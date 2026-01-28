ETV Bharat / state

અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક હોટ સ્પોટ ઉપર નાગરિકો થાય છે હેરાન, વિપક્ષે લગાવ્યા આક્ષેપો

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અણધડ આયોજન અને ઓછી લંબાઇના ફ્લાયઓવર બનાવવાની નીતિના કારણે શહેરમાં નવા ટ્રાફિક જામના હોટ સ્પોટ ઉભા થઇ રહ્યાં છે.

અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક હોટ સ્પોટ ઉપર નાગરિકો હેરાન થાય છે?
અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક હોટ સ્પોટ ઉપર નાગરિકો હેરાન થાય છે? (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 9:28 PM IST

6 Min Read
અમદાવાદ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આજે સામાન્ય સભા દરમિયાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે ટ્રાફિક જામના નવા હોટ સ્પોટ પ્રશ્નો ઊભા કર્યા. કહ્યું કે જુદા જુદા 34 જંકશનોનાં ટ્રાફિક સર્વે કરાવવામાં આવ્યો હતો, પછી આ જંકશનો ઉપર તબક્કાવાર ફ્લાયઓવર કે રેલવે ઓવર બ્રિજના બાંધકામ કરવામાં આવ્યા હતા, પણ આ ફ્લાયઓવરની ટૂંકી લંબાઇ અને બ્રિજના છેડા ઉપર ગણતરીના મીટરના અંતરે આવતાં જંકશનોના કારણે ટ્રાફિક જામના નવા હોટ સ્પોટ ઉભા થઇ રહ્યાં છે. જેથી ટ્રાફિક જામની સમસ્યા ઉભી થઇ રહી છે.

પીક અવર્સમાં આ નવા ટ્રાફિક હોટ સ્પોટ ઉપર નાગરિકોને ફસાવવાનો વારો આવે છે. પીક અવર્સમાં આ નવા ટ્રાફિક જામ હોટ સ્પોટ ઉપર એમ્બ્યુલન્સ પણ ફસાય છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અણધડ આયોજન અને ઓછી લંબાઇના ફ્લાયઓવર બનાવવાની નીતિના કારણે શહેરમાં નવા ટ્રાફિક જામના હોટ સ્પોટ ઉભા થઇ રહ્યાં છે.

અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક હોટ સ્પોટ ઉપર નાગરિકો હેરાન થાય છે? (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ શહેરની ટ્રાફિકની સમસ્યાને લઈને વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની જવાબદારી છે કે શહેરીજનોને ટ્રાફિકની સમસ્યાઓથી રાહત આપે. બીજી તરફ અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાથી રાહત આપવા માટે જંકશન અને ઓવર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જેના કારણે ટ્રાફિકથી લોકોને મુક્તિ તો નથી મળતી, પરંતુ સમસ્યા વધારે થઈ છે. આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં 13 બ્રિજના નામ આપવામાં આવ્યા છે. જેને બનાવવા માટે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને કેટલાક બ્રિજનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. અમદાવાદ શહેરમાં બ્રિજ બનવા પછી ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ વધતી જઈ રહી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બ્રિજ પ્રોજેક્ટ સતત વિવાદમાં રહે છે. એવી ઘણી ડિઝાઈન બનાવવામાં આવી છે કે જેના લીધે ટ્રાફિકની સમસ્યામાં વધારો થયો છે."

વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણ
વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણ (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "વિપક્ષનું કામ આક્ષેપ કરવાનું હોય છે, અમદાવાદ શહેરમાં 100 જેટલા બ્રિજ કાર્યરત છે. જેના માટે રોડ પ્રોજેક્ટના સર્વે કરી ટ્રાફિક કેટલો થાય છે? કઈ રીતે ટ્રાફિકને ડાયવર્ટ આપી શકાય? કન્સલ્ટન્ટ અને બ્રિજ પ્રોજેક્ટ સૂચના અને ગાઈડલાઈન પ્રમાણે બ્રિજ બનાવવામાં આવે છે અને કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા બ્રિજની ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવતી હોય છે. ડિઝાઇનના આધારે ટેન્ડર એપ્રૂવ કરવામાં આવે છે, ત્યારપછી રોડ બનાવવાની કામગીરી થતી હોય છે."
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણી
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણી (ETV Bharat Gujarat)

ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી થાય તે માટે અંડર બ્રિજ અને ફ્લાવર બનાવવામાં આવે. 500 કરોડના ખર્ચે નારોલ થી ઉજાલા સુધીના બ્રિજનું કામ હાલમાં ચાલુ છે. આવી જ રીતે હાઇવે પર બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ કોંગ્રેસ દ્વારા આક્ષેપ લગાવવામાં આવતા હોય છે. તેમણે આક્ષેપો કરવાની ટેવ છે. આક્ષેપને અમે વખોડી કાઢીએ છીએ."

