વીમાધારકે બીમારીની માહિતી છુપાવી હોવાનું કહીને LICએ ક્લેઇમ રિજેક્ટ કર્યો, ગ્રાહક કોર્ટે પરિવારને અપાવ્યું વળતર
ફરિયાદીના પતિએ જીવન રક્ષક વીમા પોલિસી લીધી હતી. આ પોલિસી 7 સપ્ટેમ્બર 2015થી શરૂ થઈ હતી અને તેની વીમા રકમ રૂ.2 લાખ હતી.
Published : August 8, 2026 at 1:43 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 3:23 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં જીવન વીમાના મૃત્યુદાવાને લઈને મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો સામે આવ્યો છે. અમદાવાદ જિલ્લા ગ્રાહક વિવાદ નિવારણ કમિશન, અમદાવાદ એડિશનલ દ્વારા એલઆઈસીના રૂ.2 લાખના મૃત્યુદાવાને લઈને મહત્વપૂર્ણ અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે. વીમાધારકના મૃત્યુ બાદ એલઆઈસીએ એવો આધાર લીધો હતો કે વીમાધારકે પોલિસી લેતી વખતે પોતાની હાઈપરટેન્શન એટલે કે બ્લડ પ્રેશરની બીમારીની માહિતી છુપાવી હતી. જોકે ગ્રાહક કમિશને કંપની દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવાઓનું વિશ્લેષણ કર્યા બાદ વીમા કંપનીની દલીલ સ્વીકારી નહોતી.
પ્રસ્તુત કેસમાં ફરિયાદીના પતિએ જીવન રક્ષક વીમા પોલિસી લીધી હતી. આ પોલિસી 7 સપ્ટેમ્બર 2015થી શરૂ થઈ હતી અને તેની વીમા રકમ રૂ.2 લાખ હતી. ત્યારબાદ વીમાધારકનું મૃત્યુ થતાં તેમની પત્નીએ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે એલઆઈસી સમક્ષ મૃત્યુદાવો રજૂ કર્યો હતો.
જોકે એલઆઈસીએ રૂ.2 લાખનો મૃત્યુદાવો નામંજૂર કરી દીધો હતો. વીમા કંપનીનો મુખ્ય બચાવ એવો હતો કે વીમાધારકને પોલિસી લેતા પહેલાંથી હાઈપરટેન્શનની બીમારી હતી અને તેઓ તેની સારવાર લઈ રહ્યા હતા. તેમ છતાં પોલિસી માટેનું પ્રસ્તાવપત્ર ભરતી વખતે આ મહત્વપૂર્ણ તબીબી માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નહોતી. એલઆઈસીએ આ મામલે વીમા અધિનિયમ, 1938ની કલમ 45નો આધાર લીધો હતો. કંપનીની દલીલ હતી કે પોલિસી શરૂ થયાના થોડા જ સમય બાદ વીમાધારકનું મૃત્યુ થયું હોવાથી અગાઉની તબીબી સ્થિતિ અને પોલિસી લેતી વખતે આપવામાં આવેલી માહિતીની તપાસ કરવાનો તેને અધિકાર હતો.
બીજી તરફ ફરિયાદી તરફથી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે માત્ર હાઈપરટેન્શનનો ઉલ્લેખ કરીને મૃત્યુદાવો નામંજૂર કરી શકાય નહીં. વીમા કંપનીએ એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે વીમાધારકને લાંબા સમયથી આ બીમારી હતી, પરંતુ આ આક્ષેપને સમર્થન આપવા માટે જરૂરી અને વિશ્વસનીય પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા નહોતા. અરજદારના વકીલ આનંદ પરીખે રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, વીમા કંપનીએ હાઈપરટેન્શન ચાર વર્ષથી હોવાનો દાવો કર્યો હતો, પરંતુ તેની સામે રજૂ કરવામાં આવેલા તબીબી દસ્તાવેજોમાં જ વિસંગતતા જોવા મળી હતી. એક મેડિકલ એટેન્ડન્ટના પ્રમાણપત્રમાં હાઈપરટેન્શન છ મહિનાથી હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. એટલે કે એલઆઈસી દ્વારા કરવામાં આવેલા ચાર વર્ષના દાવા સાથે જ દસ્તાવેજોમાં સુસંગતતા નહોતી.
