ પણ જણાવ્યું કે, "જમાલપુર વિસ્તાર બહુ જૂનો વિસ્તાર છે. અહીંયા ડ્રેનેજની લાઈનો જર્જરીત જોવા મળે છે, તે લાઈન નવી નાખવામાં આવે જેનાથી વરસાદી પાણી ભરાઈને અહીંયા કોર્પોરેટરો દ્વારા ઘણા બધા કામ પણ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોને રાહત મળી છે, પરંતુ અહીંયા જે કંઈ સમસ્યા છે એનું નિરાકરણ આવે રોડ રસ્તા, ગટર લાઈનની સાથે શિક્ષણ કમ્યુનિટી હોલ, બાગ બગીચા જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવે તો અમારા વિસ્તારમાં વધારે વિકાસ જોવા મળશે. ઘણી બધી બંધ સ્કૂલો છે તેને ચાલુ કરવામાં આવે અને નવી સ્કૂલો બનાવવામાં આવે.
AIMIMના ઉમેદવાર અબ્દુલ અહદખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા પાંચ વર્ષથી AIMIM પાર્ટી ગુજરાતમાં કામ કરી રહી છે અને જે કંઈ મુસ્લિમોના મુદ્દાઓ હોય છે, એના ઉપર અવાજ ઉઠાવે છે કોંગ્રેસ પાર્ટી મુસ્લિમોના નામ લેતા પર ડરે છે, તે માઈનોરોટી કહે છે પરંતુ અમે મુસ્લિમ નામથી જ મુસલમાનોના કામ કરીએ છીએ. યુસીસી, એસઆઈઆર, વકફ જેમાં ઘણા મુદ્દાઓને અમે ઉઠાવ્યા છે, એના માટે અમે રોડ પર ઉતર્યા છીએ. મને જમાલપુર વિસ્તારના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે, અમદાવાદમાં જે કંઈ કામ બાકી હશે એ કામ કરાવીશું અને જમાલપુર વિસ્તારમાં વધારેમાં વધારે સુવિધા મળી શકે એવા કામ કરીશું."
જમાલપુર વોર્ડ ભાજપ લઘુમતી મોરચા અમદાવાદના પ્રમુખ રઉફ બંગાળીએ જણાવ્યું હતું કે, "જમાલપુર વિસ્તારમાં અત્યાર સુધી ભાજપના ઉમેદવારો જીત્યા નહીં એટલે લોકોએ સમજવું જોઈએ કે કેટલો વિકાસ થયો છે અને કેટલો નથી થયો. કોંગ્રેસઆ વિસ્તારમાં બરાબર કામ નહીં કરતી તોય અહીંના લોકો એમને વોટ આપે છે."
"જમાલપુર વોર્ડમાં ટ્રાફિકની ઘણી સમસ્યાઓ છે. તેની સાથે સાથે નળ ગટર પાણીની ઘણી સમસ્યાઓ છે. અત્યાર સુધી અહીંયા અમારી પાર્ટી જીતી નથી, હવે અમારા પર વિશ્વાસ કરો. અમારી પાર્ટી આવશે તો પ્રજાનું તમામ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. - પ્રતાપ સિંહ રાવત, ઉમેદવાર ભાજપ
ભાજપના ઉમેદવાર જ્યોતિકા વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે ચૂંટણી પ્રચારમાં જઈએ તો લોકો અમને તેમની સમસ્યાઓ જણાવે છે, અને જો અમે જીતીશું તો તેમની સમસ્યાનું નિરકારણ લાવીશું."
જમાલપુર વોર્ડ ભાજપના પ્રમુખ રવિ ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, "જમાલપુર વોર્ડમાં લઘુમતી સમાજના લોકો વધારે છે. કોંગ્રેસ હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિરોધમાં વાતો કરીને લોકોનો માઈન્ડ વોશ કરે છે અને મુસ્લિમ સમાજને ગેરમાર્ગે દોરવાનું કામ કરે છે. એટલે ભાજપને વોટ મળતા નથી.
