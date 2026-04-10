અમદાવાદ: લાંભા વોર્ડમાં ત્રિકોણીય જંગ જામશે, પૂર્વ કોર્પોરેટર કાળુભાઈ ભરવાડે અપક્ષમાં ફોર્મ ભર્યુ

વસ્ત્રાપુર સ્થિત બહુમાળી ભવન ખાતે તેમણે પોતાના સમર્થકો સાથે નામાંકન નોંધાવ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 6:04 PM IST

અમદાવાદ : શહેરના લાંભા વોર્ડમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા જ રાજકીય તાપમાન ચરમસીમાએ પહોંચી ગયું છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે સીધી ટક્કર માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે અપક્ષ ઉમેદવારના એન્ટ્રીથી ચૂંટણીમાં ત્રિકોણીય જંગ જામ્યો છે.

લાંભા વોર્ડમાંથી પૂર્વ કોર્પોરેટર કાળુ ભરવાડ અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે નામાંકન પત્ર ભરતા રાજકીય ગણિત બદલાયું છે. વસ્ત્રાપુર સ્થિત બહુમાળી ભવન ખાતે તેમણે પોતાના સમર્થકો સાથે નામાંકન નોંધાવ્યું હતું.

અપક્ષ ઉમેદવાર કાળુભાઈ ભરવાડએ જણાવ્યું હતું કે, "લાંભા વોર્ડમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓ હજુ પણ પૂરતી નથી. રસ્તા, પાણી, ગટર જેવી મૂળભૂત સમસ્યાઓ હજી યથાવત છે. હું જીત્યો તો લોકોના દરવાજે જઈને આ તમામ સમસ્યાઓનો ઝડપી ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. મારી લડત કોઈ પક્ષ સામે નથી, પરંતુ વિકાસ માટે છે. લાંભા વોર્ડની જનતાને યોગ્ય સુવિધા મળે અને પારદર્શક કામ થાય એ જ મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

પૂર્વ કોર્પોરેટર કાળુભાઈ ભરવાડે અપક્ષમાં ફોર્મ ભર્યુ
નોંધનીય છે કે કાળુ ભરવાડ અગાઉ પણ અપક્ષ તરીકે કોર્પોરેટર રહી ચૂક્યા છે, જેથી વોર્ડમાં તેમની વ્યક્તિગત પકડ મજબૂત માનવામાં આવે છે. તેમના સમર્થકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમની સાથે જોડાયા હતા.નામાંકન બાદ કાળુ ભરવાડે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે લાંભા વોર્ડની જનતા ફરી એકવાર તેમને જીતાડશે. તેમણે કહ્યું કે જનતા સાથેનો મારો સીધો સંપર્ક અને વિકાસના કામો મને ફરી જીત અપાવશે.

આ પણ વાંચો...

  1. 'બંગાળમાં UCC લાગુ થશે', અમિત શાહે પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપનો સંકલ્પ પત્ર જાહેર કર્યો
  2. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસમાં જૂથવાદ, યાદી અટકી; સીધા મેન્ડેટ અપાશે

