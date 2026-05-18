ETV Bharat / state

અમદાવાદ કોર્પોરેશનની જીમ કેમ જર્જરીત હાલતમાં?, કોંગ્રેસે કર્યા આકરા પ્રહારો

કરોડોના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલી આ જીમ આજે જર્જરીત અવસ્થામાં પહોંચી જતા અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.

અમદાવાદ કોર્પોરેશનની જીમ કેમ જર્જરીત હાલતમાં
અમદાવાદ કોર્પોરેશનની જીમ કેમ જર્જરીત હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : શહેરમાં એક તરફ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ યોજવાની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને શહેરમાં સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવાના મોટા દાવાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ AMC સંચાલિત દરિયાપુર વિસ્તારમાં આવેલું જિમ્નેશિયમની જ હાલત બેહાલ બની ગઈ છે. કરોડોના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલી આ જીમ આજે જર્જરીત અવસ્થામાં પહોંચી જતા અનેક સવાલો ઉભા થયા છે.

જીમની છતની હાલત અત્યંત ખરાબ બની ગઈ છે. ઘણી જગ્યાએ છતમાંથી સળિયા બહાર દેખાઈ રહ્યા છે અને સળિયાઓ કાટ ખાઈ ચૂક્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. જેના કારણે કોઈપણ સમયે સ્લેબ તૂટી પડવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદ કોર્પોરેશનની જીમ કેમ જર્જરીત હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોના આક્ષેપ મુજબ, છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ફક્ત સર્વેની કામગીરી ચાલી રહી છે, પરંતુ રીનોવેશન અથવા સમારકામ માટે કોઈ નક્કર કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી નથી. પરિણામે જીમ લાંબા સમયથી બિનઉપયોગી બની ગયું છે. જીમમાં મુકાયેલા નવા સાધનો પણ હાલ ધૂળ અને કાટ ખાતા જોવા મળી રહ્યા છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ખરીદાયેલા આ સાધનોનો લાભ સ્થાનિક યુવાઓ અને ખેલાડીઓને મળી રહ્યો નથી. શહેરમાં સ્પોર્ટ્સ સુવિધાઓ વધારવાના દાવાઓ વચ્ચે જ મેદાન પરની હકીકત કંઈક અલગ જ ચિત્ર રજૂ કરી રહ્યું છે.

અમદાવાદ કોર્પોરેશનની જીમ કેમ જર્જરીત હાલતમાં
અમદાવાદ કોર્પોરેશનની જીમ કેમ જર્જરીત હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)
રાકેશભાઈ પરમાર, સ્થાનિક
રાકેશભાઈ પરમાર, સ્થાનિક (ETV Bharat Gujarat)

"કોર્પોરેશન દ્વારા લોકો માટે સારી સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવે છે, પરંતુ યોગ્ય જાળવણીના અભાવે આવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે. યુવાઓ જીમનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી અને કરોડોના સાધનો બિનઉપયોગી બની રહ્યા છે. તેમણે તાત્કાલિક ધોરણે જીમનું રીનોવેશન કરી ફરી શરૂ કરવાની માંગ કરી હતી." - રાકેશભાઈ પરમાર, સ્થાનિક

દરિયાપુર વોર્ડના કોર્પોરેટર નીરવ બક્ષીએ પણ AMC પર આકરા પ્રહારો કરતાં જણાવ્યું કે, "જનતાના ટેક્સના પૈસાથી ઉભી કરાયેલી સુવિધાઓ જાળવણીના અભાવે બરબાદ થઈ રહી છે. સાથે જ જીમનું ત્વરિત ધોરણે રીનોવેશન કરી ફરી કાર્યરત કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે."

હવે સવાલ એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે જ્યારે શહેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પોર્ટ્સ ઈવેન્ટ્સ યોજવાના દાવા કરવામાં આવે છે, ત્યારે AMC પોતાની સંચાલિત જીમ્નેશિયમની જ યોગ્ય રીતે સંભાળ રાખવામાં કેમ નિષ્ફળ જઈ રહી છે? સ્થાનિક લોકો અને યુવાઓ હવે તંત્ર પાસેથી ઝડપી કાર્યવાહી અને સુરક્ષિત સુવિધાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરત: જીમ ટ્રેનરની કાળી કરતૂત, પરિણીતાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી પતિ પાસે 5 લાખની ખંડણી માંગી
  2. અમદાવાદના રખિયાલમાં આવેલું જીમ માત્ર ત્રણ મહિનામાં બંધ કરવું પડ્યું, જાણો શું છે કારણ

TAGGED:

AHMEDABAD CITY NEWS
CORPORATION GYM
AHMEDABAD CITY CONGRESS
DARIAPUR WARD
AHMEDABAD DARIAPUR GYM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.