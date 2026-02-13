અમદાવાદ કોંગ્રેસે 922 કરોડના વધારા સાથે AMCનું સુધારા બજેટ કર્યું રજૂ કર્યું, સરકાર પર આકરા પ્રહારો
ગેરવહીવટ અને ગેરરીતીઓને કારણે પ્રાથમિક સુવિધાની સમસ્યા યથાવત જ નહી પણ દિન-પ્રતિદિન વધવા પામેલ છે." - વિપક્ષ નેતા AMC
Published : February 13, 2026 at 7:46 PM IST
અમદાવાદ : 2026-27ના વર્ષનું કુલ રૂ.18518.00 કરોડનું બજેટ મંજુર શાસક પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે આજે કોંગ્રેસ દ્વારા AMCનું સુધારા બજેટ કર્યું રજૂ કર્યું. કોંગ્રેસે 922 કરોડના વધારા સાથે બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટ અંગે વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં 2006થી ભાજપ સત્તાસ્થાને છે, તેઓએ છેલ્લા 20 વર્ષમાં 1,30,836 કરોડનું બજેટ મંજુર કરેલ છે, તેમાં આગામી 2026-27ના વર્ષનું કુલ રૂ. 18518.00 કરોડનું બજેટ મંજુર કરેલું છે.
શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, "20 વર્ષના શાસનમાં મંજુર કરાયેલા બજેટની 1,30,836 કરોડની રકમ મામુલી રકમ નથી. આ રકમો સદુપયોગ થયો હોત અમદાવાદ શહેરની જનતાને પ્રાથમિક સુવિધા બાબતે કોઇ ફરિયાદ કે સમસ્યા ના હોત, પરંતુ ગેરવહીવટ અને ગેરરીતીઓને કારણે પ્રાથમિક સુવિધાની સમસ્યા યથાવત જ નહી પણ દિન-પ્રતિદિન વધવા પામેલ છે."
આ બજેટનો અભ્યાસ કરતાં સત્તાધારી ભાજપ દ્વારા કોમનવેલ્થના નામે માત્ર વાહવાહી લુંટવા માટે તેના પર જ ફોકસ કરેલું છે, પરંતુ કોમનવેલ્થના નામે મંજુર કરાયેલા બજેટમાં અમદાવાદ શહેરનો કોમનમેન તો સાવ ભુલાઇ જવા પામેલો છે. કોઈપણ દેશ, રાજ્ય કે નાના મોટા શહેરનું બજેટ હોય તો તે બજેટમાં માત્ર ને માત્ર જનતાની સુખાકારી માટેનું હોવું જોઇએ, પરંતુ ભાજપ દ્વારા મંજુર કરાયેલા બજેટો અમદવાદ શહેરની જનતાને માત્ર પીડા અને દુ;ખ જ આપે છે. બજેટમાં પ્રજાની તાકીદની જરૂરિયાતો તથા શહેરની વિવિધ સમસ્યાઓનો વિચાર નહી કરીને પ્રાથમિક સુવિધાના કામો બાબતે કોઈ ઠોસ જોગવાઈ કરેલ નથી." - શહેઝાદ ખાન પઠાણ, વિપક્ષ નેતા AMC
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 20 વર્ષના શાસન દરમિયાનનો અમદાવાદ શહેરમાં સર્વે કરવામાં આવે અમદવાદ શહેરની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ ઉજાગર થવા પામે બજેટ હંમેશા વાસ્તવિક અને પ્રજાલક્ષી હોવું જોઇએ. માળખાકીય સુવિધાને પ્રાધાન્ય આપવું જોઇએ. શહેરના નાગરિકો કેન્દ્રસ્થાને હોવા જોઈએ. દિન પ્રતિદિન પ્રાથમિક સુવિધાઓની ફરિયાદોમાં સતત વધારો થયો છે. કોમનવેલ્થ, થર્ડ ફાસ્ટેસ્ટ સીટી, ઇન ધ વર્લ્ડ, ગ્રીન સીટી-ક્લીન સીટી, લવેબલ અને લીવેબલ સીટી, ડસ્ટ ફ્રી સીટી, પોલ્યુશન ફ્રી સીટી, ઝીરો વેસ્ટ સીટી, સ્માર્ટ સીટી, સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ સીટી, કલીનએસ્ટ સીટી ઓફ ઇન્ડીયા જેવી પોકળ વાતો કરતાં ભાજપના શાસનમાં પ્રાથમિક સુવિધા બાબતે વાત કરીએ તો માનવજીવનની જરૂરિયાત પીવાના પાણીની વાત કરીએ તો છેલ્લા 10 વર્ષથી સતત 365/24 કલાક શુધ્ધ પાણી આપવાની વાતો કરતાં સત્તાધારી ભાજપ 1 કલાક પણ પુરતા પ્રેશરથી શુધ્ધ પાણી નથી આપ્યું.
