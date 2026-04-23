અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: બહેરામપુરા વોર્ડની સમસ્યાઓ શું છે? જુઓ શું કહે છે જનતા
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને ગણતરીના દિવસો બાકી છે, તમામ પાર્ટીઓ જોર શોરથી પ્રચાર કરી રહી છે.
Published : April 23, 2026 at 4:56 PM IST
અમદાવાદ : સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને ગણતરીના દિવસો બાકી છે, તમામ પાર્ટીઓ જોર શોરથી પ્રચાર કરી રહી છે. અમદાવાદના બહેરામપુરા વોર્ડની છે શું છે સમસ્યા? 2026 કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં બહેરામપુરા લોકોનો શું છે મિજાજ? બહેરામપુરા વોર્ડ જે કોંગ્રેસનો ગઢ હોવા છતાં મૂળભૂત સુવિધાઓનુ આભાવ જોવા મળે છે.
અહીંયા મોટાભાગના લોકો મજૂરો, રિક્ષા ડ્રાઇવર, છુટક મજૂરી કરનાર નાના દુકાનદારો, ફેરિયાઓ છે. આ વિસ્તારમાં આવાસ યોજનાના ઘણા મકાનો છે, પરંતુ એ પણ જર્જરિત અવસ્થામાં છે અને 60 થી 70 વર્ષ જુના મકાનોમાં લોકો વસવાટ કરી રહ્યા છે.
બહેરામપુરા વોર્ડમાં રહેનાર નસીમ બેને જણાવ્યું હતું કે, "બહેરામપુરા વિસ્તારમાં પાણીની બહુ જ સમસ્યા છે. અહીંયા ગટર છલકાઈ જાય છે જેના કારણે ગલીઓમાં ગંદુ પાણી ભરાય છે. જેના લીધે લોકોને ઘરની બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની જાય છે. અહીંયા પાણીની ડ્રેનેજમાં પણ સમસ્યા છે. પાણીમાં દુર્ગંધ આવે છે. અધિકારીઓ ચેક કરવા પણ આવતા નથી અને કોર્પોરેટરો પણ આવતા નથી. ચૂંટણી સમયે મત લેવા બધા લોકો આવે છે. ગટરના પાણીને કારણે લોકો બિમાર પડે છે. અનેક બિમારીઓ જેવી કે ઝાડા-ઉલ્ટીના કેસો વધે છે.
અહીંયા નજીકમાં કોઈ મોટી હોસ્પિટલ કે સરકારી સ્કૂલ પણ નથી. બીજા વિસ્તારોમાં મોટા મોટા ગાર્ડનો, સ્કુલ કોમ્યુનિટી હોલ જેવી ઘણી સુવિધાઓ હોય છે, પરંતુ અમારા વિસ્તારમાં લોકો વંચિત છે. બેહરામપુરા વોર્ડમાં ડમ્પિંગ સાઈડ છે, પીરાના ડમ્પિંગના કારણે પણ લોકોને ઘણી તકલીફ પડી રહી છે, ત્યાંનો ધુમાડો અને ગંદકીની દુર્ગધથી લોકો બીમાર પડે છે. લોકોને શ્વાસની પ્રોબ્લેમ થાય છે અને ફેફસાની બીમારીઓ થાય છે. આખા વિસ્તારમાં ધુમાડો જોવા મળે છે, લોકોને સ્કીનની પ્રોબ્લેમ થાય છે. ચામડીના રોગો થાય છે.
બહેરામપુરા વોર્ડના સ્થાનિક રાહીલ શેખે જણાવ્યું હતું કે, "મ્યુનિસિપલ સ્લમ ક્વાર્ટર્સમાં રહું છું. આ ક્વાર્ટર્સ બહુ જૂનું અને જર્જરીત હાલતમાં છે, તેને રીડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હજી સુધી તેનું કામ કરવામાં આવ્યું નથી. અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં લોકો રહે છે. આ ક્વાર્ટર્સ જર્જરીત છે, એટલે લોકો ભયમાં રહે છે કે ક્યારેક કોઈ છત પડી જાય તો જાનહાની થઈ શકે છે. આમાં 96 મકાનો છે એટલે અમને એવા ઉમેદવાર જોઈએ કે જે અમારા ક્વોટરને રિનોવેસન કરાવે, આ ક્વોટરમાં પાણીની અને ગંદકીની ડ્રેનેજ લાઈન જૂની થઈ ગઈ છે, ઘણી બધી સમસ્યા આવશે તેનું નિરાકરણ લાવે એવા ઉમેદવારને અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ.
