અમદાવાદ શહેરના રહેવાસીનું SIRમાં નામ કપાયું!, હવે હાઈકોર્ટના આદેશથી નામ ફરી સામેલ

અરજદાર 26 એપ્રિલે યોજાનારી નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ શકે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
Published : April 11, 2026 at 1:42 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના રહેવાસી જે.બી. પટેલના કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો સામે આવ્યો છે. કોર્ટે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગને આદેશ આપ્યો છે કે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) દરમિયાન કાઢી નાખવામાં આવેલું નામ 10 એપ્રિલે પ્રકાશિત થનારી મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવે, જેથી અરજદાર 26 એપ્રિલે યોજાનારી નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ શકે.

આ મામલે હાઈકોર્ટે 4 એપ્રિલે ચૂૂંટણી અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ ઇનકારના નિર્ણયને રદ કર્યો છે. જસ્ટિસ એન.એસ.એસ. ગૌડા અને જસ્ટિસ જે.એલ. ઓડેદરાની ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ આ કેસની સુનાવણી થઈ હતી. અરજદારે દલીલ કરી હતી કે તેમનું નામ SIR દરમિયાન કાઢી નાખવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે 3 માર્ચે તેમની વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાં નોંધણી સ્વીકારવામાં આવી હતી. છતાં મ્યુનિસિપલ મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવામાં આવ્યું ન હતું.

આ મુદ્દે અરજદારના વકીલ કીર્તન મિસ્ત્રીએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, તેમના ક્લાયન્ટનું નામ વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાં માન્ય કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં મ્યુનિસિપલ મતદાર યાદીમાં સમાવેશ ન કરવો સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે માત્ર ટેક્નિકલ અથવા પ્રક્રિયાત્મક કારણો બતાવીને કોઈ નાગરિકને તેના મૂળભૂત મતાધિકારથી વંચિત રાખી શકાય નહીં.

રાજ્ય સરકાર અને ચૂંટણી આયોગ તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે નિયમો મુજબ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખથી 10 દિવસ પહેલાં અંતિમ મતદાર યાદીમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકાય નહીં, પરંતુ હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે યાદી પ્રકાશનમાં થયેલા વિલંબને કારણે અરજદારને ચૂંટણી પ્રક્રિયામાંથી બહાર રાખી શકાય નહીં. કોર્ટે 3 માર્ચના આદેશને આધારે અરજદારનું નામ સમાવેશ થયેલું માનવાનું કહ્યું અને તેમને ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા મંજૂરી આપી.

કોર્ટએ વધુમાં નોંધ્યું કે દરેક નાગરિકને ચૂંટણીમાં ભાગ લેવાનો અધિકાર છે અને માત્ર ઔપચારિક પ્રક્રિયા કે ટેક્નિકલ બાબતો આ અધિકારને નકારી શકતી નથી. અંતમાં, હાઈકોર્ટે 4 એપ્રિલનો ઇનકારનો આદેશ રદ કરી અને સંબંધિત સત્તાધિકારીઓને અરજદારનું નામ અંતિમ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવા સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે.

