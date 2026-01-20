અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ડૉક્ટરોની કમાલ, અન્નનળીમાં ફસાયેલી સેફટી પીન કાઢી મહિલાનો જીવ બચાવ્યો
ડૉક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર આશરે 20 દિવસ પહેલાં મહિલા સેફટી પીન વડે દાંત સાફ કરતા હતા ત્યારે અચાનક ખેંચ આવતા તેઓ સેફટી પીન ગળી ગયા હતા.
અમદાવાદ: શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલના ઈએનટી વિભાગના નિષ્ણાત ડૉક્ટરોની કુશળતા અને સમયસર સારવારના કારણે 48 વર્ષીય એક મહિલાનો જીવ બચાવવામાં સફળતા મળી. દાંત સાફ કરતી વખતે મહિલાને અચાનક ખેંચ આવતા સેફટી પીન ગળી જતા પીન અન્નનળીમાં ફસાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ગંભીર આંતરિક ઇજાનો ખતરો ઊભો થયો હતો. જો સારવારમાં વિલંબ થયો હોત તો સ્થિતિ જીવલેણ બની શકે તેમ હતી.
20 દિવસથી ગળામાં ફસાઈ હતી સેફટી પીન
અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ઈએનટી વિભાગના વડા ડૉ.ઈલા ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું કે, સરુબાલા રમેશચંદ્ર નામની મહિલા દર્દીને તારીખ 15 જાન્યુઆરીના રોજ સિવિલ હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વિભાગમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. દર્દી છેલ્લા 20 દિવસથી ગળામાં સેફટી પીન ફસાઈ જવાની તકલીફ અનુભવી રહી હતી. દર્દીની હિસ્ટ્રી પરથી જાણવા મળ્યું કે, તેઓ ખેંચ (ફિટ્સ)ની બીમારીથી પીડિત છે અને આશરે 20 દિવસ પહેલાં સેફટી પીન વડે દાંત સાફ કરતી વખતે અચાનક ખેંચ આવતા સેફટી પીન ગળી ગઈ હતી.
આંતરિક ઇજા કર્યા વગર સેફટી પીનને સફળતાપૂર્વક અન્નનળીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી
તાત્કાલિક કરાયેલા એક્સ-રે તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સેફટી પીન દર્દીની અન્નનળીમાં C-7 અને T-1 મણકાના લેવલ પર ફસાઈ ગઈ હતી, જે અત્યંત જોખમી સ્થિતિ હતી. ગળા અને છાતીના સંવેદનશીલ ભાગમાં આવી ધારદાર વસ્તુ ફસાઈ જવાથી આંતરિક રક્તસ્રાવ કે ચીર પડવાનો ગંભીર ખતરો રહેલો હતો. તારીખ 16 જાન્યુઆરીના રોજ ઈએનટી વિભાગના વડા ડૉ. ઇલા ઉપાધ્યાય અને એનેસ્થેશિયા વિભાગના ડૉ. ભાવના રાવલની ટીમ દ્વારા મહામહેનતે ઇસોફેગોસ્કોપી કરવામાં આવી. લાંબી અને સુક્ષ્મ પ્રક્રિયા બાદ કોઈપણ પ્રકારની આંતરિક ઇજા કર્યા વગર સેફટી પીનને સફળતાપૂર્વક અન્નનળીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી.
તબીબોનું સૂચન
ઓપરેશન બાદ દર્દીની સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સ્થિર અને સામાન્ય હોવાનું ડૉક્ટરોએ જણાવ્યું હતું. હાલ દર્દી કોઈપણ તકલીફ વિના મોઢેથી ખોરાક લઈ શકે છે અને તેમની તબિયત સારી છે. ડૉ. ઇલા ઉપાધ્યાયે આ ઘટનાને લઈને જાહેર જનતાને મહત્વપૂર્ણ ચેતવણી અને સલાહ આપતા જણાવ્યું કે, ખેંચ, માનસિક અસ્વસ્થતા અથવા ન્યુરોલોજીકલ તકલીફ ધરાવતા દર્દીઓએ સેફટી પીન, પિન, સોય, બ્લેડ જેવી ધારદાર અથવા નાની વસ્તુઓ મોઢામાં નાખવાનું ટાળવું જોઈએ.
ખાસ કરીને દાંત સાફ કરવા કે કોઈપણ દૈનિક પ્રવૃત્તિ દરમિયાન આવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ ગંભીર જોખમ ઊભું કરી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, જો અજાણતા કોઈ વસ્તુ ગળી જવાની ઘટના બને તો ઘરેલુ ઉપચાર કરવાને બદલે તાત્કાલિક નજીકની સરકારી હોસ્પિટલ કે તબીબી કેન્દ્રમાં સારવાર માટે પહોંચવું જોઈએ, કારણ કે સમયસર નિદાન અને યોગ્ય સારવાર જીવન બચાવવામાં નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.