સામાન્ય સભામાં વિપક્ષેના આક્ષેપો
સામાન્ય સભામાં વિપક્ષેના આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)
કોર્પોરેશનમાં આ અંગે આપવામાં આવેલી લિસ્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે,
  • સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ-વાડજ સ્મશાનગૃહ ત્રણ રસ્તા: અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન દ્વારા વાડજ જંકશન ઉપર ફ્લાયઓવરનું બાંધકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં વાડજ સર્કલ ફ્લાયઓવરની ડિઝાઇનના કારણે બ્રિજનો એક છેડો રામદેવપીર ટેકરાના બીઆરટીએસ કોરિડોર તરફ ઉતરી રહ્યો છે. જો બીજો છેડો વાડજ સ્મશાનગૃહ પહેલાં ઉતરી રહ્યો છે. વાડજ સ્મશાનગૃહ આગળ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટનો રોડ પુરો થાય છે, તે ત્રણ રસ્તા ઉપર નવો ટ્રાફિક જામ હોટ સ્પોટ ઉભું થઇ ગયું છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટનો રોડ પૂર્ણ થાય છે અને બીજી બાજુ વાડજ સર્કલનો છેડો ઉતરી રહ્યો છે.જેથી આ સ્થળે હવે પીક અવર્સમાં ટ્રાફિક જામ જોવા મળે છે. વાડજ ફ્લાયઓવર પૂર્ણ થશે પછી આ ત્રણ રસ્તા ઉપર વધારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા વકરશે.
  • ડમરું સર્કલ: અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરના ઘાટલોડિયા પ્રભાત ચોક થી ડમરુ સર્કલની વચ્ચે આવતી રેલવે લાઇન ઉપર રેલવે ઓવર બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે. જોકે, આ રેલવે ઓવર બ્રિજનો છેડો જ્યાં ઉતરે છે તે પછી તુરંત જ ડમરુ સર્કલ આવે છે. જ્યાં હાલથી જ ટ્રાફિક જામ થાય છે. ડમરુ સર્કલ ઉપર પીક અવર્સમાં ટ્રાફિક જામના કારણે રેલવે ફ્લાયઓવરની ઉપર પણ વાહનોની લાંબી લાઇનો લાગે છે. આ નવું ટ્રાફિક જામનું હોટ સ્પોટ ઉભું થયું છે.
  • ઉસ્માનપુરા ચાર રસ્તા જંકશન: શહેરના ઉસ્માનપુરા ચાર રસ્તા ઉપર પણ ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાય છે. હાલથી જ આ જંકશનો ઉપર ટ્રાફિક જામ થાય છે. ફ્લાયઓવર બાંધકામ પૂર્ણ થયા બાદ આ સ્થળે વધુ ટ્રાફિક જામ થશે. ઇન્કમટેક્સ બ્રિજનો છેડો અને વાડજ બ્રિજનો છેડાની વચ્ચે આવેલાં ઉસ્માનપુરા જંકશન ઉપર ટ્રાફિક જામ વધી રહ્યો છે. ભવિષ્યમાં આ જંકશન ઉપર વધારે ટ્રાફિક જામ સર્જાય તેવી સ્થિતિ છે.
  • જીવરાજ મહેતા જંકશન: શહેરના 132 ફુટના રિંગ રોડ ઉપર જીવરાજ મહેતા રેલવે લાઇનની ઉપર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી રેલવે ઓવર બ્રિજ બનાવવામાં આવેલો છે. આ બ્રિજનો છેડો જીવરાજ મહેતા ચાર રસ્તા પહેલાં જ ઉતરે છે. જેથી આ જંકશન ઉપર પણ ટ્રાફિક જામની સમસ્યા છે. પીક અવર્સમાં તો આ જંકશન ઉપર હેવી ટ્રાફિક જામ સર્જાય છે.
  • વસ્ત્રાપુર ગામતળ રોડ: આઇઆઇએમ રોડના અંધજન મંડળ જંકશન ઉપર ફ્લાયઓવર બનાવવામાં આવેલો છે. આ ફ્લાયઓવર બ્રિજનો છેડો વસ્ત્રાપુર ગામતળ તરફ ઉતરે છે. થોડા વર્ષો પહેલાં વસ્ત્રાપુર ગામતળનો રોડ પહોળો કરાયો છે. જોકે, વસ્ત્રાપુર ગામતળ રોડ અને વસ્ત્રાપુર ગામતળથી વામ્બે આવાસ યોજનાના ત્રણ રસ્તા આ બે સ્થળે પીકઅવર્સમાં ભારે ટ્રાફિક જામ થાય છે. આ વસ્ત્રાપુર ગામતળ તરફના રોડ ઉપર ટ્રાફિક જામની સમસ્યા છે. આ બ્રિજના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા ઓછી થઇ નથી. જેથી હવે અંધજન મંડળ ઉપર વધુ એક ફ્લાયઓવર બનાવવાની વિચારણા ચાલી રહી છે.
