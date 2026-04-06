અમદાવાદ કોંગ્રેસે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી માટે 15 મોટા વચનો સાથે મેનીફેસ્ટો જાહેર કર્યો
રોડ, પાણી, ગટર, આવાસથી માંડીને રોજગાર અને પ્રદૂષણ સુધીના મુદ્દાઓ પર કોંગ્રેસે રજૂ કર્યો એક્શન પ્લાન.
Published : April 6, 2026 at 8:37 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસે પોતાનો ચૂંટણી મેનીફેસ્ટો જાહેર કર્યો છે. કોંગ્રેસે આ મેનીફેસ્ટોમાં 15 મોટા વચનો આપીને મોટો રાજકીય દાવ રમ્યો છે. શહેરના મૂળભૂત પ્રશ્નોથી લઈને લાંબા ગાળાના વિકાસ સુધીના મુદ્દાઓને સ્પર્શતા આ દસ્તાવેજને ‘એક્શન પ્લાન’ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના નેતા ભરતસિંહ સોલંકી અને શહેર પ્રમુખ સોનલબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ મેનીફેસ્ટો માત્ર વચનોનો દસ્તાવેજ નથી, પરંતુ લોકોના પ્રશ્નોને સમજ્યા પછી તૈયાર કરાયેલ એક એક્શન પ્લાન છે. તેમણે જણાવ્યું કે અલગ-અલગ ક્ષેત્ર માટે નિષ્ણાતો અને કાર્યકરોની કમિટીઓ બનાવીને વિસ્તૃત ચર્ચા બાદ આ દસ્તાવેજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રોડ નેટવર્ક સુધારા પર ભાર
શહેરના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મુદ્દે કોંગ્રેસે રોડ નેટવર્ક સુધારવા, ખાડાઓની સમસ્યા દૂર કરવા અને સ્માર્ટ રોડ ડેવલપમેન્ટ માટે કામ કરવાની વાત કરી છે. શહેરમાં રહેઠાણની સમસ્યા ઉકેલવા માટે આવાસ અધિકારને પ્રાથમિકતા આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને સસ્તા ઘર ઉપલબ્ધ કરાવવાના વચનનો પણ સમાવેશ થાય છે.
પાણી અને ગટર વ્યવસ્થા માટે વ્યાપક આયોજન
અમદાવાદના મોટા પ્રશ્નોમાંનો એક પ્રશ્ન ગટર અને પાણી વ્યવસ્થાનો છે. કોંગ્રેસે ગટરલાઈનના આધુનિકીકરણ, ઓવરફ્લો અને બ્લોકેજની સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટે સ્પષ્ટ આયોજન રજૂ કર્યું છે. દરેક વિસ્તારમાં શુદ્ધ પીવાનું પાણી પહોંચાડવા અને વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે વૈજ્ઞાનિક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ વિકસાવવાનો પણ સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો છે. આનાથી ચોમાસામાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા દૂર થવાની અપેક્ષા છે.
શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાના વચનો
શિક્ષણ અને આરોગ્ય ક્ષેત્રે કોંગ્રેસે સરકારી શાળાઓના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધારવા, શિક્ષણની ગુણવત્તા વધારવા અને ડિજિટલ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાનું વચન આપ્યું છે. આરોગ્ય ક્ષેત્રે મ્યુનિસિપલ હોસ્પિટલોને આધુનિક બનાવવી, પ્રાથમિક આરોગ્ય સેવાઓને મજબૂત કરવી અને સ્વચ્છતા અભિયાનને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે કામગીરી કરવાની વાત કરવામાં આવી છે.
ટેક્સ સરળીકરણ અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ
કરવેરાના મુદ્દે કોંગ્રેસે સામાન્ય નાગરિકોને રાહત આપવાની સાથે ટેક્સ સિસ્ટમને પારદર્શક અને સરળ બનાવવાની વાત કરી છે. પ્રદૂષણ મુક્ત અમદાવાદ બનાવવા માટે ગ્રીન ઝોન, વૃક્ષારોપણ અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે કડક પગલાં લેવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
ટ્રાફિક, પાર્કિંગ અને જાહેર પરિવહનમાં સુધારો
ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસે ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં સુધારા, સ્માર્ટ પાર્કિંગ સોલ્યુશન અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે કામ કરવાની વાત કરી છે. બસ સેવા અને અન્ય જાહેર પરિવહનને વધુ સુલભ અને વિશ્વસનીય બનાવવા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
યુવાનો માટે રોજગાર અને રમતગમતની તકો
યુવાનો માટે રોજગારની તકો ઊભી કરવા માટે સ્ટાર્ટઅપ સપોર્ટ, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ અને રમતગમત માટે આધુનિક સુવિધાઓ ઉભી કરવાની વાત પણ મેનીફેસ્ટોમાં સમાવાઈ છે.
મહિલા સશક્તિકરણ, સમાજ કલ્યાણ અને વેન્ડરો માટે નીતિ
મહિલાઓ અને સમાજ કલ્યાણ માટે કોંગ્રેસે સુરક્ષા, સ્વરોજગાર અને સશક્તિકરણ માટે વિવિધ યોજનાઓ લાવવાનો દાવો કર્યો છે. વેન્ડર અને નાના વેપારીઓ માટે લાઇસન્સ, જગ્યા અને સુરક્ષા સાથે સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે ખાસ નીતિ બનાવવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો છે.
જન સુનાવણી અને ખાદ્ય સુરક્ષા વ્યવસ્થા
કોંગ્રેસે જન સુનાવણી વ્યવસ્થા મજબૂત બનાવવાની, નાગરિકોની ફરિયાદોનો ઝડપી નિકાલ કરવાની અને ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા ચકાસણી માટે કડક મોનિટરિંગ સિસ્ટમ ઉભી કરવાની પણ ખાતરી આપી છે.
કોંગ્રેસે પોતાના મેનીફેસ્ટો દ્વારા સ્પષ્ટ સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે તેઓ માત્ર વચનો નહીં પરંતુ જમીન સ્તરે પરિવર્તન લાવવા માટે તૈયાર છે. હવે જોવાનું રહેશે કે આ વિગતવાર મેનીફેસ્ટો અમદાવાદના મતદારોને કેટલો પ્રભાવિત કરે છે અને ચૂંટણીના પરિણામોમાં તેનો શું પ્રભાવ પડે છે.
