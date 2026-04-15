અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: દાણીલીમડા વોર્ડમાં AAP અને AIMIMના ઉમેદવારો કોંગ્રેસમાં જોડાયા
Published : April 15, 2026 at 6:56 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે દરેક પાર્ટી દ્વારા ઉમેદવારો ઉતારવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં કોંગ્રેસએ એક મોટું રાજકીય ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે. AAP અને AIMIMના ઉમેદવારો કોંગ્રેસમાં જોડાયા છે. કોંગ્રેસ નેતા ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર અને શહેઝાદખાન પઠાણની હાજરીમાં જોડાયા.
કોંગ્રેસ ઉમેદવાર શહેઝાદખાન પઠાણ એ જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે તેઓ જોડાઈ રહયા છે, આ લોકોને લાગ્યું કે તેની ઉમેદવારીથી ભાજપને ફાયદો થાઈ રહ્યો છે. દાણીલીમડાની વાત નથી આખા ભારતની વાત છે કે ભાજપની બી ટિમ છે કે કેમ?
કોંગ્રેસમાં જોડાયેલા ઉમેદવારો
- શહેઝાદ પટણી AAP
- પઠાણ અશફાક ખાન AIMIM
- કુરેશી કરિશ્મા AIMIM
આ ઉમેદવારોએ શેહઝાદ ખાનને સમર્થન આપ્યું હતું. આ ત્રણેય ઉમેદવારોએ પોતાની પાર્ટી છોડવાના કારણો જણાવ્યા હતા. આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસ માટે કામ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
ધારાસભ્ય શૈલેશ પરમાર એ જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસમાં લોકો આવી રહયા છે. લોકશાહીની અંદર જે રીતે ભાજપ દ્વારા ત્રણ દિવસથી સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ કરીને કોંગ્રેસ ઉમેદવારોને હેરાન કરવામાં આવે છે. કોંગ્રેસ ઉમેદવારોએ સેન્સ પ્રક્રિયા અને નિરીક્ષકોને મળ્યા બાદ તેઓએ ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. કોંગ્રેસ ઉમેદવારોને ધાકધમકી આપવી, લોભ લાલચ કે હેરાનગતિ કરીને આવા ઉમેદવારોના ફોર્મ પરત ખેંચવામાં આવી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...