અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી: અસારવા વોર્ડના લોકોની શું છે માંગ? જુઓ કઈ તરફ છે લોકોનો મિજાજ

અસારવા વોર્ડના લોકો પરિવર્તન માંગે છે?
Published : April 17, 2026 at 1:25 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલો અસારવા વોર્ડ, જેને વોર્ડ નંબર 16 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજે પણ અનેક સમસ્યાઓ વચ્ચે જીવી રહ્યો છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગીય પરિવારોનો વસવાટ ધરાવતા આ વિસ્તારમાં વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે હકીકત કંઈક અલગ જ દેખાઈ રહી છે.

આ વોર્ડમાં ડીજે સાઉન્ડ, બેન્ડબાજા અને સોપારીના વેપારીઓ મોટી સંખ્યામાં છે. રાજકીય રીતે અસારવા વર્ષોથી ભાજપનો ગઢ ગણાય છે અને છેલ્લા બે ટર્મથી ભાજપના કોર્પોરેટરો અહીં જીતતા આવ્યા છે. વોટ બેંકની વાત કરીએ તો દેવીપૂજક સમાજ સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. સાથે જ OBC, દલિત અને હિન્દીભાષી મતદારો પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. કુલ મળીને અંદાજે 1.20 લાખની વસતી ધરાવતા આ વોર્ડમાં વિવિધ સમાજોનું સંમિશ્રણ જોવા મળે છે.

પરંતુ, આ બધાની વચ્ચે વોર્ડની મૂળભૂત સમસ્યાઓ આજે પણ યથાવત છે. અનેક વિસ્તારોમાં લોકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળતું નથી, જ્યારે ગટર ઉભરાવાની સમસ્યા સતત રહે છે. ટ્રાફિક અને દબાણ પણ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યું છે. રિ-ડેવલોપમેન્ટના નામે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો ઉઠી રહ્યા છે. સાથે જ કેટલાક વિસ્તારોમાં દારૂ અને જુગારના અડ્ડાઓના કારણે લોકોમાં અસુરક્ષા વધી છે. પૌરાણિક વાવ અને અસારવા ગામના દરવાજાની હાલત પણ દયનીય બની ગઈ છે.

વરસાદી સિઝનમાં તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ બની જાય છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા લોકોને ભારે તકલીફ આપે છે, જેના કારણે દૈનિક જીવન પણ અસરગ્રસ્ત બને છે. સ્થાનિક મતદારો સાથે થયેલી ચોપાલમાં લોકોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો. લોકોનો આક્ષેપ છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળતું નથી, જેના કારણે બીમારીનો ડર સતત રહે છે.

સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે ગટર ઓવરફ્લો થવાને કારણે રસ્તાઓ પર ચાલવું મુશ્કેલ બની ગયું છે અને અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં સમસ્યાનો ઉકેલ આવ્યો નથી. કેટલાક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું કે વરસાદ આવે એટલે વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ જાય છે, જેના કારણે બાળકોને સ્કૂલ મોકલવામાં પણ મુશ્કેલી પડે છે. આ વખતે અસારવા વોર્ડના મતદારોનો મિજાજ બદલાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે. આપણું અસારવા આગવું અસારવાનો નારો તો આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે મુજબ વિકાસ ન થતા લોકોમાં નારાજગી છે.

વોર્ડના વર્તમાન અને વર્ષ 2015ના કોર્પોરેટર ની યાદી:

વર્તમાન કોર્પોરેટર

  • દિશાંત ઠાકોર (મોન્ટુ) (ભાજપ)
  • ઓમ પ્રકાશ પ્રજાપતિ(ભાજપ)
  • મેનાબેન પટણી (ભાજપ)
  • અનસુયાબેન પટેલ (ભાજપ)

વર્ષ 2025ના કોર્પોરેટર

  • બિપિન પટેલ (ભાજપ)
  • ઈશ્વર પટણી (ભાજપ)
  • સુમન રાજપૂત (ભાજપ)
  • પ્રીતિ ભરવાડ (ભાજપ)

કુલ મળીને અંદાજે 1.20 લાખની વસતી ધરાવતો આ વોર્ડ છે.

અસારવા વોર્ડની વસ્તી: દેવીપૂજક 32000, OBC 1000, દલિત 20000, હિન્દીભાષી 23000, પાટીદાર 4500, લઘુમતી 1200, રાજપૂત 4500, અન્ય સમાજ 2500 જેમાં જૈન અને બ્રાહ્મણ સહિત લોકોનો સમાવેશ થાય છે. કુલ મળીને અંદાજે 1.20 લાખની વસતી ધરાવતા આ વોર્ડમાં વિવિધ સમાજોનું સંમિશ્રણ જોવા મળે છે.

ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે લોકો હવે સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે તેમને પુનરાવર્તન નહીં પરંતુ પરિવર્તન જોઈએ.અસારવા ગામ, અસારવા ચકલા, રોહીદાસનગર, કલાપીનગર, ચમનપુરા અને MLA ક્વાર્ટર જેવા વિસ્તારોમાં આ સમસ્યાઓ ખાસ કરીને વધુ ગંભીર રીતે જોવા મળી રહી છે.હવે જોવું રહ્યું કે ચૂંટણીમાં લોકો પોતાના મત દ્વારા કઈ દિશામાં નિર્ણય લે છે અને શું આ વખતે અસારવા વોર્ડમાં ખરેખર પરિવર્તન આવશે કે નહીં.

