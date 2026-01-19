વર્ષ 2025માં અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ બની આરોગ્ય સેવાનો મહાસેતુ, જાણો 2025ના આંકડાઓ વિશે
વર્ષ 2025 દરમિયાન સિવિલ હોસ્પિટલની કામગીરીએ સાબિત કર્યું છે કે સેવા, સમર્પણ અને વિશ્વાસ માત્ર શબ્દો નહીં, પરંતુ અહીં રોજ જીવાતી વાસ્તવિકતા છે.
Published : January 19, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 8:09 PM IST
અમદાવાદ : શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ આજે માત્ર એક સરકારી હોસ્પિટલ નથી, પરંતુ ગુજરાત અને આસપાસના રાજ્યોના લાખો દર્દીઓ માટે આશા, વિશ્વાસ અને જીવનનો આધાર બની ગઈ છે. વર્ષ 2025 દરમિયાન સિવિલ હોસ્પિટલની કામગીરીએ સાબિત કર્યું છે કે સેવા, સમર્પણ અને વિશ્વાસ માત્ર શબ્દો નહીં, પરંતુ અહીં રોજ જીવાતી વાસ્તવિકતા છે.
વર્ષ 2025માં અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કુલ 11,63,740 દર્દીઓએ OPD સેવાઓ લીધી હતી, જ્યારે 1,04,840 દર્દીઓ IPD તરીકે દાખલ થઈને સારવાર મેળવ્યા હતા. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે રાજ્યની સૌથી મોટી સરકારી આરોગ્ય સંસ્થા તરીકે સિવિલ હોસ્પિટલ પર જનતાનો વિશ્વાસ સતત વધતો જઈ રહ્યો છે.
"સિવિલ હોસ્પિટલ માત્ર આંકડાઓથી નહીં, પરંતુ લાખો દર્દીઓના સ્મિત અને સંતોષથી ઓળખાય છે. વર્ષ 2025ના આ આંકડા અમારા તબીબો અને સ્ટાફની રાત-દિવસની મહેનત અને લોકોના અતૂટ વિશ્વાસનું પરિણામ છે." - ડૉ. રાકેશ જોષી, સિવિલ સુપ્રીટેન્ડેન્ટ
આ આંકડા દર્શાવે છે કે અદ્યતન ટેકનોલોજી સાથે સિવિલ હોસ્પિટલ આજે ઝડપી અને ચોક્કસ નિદાનમાં અગ્રેસર બની છે. વર્ષ દરમિયાન સિવિલ હોસ્પિટલમાં 54,868 સફળ શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં આવી, જ્યારે 7,800થી વધુ ડિલિવરી સુરક્ષિત રીતે કરવામાં આવી. આ સફળતાઓ પાછળ તબીબોની કુશળતા, પેરામેડિકલ સ્ટાફની નિષ્ઠા અને આધુનિક સુવિધાઓનો મોટો ફાળો છે.
સિવિલ હોસ્પિટલમાં સુપર સ્પેશિયાલિટી વિભાગોની મજબૂત હાજરી પીડીયાટ્રીક સર્જરી, પ્લાસ્ટિક સર્જરી, યુરોલોજી, ન્યુરોસર્જરી અને ન્યુરો મેડિસિન જેવા વિભાગોમાં — 1,58,847 OPD દર્દીઓ, 10,858 ગંભીર દર્દીઓ IPD તરીકે દાખલ આ આંકડા દર્શાવે છે કે સિવિલ હોસ્પિટલ હવે સુપર સ્પેશિયાલિટી સારવારમાં પણ રાજ્યની રીઢ સમાન બની ગઈ છે.
સિવિલ હોસ્પિટલના અનુભવી તબીબો, સમર્પિત સ્ટાફ, અદ્યતન ટેકનોલોજી અને માનવતાભર્યા અભિગમ સાથે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ આજે સાચા અર્થમાં ‘સેવા પરમો ધર્મ’ના સૂત્રને સાકાર કરી રહી છે.
