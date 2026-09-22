ETV Bharat / state

VIDEO / અમદાવાદઃ કોલેજ જતી યુવતીનું ક્રેનની ટક્કરે કમકમાટીભર્યું મોત, CCTVના આધારે ડ્રાઇવરની અટકાયત

ગોતા વિસ્તારમાં કોલેજ જતી 19 વર્ષની વિદ્યાર્થિનીનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું છે, સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે.

ગોતામાં અકસ્માત
ગોતામાં અકસ્માત (ETV BHARAT GUJARAT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદઃ ગોતા વિસ્તારમાં સિલ્વર ઓક કોલેજ નજીક આજે સવારે બનેલા ગંભીર અકસ્માતમાં કોલેજ જતી 19 વર્ષની વિદ્યાર્થિનીનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું છે. યુવતી સિલ્વર ઓક કોલેજમાં BScના પ્રથમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતી હતી. યુવતી રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે પાછળથી આવેલી ક્રેને તેને અડફેટે લેતાં ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, પ્રેરણા નિનામા નામની 19 વર્ષીય યુવતી આજે સવારે એસ.જી. હાઈવે તરફથી સિલ્વર ઓક કોલેજ તરફ જઈ રહી હતી. દરમિયાન પાછળથી આવી રહેલી ક્રેને યુવતીને ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે, યુવતીને ઘટનાસ્થળે જ ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી અને તેનું મોત થયું હતું.

11:53 વાગ્યે સર્જાયો અકસ્માત

આ અકસ્માત સવારે અંદાજે 11:53 વાગ્યે બન્યો હતો. બનાવની જાણ થતાં આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. અકસ્માતની જાણ યુવતીના પરિવારને થતાં તેની માતા પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે યુવતીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોકલી આપ્યો છે. અકસ્માત બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં લોકોની ભીડ એકત્ર થઈ ગઈ હતી.

અમદાવાદમાં અકસ્માત (ETV BHARAT GUJARAT)

CCTVમાં કેદ થઈ સમગ્ર ઘટના

અકસ્મતના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યો છે. CCTVના આધારે પોલીસ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. ફૂટેજમાં યુવતી રસ્તા પરથી પસાર થતી જોવા મળે છે અને પાછળથી આવતી ક્રેન તેની તરફ આગળ વધતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. અકસ્માત બાદ ક્રેન ચાલક ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રાફિક પોલીસે CCTV ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી અને ક્રેન ચાલકને ઝડપી પાડ્યો છે.

પોલીસે શું કહ્યું?

આ મામલે એ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના PI એ.બી. મોરીએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માતના CCTV ફૂટેજના આધારે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અકસ્માત બાદ ક્રેન ચાલક સ્થળ પરથી નાસી ગયો હતો, જોકે પોલીસે તેની અટકાયત કરી લીધી છે.

PI એ.બી. મોરીના જણાવ્યા મુજબ, હાલ પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે ક્રેન કોની માલિકીની છે અને તે કયા સ્થળે જઈ રહી હતી. અકસ્માત કયા સંજોગોમાં સર્જાયો અને ક્રેન ચાલકની ચોક્કસ ભૂમિકા શું હતી તે અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

હાલ પોલીસ દ્વારા CCTV ફૂટેજ સહિતના પુરાવાના આધારે અકસ્માતની કડી જોડવામાં આવી રહી છે. સાથે જ ક્રેનની માલિકી અને અકસ્માત સમયે તે ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહી હતી, તે અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે. કોલેજ જતી માત્ર 19 વર્ષની યુવતીનું રસ્તા પર જ મોત થતાં પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે. ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં પણ અરેરાટી ફેલાઈ છે.

આ પણ વાંચોઃ

અમદાવાદના નિકોલમાં નબીરાનો આતંક, બેફામ કાર હંકારી પાર્કિંગમાં પડેલા વાહનોને અડફેટે લીધા

લીલીયા રેન્જમાં રેલવે ટ્રેક પર આવી ચડેલી સિંહણને વનવિભાગે ટ્રેન રોકી સલામત રીતે ખસેડી બચાવી લીધી, જુઓ વીડિયો

TAGGED:

AHMEDABAD
GOTA
ACCIDENT
ગોતામાં અકસ્માત
ACCIDENT STUDENT DEATH CCTV

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.