અમદાવાદમાં વાહન અડચણ જેવી નાની બાબતે જાહેર રસ્તા પર હત્યા, 2ની ધરપકડ
આરોપીઓએ ફરિયાદીની કારનો કાચ તોડી નાખ્યો અને ત્યારબાદ તેમને રસ્તા પર ખેંચી કાઢી નિર્દયતાપૂર્વક મારામારી કરી હતી.
Published : January 31, 2026 at 8:56 PM IST
અમદાવાદ : સોલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 29 જાન્યુઆરીની મોડી રાત્રે એક ગંભીર હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. સામાન્ય વાહન અડચણ જેવી નાની બાબતે શરૂ થયેલો વિવાદ થોડા જ સમયમાં ઉગ્ર હિંસામાં ફેરવાયો અને અંતે અલ્પેશ મહેતા નામના નિવૃત કર્મચારીનો જીવ ગયો.
પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, ફરિયાદીની કાર આરોપીની કાર સાથે હળવી રીતે અથડાઈ હતી. આ બાબતે બંને પક્ષ વચ્ચે પહેલા બોલાચાલી થઈ હતી, પરંતુ આરોપીઓ અચાનક ઉશ્કેરાઈ ગયા અને ફરિયાદી પર હુમલો શરૂ કર્યો. આરોપીઓએ ફરિયાદીની કારનો કાચ તોડી નાખ્યો અને ત્યારબાદ તેમને રસ્તા પર ખેંચી કાઢી નિર્દયતાપૂર્વક મારામારી કરી હતી.
આ સમગ્ર ઘટના પાર્ટી પ્લોટ આગળ જાહેર માર્ગ પર બની હતી. ઘટનાના સમયે આસપાસ લોકોની અવરજવર હોવા છતાં આરોપીઓએ કોઈ ભય વિના ફરિયાદી સાથે મારપીટ કરી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. હુમલામાં ફરિયાદીના મોઢા અને છાતીના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી.
"મારામારી બાદ આરોપી અને ફરિયાદીને સોલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન ફરિયાદીની તબિયત બગડતા પોલીસ દ્વારા તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું." - જયેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ACP A ડિવિઝન
આ ઘટનાની સંપૂર્ણ હકીકત બહાર લાવવા માટે સોલા પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળ તેમજ આસપાસના વિસ્તારોના CCTV ફૂટેજ મેળવવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ફૂટેજના આધારે હુમલાની તીવ્રતા અને ઘટનાનો ચોક્કસ ક્રમ જાણી શકાય તેવી શક્યતા છે.
આ કેસમાં આરોપી તરીકે અમિત વાઘેલા અને કેવલ વાઘેલા નામના 2 યુવકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંને આરોપીઓની ઉંમર માત્ર 20 વર્ષ હોવાનું અને તેઓ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના CNCD વિભાગમાં કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત કામ કરતા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે.
મૃતક હાઉસિંગ બોર્ડના નિવૃત કર્મચારી હતા. તેમના અચાનક અને દુઃખદ અવસાનથી પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છે, જ્યારે સમગ્ર વિસ્તારમાં ઘટનાને લઈને ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ દ્વારા આ કેસમાં હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