  • આરટીઓ સર્કલ: ગાંધી આશ્રમની આગળનો રોડ બંધ કરી દેવાયો છે. ચીમનભાઈ પટેલ બ્રિજની સમાંતર નવો બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આરટીઓ સર્કલથી રાણીપ બસ સ્ટેન્ડ વચ્ચેનો રોડ પહોળો કરાયો છે. આ તમામ કવાયત પછી પણ આરટીઓ સર્કલ ઉપર ટ્રાફિક જામની સમસ્યા ઉભી થઇ છે. આ સિવાય રાણીપ બસ સ્ટેન્ડ જંકશન ઉપર પણ ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઇ છે. આ સ્થળો નવા ટ્રાફિક જામના હોટ સ્પોટ ઉભા થયાં છે. ગાંધી આશ્રમનો રોડ બંધ કરાવવાના નિર્ણયના કારણે આ બે સ્થળે ભારે ટ્રાફિક જામ થાય છે. આરટીઓ સર્કલથી અખબારનગર સર્કલ સુધીના તમામ જંકશનો ભારે ટ્રાફિક જામ થાય છે.
  • નવરંગપુરા રેલવે ક્રોસિંગ: અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરના રેલવે ફાટક મુક્ત કરવાની વાતો કરવામાં આવે છે, પણ નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશન આગળ આવેલા રેલવે ક્રોસિંગ નવું ટ્રાફિક જામનું હોટ સ્પોટ છે. અહીં જ્યારે પણ રેલવે લાઇન ઉપરથી ટ્રેન પસાર થાય છે તે વખતે ફાટક બંધ કરવામાં આવે છે. ત્યારે ચક્કાજામ થઇ જાય છે. આ નવરંગપુરા રેલવે ફાટક ઉપર ભારે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા છે. આ નવું ટ્રાફિક જામનું હોટ સ્પોટ ઉભું થયું છે.
  • બાપુનગર હરદાસબાપુ ચોક: અમદાવાદ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન દ્વારા થોડા વર્ષો પહેલાં શહેરના બાપુનગર વિસ્તારમાં દિનેશ ચેમ્બર્સ ફ્લાયઓવરનું બાંધકામ કરવામાં આવેલું હતુ. જોકે, આ બ્રિજનો છેડો ઉતરે કે, તુરંત જ હરદાસબાપુ ચોકના ચાર રસ્તા આવે છે. જેથી આ ચાર રસ્તા ઉપર પણ ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાય છે. અહીં પણ પીકઅવર્સમાં ભારે ટ્રાફિક જામ જોવા મળે છે. આ સ્થળ પણ નવું ટ્રાફિક જામ હોટ સ્પોટ ઉભું થયું છે.
  • ચાંદલોડિયા ઉમિયા હોલ ત્રણ રસ્તા: શહેરના નિર્ણયનગર અંડરપાસ અને ચાંદલોડિયા રેલવે ઓવરબ્રિજની વચ્ચે ચાંદલોડિયા રોડ ઉપર ઉમિયા હોલ ત્રણ રસ્તાનું જંકશન આવે છે. આ ત્રણ રસ્તા ઉપર એક રસ્તો કે. કે. નગર ઘાટલોડિયા તરફથી આવે છે. અંડરપાસ અને રેલવે ઓવર બ્રિજ તરફથી આવતો ટ્રાફિક આ ત્રણ રસ્તા ઉપર ભેગો થાય છે. આ ત્રણ રસ્તા ઉપર પીક અવર્સમાં ભારે ટ્રાફિક જામ થાય છે.
  • અખબારનગર સર્કલ: અમદાવાદ શહેરના નવાવાડજ વિસ્તારમાં આવેલા અખબારનગર સર્કલ પણ ટ્રાફિક જામની સમસ્યા વધી છે. પીકઅવર્સમાં અહીં હેવી ટ્રાફિક જામ થાય છે. કારણ કે, આ સર્કલની ડિઝાઇનના કારણે ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઇ છે. અખબારનગર સર્કલની સાઇઝના કારણે અહીં ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ કરવા માટે પોલીસ કર્મચારીઓ અને ટીઆરબીના જવાનોને મોટી સંખ્યામાં તૈનાત કરવા પડી રહ્યાં છે. આ સર્કલની ડિઝાઇન ટ્રાફિક જામનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે.