"વરસાદી પાણીના નિકાલની વાતો કરીએ તો અમદાવાદ શહેરના અન્ય વિસ્તારોની વાત રહેવા દો, પરંતુ અમદાવાદ શહેરનો પોશ એરીયા જ્યાં રહેતા લોકો સૌથી વધુ ટેક્ષ ભરે છે, તે વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાઈ રહે છે. કોમનવેલ્થની વાતો કરતાં સત્તાધારી ભાજપ એર કવોલીટી સુધારણા તથા અમદાવાદ શહેરનું ગ્રીન કવરેજ વધારવા કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરવા છતાં અમદાવાદની જનતાને શુધ્ધ હવા પણ નથી આપી શકી. અમદાવાદ શહેરને બેગર લેસ કરવાની વાતો કરવામાં આવી છે, પરંતુ જે રીતે પાછલા વર્ષોમાં વરસાદી પાણી, એ.એમ.ટી.એ બી.આર.ટી.એસ. રોગચાળા તથા અન્ય ઘટનાઓમાં અમદવાદ શહેરની ઘણી વ્યકિતઓ મૃત્યુ પામી છે. પ્રાથમિક સુવિધાને બાબતે શહેરની જનતા ત્રાહીમામ છે." - શહેઝાદ ખાન પઠાણ, વિપક્ષ નેતા AMC
રોડની વાત કરીએ દર વર્ષે રોડ બનાવવા માટે 1000 કરોડથી પણ વધુનો ખર્ચ કરતાં સત્તાધારી ભાજપના તેમના 20 વર્ષના શાસનમાં ડસ્ટ ફ્રી રોડ મોડેલ રોડ, પ્લાસ્ટીક રોડ, વ્હાઈટ ટોપિંગ રોડ, આઇકોનીક રોડની વાતો કરતાં સત્તાધારી ભાજપ સાદો ડામરનો સારો રોડ પણ નથી બનાવી શક્યાં, તે બાબતની અમદાવાદની જનતાને જાણ છે. નામદાર હાઇકોર્ટ પણ ઠપકાર આપી ચુકી છે.
કોંગ્રેસ દ્વારા શાસક પક્ષને સામાન્ય વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને આખરી બજેટમાં સુધારાને ધ્યાનમાં રાખવા કરી માંગ:
- 24 કલાક પ્રેશર પાણી માટે 100 કરોડ
- સ્ટ્રોમ વોટર માટે 100 કરોડ
- રિવરફ્રન્ટમાં મિરેક્કલ ગાર્ડન માટે 50 કરોડ
- દરકે વિસ્તારમાં આઇકોનિક રોડ 50 કરોડ
- રિવરફ્રન્ટ પર સ્કૂલ બનાવવા માટે 20 કરોડ
- રિવરફ્રન્ટ પર નવી હાઇટેક લાયબ્રેરી માટે 15 કરોડ
- દરેક વિસ્તારમાં કોમ્યુનિટી હોલ બનવા માટે 10 કરોડ
- તમામ ચાર રસ્તા પર CCTV માટે 10 કરોડ
- સ્ટ્રીટ વેન્ડર પોલીસી માટે 20 કરોડ
- વોટર પોલ્યુશન ઘટાડવા માટે 50 કરોડ
- તમામ સ્ટ્રીટ લાઇટ પર સોલર માટે 25 કરોડ
- અમદાવાદની સંસ્કૃતિરૂપી વીરસતો બચાવવા માટે 50 કરોડ
- ધાર્મિક સ્થાન વિકાસ માટે 50 કરોડ
- તળાવો ન વિકાસ માટે 50 કરોડ
- VS હોસ્પિટલ માટે 200 કરોડ
- સ્કૂલ બોર્ડ બજેટમાં 69 કરોડ ફાળવવા માંગ
