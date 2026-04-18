અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાની ચૂંટણી 2026: ઈન્ડિયા કોલોની વોર્ડના મતદારોનો કેવો છે મિજાજ?

ઇન્ડિયા કોલોની વોર્ડના લોકોનો શું છે મિજાજ
Published : April 18, 2026 at 1:38 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલો ઇન્ડિયા કોલોની વોર્ડ નંબર 22 કહેવાય છે. શહેરના મહત્વપૂર્ણ વિસ્તારોમાં ગણાય છે, જ્યાં મધ્યમ વર્ગ અને શ્રમિક વર્ગના લોકોનું મોટું વસવાટ છે. રહેણાંક અને વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ સાથે આ વિસ્તાર શહેરના વિકાસમાં પોતાની આગવી ભૂમિકા ભજવે છે.

AMC દ્વારા પાણી, રસ્તા, ગટર અને સફાઈ જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે, પરંતુ સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ હજી પણ અનેક સમસ્યાઓ યથાવત છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રોડ અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં સુધારા થયા હોવા છતાં જમીનસ્તરે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ સુધરી નથી.

આ વોર્ડમાં કુલ 59,584 મતદારો છે, જેમાં 31,256 પુરુષ, 28,324 મહિલા અને 4 અન્ય મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. રાજકીય રીતે પણ વોર્ડ મહત્વનો રહ્યો છે, જ્યાં ગત ટર્મમાં ભાજપના ભાવિક પટેલ, ભરત કાકડીયા, નીતુબેન પરમાર અને કોંગ્રેસના પદ્માબેન બારોટે પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.

વોર્ડના મુખ્ય વિસ્તારોમાં શ્યામ શિખર ચાર રસ્તા, ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઈ હોલ, કસ્તુરબા ગાર્ડન અને ઠક્કરબાપા નગરનો ખાણી-પીણી બજાર ખાસ ઓળખ ધરાવે છે. અહીં રોજબરોજ મોટી સંખ્યામાં લોકોની અવરજવર રહેતી હોવાના કારણે ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યા વધુ ગંભીર બની રહી છે.

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ચોમાસાની સિઝનમાં પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા સૌથી વિકટ બને છે. ઘણા વિસ્તારોમાં ગટરના પાણી રોડ પર આવી જાય છે, જેના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થાય છે. ઉપરાંત પીવાનું પાણી મળતું હોવા છતાં તેમાં દૂષિતતા હોવાના આક્ષેપો પણ ઉઠ્યા છે, જેના કારણે રોગચાળો ફેલાવાનો ભય રહે છે.

સ્થાનિક લોકોની મુખ્ય માંગ છે કે, રોડ-રસ્તાઓ સુધારવામાં આવે, શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળે, પાર્કિંગની યોગ્ય વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે અને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ વધુ સચોટ બનાવવામાં આવે. સાથે જ ચોમાસામાં પાણીનો યોગ્ય નિકાલ થાય તે માટે ડ્રેનેજ સિસ્ટમ મજબૂત કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે ભાજપના કોર્પોરેટર વિસ્તારની મુલાકાત લેતા નથી અને લોકોના પ્રશ્નો પ્રત્યે પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી.આવા સંજોગોમાં ઇન્ડિયા કોલોની વોર્ડમાં વિકાસના દાવા સામે જમીનસ્તરે પડકારો યથાવત જોવા મળી રહ્યા છે, જેને લઈને આવનારી ચૂંટણીમાં મતદારોનો મૂડ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

