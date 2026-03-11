અમદાવાદમાં અહિંયા મળે છે 'કાચા ફાલુદા', કેવી રીતે બને છે અને તેની રેસીપી શું છે?
આ ફાલુદા ખાસ કરીને ઇફ્તાર માટે બનાવવામાં આવે છે, જેના કારણે અહીં મોટી ભીડ રહે છે.
Published : March 11, 2026 at 3:02 PM IST
અમદાવાદ : શહેરના શાહપુર વિસ્તારમાં લોકો ફાલુદા બનાવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. દરરોજ 20 થી 25 પરિવારો વિવિધ રંગોમાં ફાલુદા બનાવે છે અને વિવિધ સ્થળોએ વેચે છે. શાહપુરમાં ફાલુદા વેચવા માટે લારીઓની લાઇન લાગે છે. ફાલુદાના ભાવ રુ.10 થી રુ.20 સુધીના હોય છે. રમઝાન દરમિયાન, આ ફાલુદા ખાસ કરીને ઇફ્તાર માટે બનાવવામાં આવે છે, જેના કારણે અહીં મોટી ભીડ રહે છે.
આ લોકો આખું વર્ષ ફાલુદા બનાવે છે. કાચા ફાલુદા ઘરે પણ બનાવી શકાય છે, અને તેના માટેનો કાચુ મટીરીયલ પણ અહીં વેચાય છે. આ લોકોએ ફાલુદા કેવી રીતે બનાવવાનું શરૂ કર્યું? કેટલા લોકો ફાલુદા પર આધાર રાખે છે? અને અહીં કઈ ખાસ જાત ફાલુદા બનાવવામાં આવે છે? તેની રેસીપી શું છે? આ અંગે વિગતે વાંચો અહેવાલમાં...
કાચા ફાલુદા બનાવનાર મોહમ્મદ સઈદ એ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 80 વર્ષથી અમે ફાલુદા બનાવીને વેચી રહ્યા છે. આ ધંધા સાથે જોડાયેલા છીએ. સૌથી પહેલા મારા નાના એ બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. હવે ત્રીજી પેઢીમાં હું આ કામને આગળ વધાવું છું. ફક્ત 10 રૂપિયામાં અહીંયા એક પેકેટ ફાલુદા વેચવામાં આવે છે. આ ફાલુદાને લાલ શરબત અને દૂધમાં મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવે છે. અહીંયા ફાલુદાનું કાચુ મટીરીયલ વેચવામાં આવે છે. રાત્રે ત્રણ વાગ્યાથી અમે આ ફાલુદા બનાવવા માટે કામ શરૂ કરીએ છીએ."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "ફાલુદા માટે સૌથી પહેલા તકમરિયાને પલાળવામાં આવે છે અને 3 થી 4 કલાક સુધી તેને પાણીમાં રાખવામાં આવે છે. ખાવાથી પેટમાં ઠંડક રહે છે, ગરમી માટે બહુ જ ઉપયોગી અને ફાયદાકારક હોય છે. તેની સાથે ફાલુદા માટે સેવ બનાવવામાં આવે છે. કોન ફ્લોરમાંથી આ સેવ રાત્રે બનાવવામાં આવે છે. ચાર થી પાંચ કલાક સુધી ફાલુદા બનાવવા માટે કામ કરવામાં આવે છે અને બહુ જ મહેનતથી સેવ બનાવવામાં આવે છે. દરરોજ 50 કિલોથી વધારે બનાવવામાં આવે છે. હજારો થેલીઓમાં ભરીને આખો દિવસ વેચવામાં આવે છે. આવી રીતે ફાલુદા બનાવીએ છિએ અને અમારી રોજીરોટી ચાલે છે."