કમિશને પણ આ મુદ્દાને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો. કમિશન સમક્ષ રજૂ થયેલા હોસ્પિટલના દસ્તાવેજોમાં હાઈપરટેન્શનનો ઉલ્લેખ હતો, પરંતુ વીમાધારકને ચાર વર્ષથી આ બીમારી હતી તે સાબિત કરવા માટે સંબંધિત ડોક્ટરનું કોઈ વિશિષ્ટ સોગંદનામું અથવા અન્ય મજબૂત પુરાવો રજૂ કરવામાં આવ્યો નહોતો. હોસ્પિટલ પાસેથી પણ આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા મેળવવામાં આવી નહોતી.
આથી કમિશને સ્પષ્ટ કર્યું કે વીમા કંપની માત્ર તબીબી રેકોર્ડમાં કોઈ બીમારીનો ઉલ્લેખ હોવાના આધારે એવો નિષ્કર્ષ કાઢી શકે નહીં કે વીમાધારકે પોલિસી લેતી વખતે ઈરાદાપૂર્વક મહત્વપૂર્ણ માહિતી છુપાવી હતી. જો કંપની દાવો નામંજૂર કરવા માટે આવી ગંભીર દલીલ કરે છે, તો તેને પૂરતા, વિશ્વસનીય અને સ્પષ્ટ પુરાવાથી આક્ષેપ સાબિત કરવો જરૂરી છે. કમિશને વધુમાં જણાવ્યું કે મૃત્યુદાવો નામંજૂર કરવાનો આધાર સાબિત કરવાની જવાબદારી વીમા કંપનીની હતી. હાલના કેસમાં એલઆઈસી આ જવાબદારી પૂરતા પુરાવાથી નિભાવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. પરિણામે હાઈપરટેન્શનની માહિતી છુપાવવાના આધાર પર મૃત્યુદાવો નામંજૂર કરવાની કાર્યવાહી કમિશને મનસ્વી, ગેરકાયદેસર અને અમાન્ય ગણાવી હતી.
કમિશને આ કાર્યવાહી સેવામાં ખામી અને અયોગ્ય વેપાર વ્યવહાર સમાન હોવાનું પણ નોંધ્યું છે. પરિણામે ફરિયાદીને રૂ.2 લાખની વીમાની રકમ ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત રૂ.2 લાખની રકમ પર ફરિયાદ દાખલ થયાની તારીખ 19 ડિસેમ્બર 2017થી ચુકવણી થાય ત્યાં સુધી વાર્ષિક 7 ટકા વ્યાજ ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદીને થયેલી શારીરિક હેરાનગતિ અને માનસિક વ્યથા બદલ રૂ.2 હજાર તેમજ કેસના ખર્ચ પેટે વધુ રૂ.2 હજાર ચૂકવવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
અરજદારના વકીલ આનંદ પરીખે જણાવ્યું હતું કે આ ચુકાદો વીમાધારકો અને તેમના પરિવારજનો માટે મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપે છે. કોઈ વીમાધારકને અગાઉથી કોઈ બીમારી હતી તે માત્ર એકલું કારણ બની શકે નહીં કે જેના આધારે મૃત્યુદાવો ફગાવી દેવામાં આવે. જો વીમા કંપનીનો દાવો હોય કે પોલિસી લેતી વખતે મહત્વપૂર્ણ તબીબી માહિતી છુપાવવામાં આવી હતી, તો તે દાવાને વિશ્વસનીય અને પૂરતા પુરાવાથી સાબિત કરવાની જવાબદારી વીમા કંપનીની રહેશે. હાલના કેસમાં પુરાવાઓમાં રહેલી વિસંગતતા અને જરૂરી તબીબી પુરાવાના અભાવને કારણે ગ્રાહક કમિશને વીમાધારકના પરિવારના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે અને એલઆઈસીને રૂ.2 લાખનો મૃત્યુદાવો વ્યાજ સહિત ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે.