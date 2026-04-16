અમદાવાદ: રાણીપ વોર્ડના કોંગ્રેસના મહિલા ઉમેદવારનો આરોપ, અપહરણ કરીને બળજબરીથી ફોર્મ પાછું ખેંચાવ્યું
ઉમેદવાર રીટાબેન પટેલના કહેવા મુજબ, ત્રણ કારમાં આવેલા કેટલાક લોકો તેમને જબરદસ્તી સાથે લઈ ગયા હતા.
Published : April 16, 2026 at 10:41 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા જ ચોંકાવનારા આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. રાણીપ વોર્ડમાંથી કોંગ્રેસની મહિલા ઉમેદવાર રીટાબેન પટેલે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે કે તેમને કિડનેપ કરી બળજબરીથી ઉમેદવારી ફોર્મ પર સહી કરાવવામાં આવી હતી.
કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રીટાબેન પટેલના કહેવા મુજબ, ત્રણ કારમાં આવેલા કેટલાક લોકો તેમને જબરદસ્તી સાથે લઈ ગયા હતા. આક્ષેપ મુજબ, તેમને જિલ્લા પંચાયત કચેરી સુધી લઈ જઈ દબાણ હેઠળ ઉમેદવારી પરત ખેંચાવવાના દસ્તાવેજો પર સહી કરાવવામાં આવી. ઉમેદવારે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ સમગ્ર ઘટનામાં તેમની સાથે બળજબરી કરવામાં આવી અને લોકશાહી પ્રક્રિયાને અસર પહોંચાડવાનો પ્રયાસ થયો છે. આ ઘટનાએ ચૂંટણીની પારદર્શિતા અને સુરક્ષા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
રાણીપ વોર્ડમાં બનેલી આ ઘટના બાદ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે અને મામલો વધુ તંગ બનવાની શક્યતા છે. હાલ આ આક્ષેપોને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે.આ સમગ્ર મામલે હવે ચૂંટણી તંત્ર અને પોલીસ શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવાનું રહેશે.
અમદાવાદમાં 192 બેઠકો માટે મતદાન યોજાશે
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં કુલ 48 વોર્ડ અને 192 બેઠકો માટે મતદાન યોજાવાનું છે, જેમાં દરેક બેઠક માટે ઉમેદવારો વચ્ચે કડક મુકાબલો જોવા મળશે. ઉમેદવારી પ્રક્રિયા દરમિયાન કુલ 1,553 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા હતા. ચકાસણી પ્રક્રિયા બાદ તેમાંથી 1385 ફોર્મ માન્ય જાહેર થયા, જ્યારે 24 ફોર્મ અમાન્ય ઠરાવાયા હતા.
141 ઉમેદવારોએ ફોર્મ પાછા ખેંચ્યા
આ ઉપરાંત ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની પ્રક્રિયામાં કુલ 141 ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ પાછા ખેંચ્યા હતા, જેના કારણે અંતિમ યાદીમાં ઉમેદવારોની સંખ્યા ઘટી છે, છતાં સ્પર્ધા તીવ્ર જ રહી છે. ચૂંટણીના આંકડાઓ મુજબ, દરેક બેઠક પર સરેરાશ 7 થી 8 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જે દર્શાવે છે કે આ વખતે લગભગ દરેક વોર્ડમાં ભારે સ્પર્ધા જોવા મળશે.
મુખ્ય રાજકીય પક્ષો તરીકે ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી, એનસીપી (શરદ પવાર જૂથ), AIMIM, BSP સહિતના પક્ષોએ ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા છે. સાથે સાથે અપક્ષ ઉમેદવારોની સંખ્યા પણ નોંધપાત્ર છે, જે અનેક બેઠકો પર પરિણામોને અસર કરી શકે છે. ઘણા વોર્ડમાં પરંપરાગત રીતે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં AAP ત્રીજો વિકલ્પ બની રહ્યો છે.
