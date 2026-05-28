અમદાવાદના નહેરુનગરમાં ફાયરિંગ કાંડ: નિવૃત્ત DYSP અશોકસિંહ ચૌહાણ સામે પોલીસની કાર્યવાહી

નહેરુનગર વિસ્તારમાં આવેલી એક જમીનના કબજા અને સમજૂતી કરારને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 3:45 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના નહેરુનગર બસ સ્ટેન્ડ નજીક આવેલી ખુલ્લી જગ્યામાં થયેલી ફાયરિંગની ઘટનાએ શહેરમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે. નિવૃત્ત DYSP અશોકસિંહ ચૌહાણે લાયસન્સવાળી પિસ્તોલમાંથી ફાયરિંગ કર્યું હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે સેટેલાઈટ પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નહેરુનગર વિસ્તારમાં આવેલી એક જમીનના કબજા અને સમજૂતી કરારને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો.

નિવૃત્ત DYSP અશોકસિંહ ચૌહાણે જમીન પર પોતાનો કબજો હોવાનો દાવો કર્યો હતો અને હિતેશ બારબીડિયા સાથે સમજૂતી કરાર કરીને જગ્યા ભાડે આપી હતી. ત્યારબાદ ત્યાં કાચા બાંધકામના સ્ટોલ ઉભા કરીને તેને નહેરુનગર પથારા બજાર તરીકે ઓળખ આપવામાં આવી હતી. આ સ્ટોલ અન્ય લોકોને પણ ભાડે અપાતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આ દરમિયાન AMC દ્વારા પરવાનગી વિના ઉભા કરાયેલા સ્ટોલ દૂર કરવા માટે નોટિસ આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફરિયાદી પક્ષે અશોકસિંહ ચૌહાણ પાસે જમીન સંબંધિત માલિકીના દસ્તાવેજો અને આધાર પુરાવા માંગ્યા હતા. માન્ય દસ્તાવેજો રજૂ ન કરી શકતા જગ્યા ખાલી કરવા કહેવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

ફરિયાદી પક્ષે સ્ટોલ માટે ચૂકવવામાં આવેલી ડિપોઝિટ રકમ અને અન્ય ખર્ચ પરત માંગતા બંને પક્ષો વચ્ચે મતભેદ વધુ ઘેરા બન્યા હતા. ગઈકાલે યોજાયેલી સમાધાન બેઠક દરમિયાન મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો અને ત્યારબાદ ફાયરિંગની ઘટના બની હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આક્ષેપ છે કે નિવૃત્ત DYSP અશોકસિંહ ચૌહાણે પોતાની લાયસન્સવાળી પિસ્તોલમાંથી પાંચ જેટલા રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યા હતા. આ ઘટનામાં અમિત પટેલ, હિતેશભાઈ સહિતના લોકો નિશાન બન્યા હોવાના આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે.

"નહેરુનગર વિસ્તારમાં ફાયરિંગની ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જમીન અને નાણાકીય વ્યવહારોને લઈને બંને પક્ષ વચ્ચે વિવાદ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનામાં સામેલ તમામ લોકોની ભૂમિકા તપાસવામાં આવી રહી છે. ફાયરિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયાર સહિતના પુરાવા કબજે કરવામાં આવ્યા છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે." - એસ. એમ. પટેલ, ACP N ડિવિઝન

જોકે સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ હોવાની માહિતી સામે આવી નથી.ઘટના બાદ સેટેલાઈટ પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે અશોકસિંહ ચૌહાણના દીકરા સિદ્ધરાજ ચૌહાણ, દીકરી તેમજ અન્ય એક વ્યક્તિની અટકાયત કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ સમગ્ર મામલે CCTV ફૂટેજ, સાક્ષીઓના નિવેદન અને ફોરેન્સિક પુરાવાના આધારે તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.જમીનના મૂળ માલિક તરીકે પ્રિય મહેતાનું નામ સામે આવ્યું છે. ત્યારબાદ આ જમીન અન્ય વ્યક્તિને વેચાઈ હોવાની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. જમીન માલિકી અને કબજાને લઈને સિવિલ વિવાદ પણ ચાલુ હોવાનુ સામે આવ્યું છે, જેના કારણે સમગ્ર કેસ વધુ જટિલ બન્યો છે.

