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અમદાવાદ કોંગ્રેસ કાર્યાલયના ગેટ બંધ, ભાજપના કાર્યકરો ધરણા કરવા રાજીવ ગાંધી ભવન પહોંચ્યા

રાહુલ ગાંધીના પ્રદર્શનના વિરોધમાં ભાજપનું દેશવ્યાપી આંદોલન, અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર પોલીસ બંદોબસ્ત

ભાજપના કાર્યકરો ધરણા કરવા રાજીવ ગાંધી ભવન પહોંચ્યા
ભાજપના કાર્યકરો ધરણા કરવા રાજીવ ગાંધી ભવન પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 3:10 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 4:33 PM IST

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અમદાવાદ : કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાન પાસે કરવામાં આવેલા પ્રદર્શનના વિરોધમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા આજે દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરો દેશભરની રાજધાનીઓમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલયોની બહાર વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે.

આ વિરોધ પ્રદર્શન અંતર્ગત ભાજપના પ્રદેશ કક્ષાના મોટા નેતાઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો કોંગ્રેસ કાર્યાલયોની બહાર પહોંચ્યા છે. ભાજપ દ્વારા રાહુલ ગાંધીના પ્રદર્શનને લઈને કોંગ્રેસ સામે આકરા વિરોધ સાથે સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. સંભવિત તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને દેશના વિવિધ શહેરોમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલયોની આસપાસ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

ભાજપના કાર્યકરો ધરણા કરવા રાજીવ ગાંધી ભવન પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં પણ ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવા પહોંચ્યા છે. ભાજપના કાર્યકરો દ્વારા કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસના કાર્યકરો પણ સામે મૌખિક સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે, જેના કારણે સ્થળ પર રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે.

ભાજપના કાર્યકરો ધરણા કરવા રાજીવ ગાંધી ભવન પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસ ભવન અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં પોલીસનો અત્યંત ચુસ્ત બંદોબસ્ત ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને અને શાંતિ જળવાઈ રહે તે હેતુથી સમગ્ર વિસ્તારને છાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યો છે. બંદોબસ્તની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે 2,000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ (Police Personnel)ને સ્થળ પર ગોઠવી દેવાયા છે.

ભાજપના કાર્યકરો ધરણા કરવા રાજીવ ગાંધી ભવન પહોંચ્યા
ભાજપના કાર્યકરો ધરણા કરવા રાજીવ ગાંધી ભવન પહોંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સીધી દેખરેખ માટે 2 જેસીપી (JCP), 5 ડીસીપી (DCP), અને 7 એસીપી (ACP) કક્ષાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થળ પર ખડેપગે તૈનાત છે. પોલીસ દ્વારા બંને પક્ષના કાર્યકરો વચ્ચે કોઈ અનિચ્છનીય પરિસ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

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Last Updated : July 22, 2026 at 4:33 PM IST

TAGGED:

AHMEDABAD CONGRESS OFFICE
BJP ARRIVED CONGRESS OFFICE
AHMEDABAD CONGRESS
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