અમદાવાદઃ સગાઈની વાત સાંભળતાં જ પૂર્વ પ્રેમીએ મહિલા કોન્સ્ટેબલની હેરાનગતિ કરતા ફરિયાદ, પરિવારજનો-સહકર્મીઓને ફોટા મોકલ્યા
શાહીબાગ પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં ફરજ બજાવતી મહિલા કોન્સ્ટેબલની રાણીપ પોલીસમાં ફરિયાદ
Published : November 28, 2026 at 12:22 PM IST
અમદાવાદ: શાહીબાગ પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં ફરજ બજાવતી એક મહિલા કોન્સ્ટેબલે પૂર્વ પરિચિત યુવક સામે પીછો કરવા અને હેરાન કરવાનો આક્ષેપ કરી રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. મહિલા કોન્સ્ટેબલના જણાવ્યા અનુસાર, સંબંધનો અંત લાવ્યા બાદ અને પોતાના પરિવારજનો તેના માટે સગાઈની વાતચીત કરી રહ્યા હોવાની જાણ કર્યા પછી યુવકે તેનો પીછો કરવાનું અને સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો હતો. એટલું જ નહીં, યુવકે તેના પરિવારજનો અને પોલીસ વિભાગમાં સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓને પણ ફોન અને વોટ્સએપ દ્વારા સંપર્ક કરી બંનેના ફોટા મોકલ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે.
ફરિયાદ મુજબ, મહિલા કોન્સ્ટેબલ વર્ષ 2020થી પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે. વર્ષ 2023માં તે કેશવનગર વિસ્તારમાં રહેતી હતી, ત્યારે પાડોશમાં રહેતા યુવક સાથે તેની ઓળખાણ થઈ હતી. શરૂઆતમાં બંને વચ્ચે મિત્રતા થઈ હતી, જે બાદમાં સંબંધમાં પરિણમી હતી. ત્યારબાદ મહિલા પણ કેશવનગર વિસ્તારમાં રહેવા ગઈ હતી.
સગાઈની વાત કરતાં સંપર્ક નહીં કરવા જણાવ્યું
મહિલા કોન્સ્ટેબલે ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે, 26 ઓગસ્ટની આસપાસ તેણે યુવકને જાણ કરી હતી કે તેના માતા-પિતા ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલા તેમના વતનના એક યુવક સાથે તેની સગાઈની વાતચીત કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ તેણે હવે પછી પોતાનો સંપર્ક નહીં કરવા પણ સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું.
જોકે, યુવક આ વાત માનવા તૈયાર ન હોવાનું અને મહિલા રહેતી તે એપાર્ટમેન્ટ પાસે તેમજ રસ્તા પર તેનો પીછો કરતો હોવાનો આક્ષેપ છે. મહિલા દ્વારા વારંવાર વાંધો ઉઠાવવા છતાં યુવક તેનો પીછો કરવાનું ચાલુ રાખતો હતો. આ ઉપરાંત તેની સાથે ગાળાગાળી કરી ઝઘડા કરતો હોવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
પરિવારજનો અને સહકર્મીઓને ફોટા મોકલ્યા હોવાનો આક્ષેપ
મહિલા કોન્સ્ટેબલનો વધુમાં આક્ષેપ છે કે, યુવકે તેના પરિવારજનોને ફોન અને વોટ્સએપ મારફતે સંપર્ક કર્યો હતો અને બંનેના ફોટોગ્રાફ્સ પણ મોકલ્યા હતા. આ ઉપરાંત પોલીસ વિભાગમાં તેની સાથે ફરજ બજાવતા સહકર્મીઓને ફોન કરીને તેના વિશે ખોટા આક્ષેપો કર્યા હતા અને ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી આપી હતી.
આ સમગ્ર મામલે મહિલા કોન્સ્ટેબલે રાણીપ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે યુવક સામે ફરિયાદ નોંધીને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે.
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