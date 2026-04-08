અમદાવાદની ચૂંટણી પૂર્વે કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો: નવરંગપુરા વોર્ડનાં ઉમેદવારનું નામ જ મતદાર યાદીમાંથી ગાયબ
સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન અભિયાનમાં લોકોને મતદાર યાદી ચકાસવા અપીલ કરનાર ભાવનાબાનું નામ કોર્પોરેશનની યાદીમાંથી કપાયાનું ચોંકાવનારું સત્ય સામે આવ્યું.
Published : April 8, 2026 at 3:39 PM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના રણશિંગા ફૂંકાય તે પહેલા જ નવરંગપુરા વોર્ડમાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે જેણે ચૂંટણીપંચની કાર્યપ્રણાલી અને રાજકીય પક્ષોની ઉમેદવાર પસંદગીની પ્રક્રિયાને શરમજનક સ્થિતિમાં મૂકી દીધી છે. કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા નવરંગપુરા વોર્ડમાંથી સત્તાવાર રીતે ઉમેદવાર જાહેર કરાયેલા ભાવનાબા જાડેજાનું નામ જ કોર્પોરેશનની મતદાર યાદીમાં ન હોવાનું ચોંકાવનારું તથ્ય પ્રકાશમાં આવ્યું છે. આ કારણસર તેમની ઉમેદવારી પર પ્રશ્નાર્થ ઊભો થયો છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે થોડા સમય પહેલા જ ચૂંટણીપંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા વિશેષ સઘન ચકાસણી અભિયાન (SIR) દરમિયાન ભાવનાબા જાડેજા ખુદ જાહેરમાં જાગૃતિ ફેલાવતા જોવા મળ્યા હતા. તેમણે વિસ્તારના લોકોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ પોતાના નામ મતદાર યાદીમાં છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી લે અને નામ કપાઈ ન જાય તેની તકેદારી રાખે. પરંતુ કુદરતના ક્રૂર વ્યંગ સમાન, આજે તેમણે પોતે જ એ સ્થિતિનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ભાવનાબા જાડેજાએ ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં આ મામલે ઊંડી નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "મારું નામ વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાં સુરક્ષિત રીતે નોંધાયેલું છે, પરંતુ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટેની અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની મતદાર યાદીમાં મારું નામ જ ગાયબ છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "પાર્ટીએ ઉમેદવારી આપતા પહેલા ત્રણ અલગ-અલગ વોર્ડની યાદીમાં મારી વિગતો ચકાસી હતી. સેન્સ (ચકાસણી)ની પ્રક્રિયા દરમિયાન પણ તમામ કાગળો યોગ્ય જણાતા હતા. છતાં આખરી ઘડીએ આવી સ્થિતિ ઊભી થઈ એ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે."
આ ઘટનાથી માત્ર ઉમેદવારની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું નથી, પરંતુ ચૂંટણી તંત્રની આંતરિક કાર્યપ્રણાલીમાં રહેલી ખામીઓ પણ બહાર આવી છે. ભાવનાબાના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ નવા વાડજ વિસ્તારના ચૂંટણી અધિકારીઓને રૂબરૂ મળ્યા હતા અને સમગ્ર સ્થિતિથી વાકેફ કર્યા હતા. જોકે, અધિકારીઓ દ્વારા હાલમાં કોઈ સ્પષ્ટ ઉકેલ અથવા રાહત આપી શકાય તેમ નથી તેવું સૂચન કરવામાં આવ્યું હોવાની માહિતી મળી રહી છે. તંત્ર દ્વારા મર્યાદાઓ દર્શાવવામાં આવતાં હવે ભાવનાબાએ કાનૂની માર્ગ અપનાવવાની તૈયારી દર્શાવી છે.
"હું હાલમાં કાયદાના જાણકારો અને વરિષ્ઠ વકીલો સાથે સલાહ-મસલત કરી રહી છું. આ માત્ર મારો અંગત સવાલ નથી, પરંતુ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતાનો મુદ્દો છે. જો જરૂર પડશે તો હું ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરીને ન્યાય મેળવવા પ્રયત્નશીલ રહીશ," એમ ભાવનાબા જાડેજાએ મક્કમતાપૂર્વક જણાવ્યું હતું.
આ સમગ્ર પ્રકરણે સ્થાનિક રાજકારણમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. એક તરફ કોંગ્રેસ પક્ષ તેની ઉમેદવાર પસંદગીની ઉતાવળ અંગે સફાઈ આપવાની સ્થિતિમાં છે, તો બીજી તરફ ચૂંટણીપંચના અધિકારીઓ વિધાનસભા અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની મતદાર યાદી વચ્ચેના સમન્વયના અભાવ અંગે ફફડાટ અનુભવી રહ્યા છે. હવે તમામની નજર કોર્ટ કે ચૂંટણીપંચના આગામી નિર્ણય પર ટકેલી છે કે શું ભાવનાબા જાડેજા કાયદાકીય લડત લડીને ચૂંટણીના મેદાનમાં પુનરાગમન કરી શકશે કે કેમ.