"રમઝાન મહિનામાં કાચા ફાલુદા વેચવામાં આવે છે. હું ઘણા વર્ષોથી અહીંયાથી આ ફાલુદા લઇ જાવ છું. ફક્ત દસ રૂપિયાના આ કાચા ફાલુદાથી આખા પરિવાર માટે ફાલુદા બની જાય છે. અહીંયા જુદા જુદા કલરના ફાલુદા વેચવામાં આવે છે" - અશોકભાઈ, ગ્રાહક
ફાલુદા બનાવનાર અબ્દુલ સમદ એ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 35 વર્ષથી શાહપુર વિસ્તારમાં અમે ફાલુદાનો ધંધો કરીએ છીએ. આજે શરૂઆત મારા ધરથી કરવામાં આવી હતી. અમારા પરિવારજનોમાં મારા ભાઈ, ભાભી અને બીજા લોકો આખી રાત ફાલુદાનું મટીરીયલ બનાવીને કાચા ફાલુદા બનાવે છે. શાહપુર, દરિયાપુર મિરઝાપુર, ત્રણ દરવાજા, જમાલપુર, કાલુપુર જેવા ઘણા વિસ્તારોમાં આ કાચા ફાલુદા વેચવામાં આવે છે. લોકો કાચા ફાલુદા ખરીદીને ઘરે આઈસ્ક્રીમ, દૂધ, ડ્રાયફ્રુટ અને રોઝ સીરપ નાખીને બનાવે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "મકાઈના લોટમાંથી સેવ બનાવવામાં આવે છે, તેને બનાવવા માટે ઘણો સમય લાગે છે. પરિવારના લોકો તેને સવારે ચાર વાગ્યાથી બનાવવાનું ચાલુ કરે છે. 8 થી 10 કિલો કાચા ફાલુદા બનાવવામાં આવે છે, જેના માટે ચાર થી પાંચ કલાકનો સમય લાગે છે. 2000 હજાર જેટલી પેકેટ અહીંયાથી વેચાઈ જાય છે. આ કાચા ફાલુદા મોટી મોટી દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ અને ઘરમાં જાય છે. લોકો આમા ફટાફટ દૂધ મિક્સ કરીને ફાલુદા બનાવી લે છે. હાઈજીનિક રીતે ફાલુદાને બનાવવામાં આવે છે. "
"અહીંયા ફાલુદા સસ્તી કિંમતમાં ખુબ જ સારી ક્વોલિટીના મળે છે. રમજાન માસમાં સૌથી વધારે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દૂધ, આઈસ્ક્રીમ અને શરબત મિક્સ કરી ને ફાલુદાને પીવામાં આવે છે. ઘણા લોકો ફાલુદા બનાવીને વેચે છે, એક સુંદર દ્રશ્ય જોવા મળે છે." - આશિયાના શેખ, ગ્રાહક
કાચા ફાલુદા વેચનાર ઉસ્માન ગનીએ જણાવ્યું હતું કે, 'આ અમારો ખાનદાની ધંધો છે. સવારે 5:00 વાગ્યાથી અમારો પરિવાર ફાલુદા બનાવવા માટે કામ કરે છે. છેલ્લા 35 વર્ષથી હું ફાલુદા બનાવું છું. ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા માટે અને બાળકોને ભણાવવા માટે અમે ફાલુદા બનાવીને વેચીએ છીએ. 2000 પેકેટ દરરોજ અમે વેચીને અમને રુ. 800નો ફાયદો થાય છે. હું સવારે મિરઝાપુરમાં વેચવા જાઉં છું અને સાંજે શાહપુરમાં વેંચું છું. ફાલુદા પેટમાં ઠંડક આપે છે. ગરમીમાં ફાલુદા ખાવાથી બહુ જ ફાયદો થાય છે.
"શાહપુર અડ્ડા બહુ જ ફેમસ વિસ્તાર છે. અહીંયા દરેક સમાજના લોકો લારીઓ લગાવે છે અને ધંધો કરે છે. ખાસ કરીને રમઝાનમાં અહીંયા બહુ જ સુંદર માહોલ જોવા મળે છે. લોકો દૂર દૂરથી અહીંયા ફાલુદા ખરીદવા માટે આવે છે. અહીંયા ઘણા લોકો ફાલુદા બનાવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. અમે દરરોજ અહીંયાથી ફાલુદા લઈ જઈએ છીએ. જો દુકાનમાં ફાલુદ રુ.100 અને રુ.70માં મળે છે, પરંતુ અહીંયા રુ.10માં ફાલુદા મળે છે, પરિવાર માટે ફાલુદા બની જાય છે બસ દૂધ અને આઈસ્ક્રીમ મિક્સ કરવાનું હોય છે." - મોહમ્મદ હનીફ, ગ્રાહક
નસીમ બનોએ જણાવ્યું હતું કે, "શાહપુરમાં ફાલુદા લેવા માટે આવી હતી. રમજાનમાં આ ફાલુદાનો બહુ જ ઉપયોગ થાય છે. લોકો રોજા ખોલે છે, તો શરબત તરીકે ફાલુદા પીવે છે. આ કાચા ફાલુદાર લઈને અમે ઘરે જઈએ છીએ અને દૂધમાં શાકર નાખીને દૂધને ઉબાળીને ફ્રીજમાં રાખી દેવામાં આવે છે. બહુ જ સામાન્ય રીતે આ ફાલુદા તૈયાર થઈ જાય છે."