બીજી મહિલાઓએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા ત્યાં વરસાદના સિઝનમાં પાણી ભરાઈ જાય છે, વિસ્તારમાં કમર સુધી પાણી રહે છે. એક એક બે બે દિવસ સુધી પાણી નીકળતા નથી અને પાણી નીકળ્યા પછી કીચડ કાદવથી જ લોકો બેહાલ રહે છે. અમારા વિસ્તાર ઉપર કોઈ ધ્યાન આપતા નથી એટલે આ બધું વિચારીને અમે વોટ આપીશું."
- ભાજપના ઉમેદવાર : નીલમબેન બોરીસા, ભરતભાઈ સરગરા, હરીશભાઈ મકવાણા, દીપિકાબેન ભરવાડ
- કોંગ્રેસના ઉમેદવાર: કામરુદ્દીન પઠાણ, ઝરીના બીબી શેખ, દીનાબેન પરમાર, હબીબભાઈ શેખ
બહેરામપુરા વોર્ડના ભાજપના ઉમેદવાર હરીશ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યાર સુધી બહેરામપુરામાં ભાજપની જીત નથી થઈ અને એક પણ કાઉન્સિલર બન્યા નથી, પરંતુ હવે અમને વિશ્વાસ છે કે અહીંના લોકો અમને જીતાડશે અને ભાજપ પર વિશ્વાસ કરશે. 25 વર્ષથી અહીંની જનતા ત્રાસી ગઈ છે, લઘુમતી સમાજને ગુમરાહ કરીને દર વખતે કોંગ્રેસ ચૂંટણી જીતી જાય છે, પરંતુ હવે જનતા જાગૃત થઈ ગઈ છે. જો અમે જીતીશું તો અહીંના વિકાસ કરીશું અને પ્રજા માટે જે કંઈ જરૂર છે, તે બધા જ કામ કરીશું."
"બહેરામપુરાના લોકો જાગૃત થઈ ગયા છે અને આ વખતે કોંગ્રેસને હટાવીને AIMIM પાર્ટીને લાવવા માંગે છે. બહેરામપુરાના લોકો ત્રાહિમામ થઈ ગયા છે, અમે પ્રજા માટે કામ કરીશું." - અઝીઝ સૈયદ,ઉમેદવાર AIMIM
AIMIMના ઉમેદવાર રેશમાબાનો શેખે જણાવ્યું હતું કે, "આ વિસ્તારમાં આટલા બધા મુદ્દા છે કે લોક ગણી ગણીને થાકી ગયા છે. પાણી, રોડ રસ્તા, ગટર ડ્રેનેજ અને તમામ પ્રકારની સમસ્યાઓ છે. અહીંના લોકો મૂળભૂત સુવિધાઓથી વંચિત છે. અહીંયા બીજા વિસ્તારથી એકદમ અલગ જ વિસ્તાર જોવા મળે છે. ધૂળ માટી અને ડ્રેનેજની સમસ્યાઓ વચ્ચે અહીંના લોકો જીવી રહ્યા છે. લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે, પરંતુ તેમના માટે કશું કરવામાં આવતું નથી. જો અમને આ વખતે મોકો મળશે તો અમે આ તમામ પ્રકારની સમસ્યાઓ માટે આવા જ ઉઠાવીશું અને લોકોની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવીશું."
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કમરૂદ્દીન શેખે જણાવ્યું હતું કે, "આ વિસ્તારમાં ઘણી બધી પાર્ટીઓ બે થી ત્રણ મહિના પહેલાથી ઝંડા લઈને ફરે છે અને કોંગ્રેસને બદનામ કરે છે. અહીંયા અત્યાર સુધી જે પણ કામ કરવામાં આવ્યું છે, એક કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાઉન્સિલર અને ધારાસભ્ય દ્વારા જ કરવામાં આવ્યું છે, થોડી ઘણી સમસ્યાઓ છે એ દૂર કરવામાં આવી રહી છે. પહેલા વિસ્તાર બહુ જ ખરાબ હતો, પરંતુ હવે વિસ્તારમાં બદલાવ આવી રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો...