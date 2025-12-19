અમદાવાદમાં એક જ ટિકિટથી AMTS-BRTS, મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી શકશો, ક્યારથી શરૂ થશે સિંગલ ટિકિટ સિસ્ટમ?
અમદાવાદ શહેરમાં જાહેર પરિવહનનો લાભ વધારેમાં વધારે લોકો લઈ શકે તે માટે સિંગલ ટિકિટ સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવશે.
Published : December 19, 2025 at 8:07 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના લોકો માટે ટ્રાન્સપોર્ટ સેવાને લઈને એક મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં જાહેર પરિવહનનો લાભ વધારેમાં વધારે લોકો લઈ શકે તે માટે સિંગલ ટિકિટ સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવશે. આવનારા 2026ના વર્ષ એટલે એક વર્ષની અંદર AMTS અને BRTSમાં આ સેવાઓ શરૂ કરી દેવામાં આવશે. એની સાથે AMTS અને BRTS બસો પછી મેટ્રો અને એસ.ટી બસ તેમજ Ola, Uberમાં પણ એક જ ટિકિટની સિસ્ટમ લાવવામાં આવશે.
આ અંગે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરમાં દિન પ્રતિદિન જાહેર પરિવહનની સેવામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. જેમાં ખાસ કરીને AMTS અને BRTSમાં રોજના પાંચ લાખથી વધારે મુસાફરો મુસાફરી કરી રહ્યા છે. લોકો એક જ ટિકિટ લઈને બસમાં મુસાફરી કરે તે માટે ઇન્ટીગ્રેટેડ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (ITMS) એની સાથે ઓટોમેટીક ફેર કલેક્શન સિસ્ટમ (AFCS) પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યા છે. જે અંતર્ગત એક જ ટિકિટ પર AMTS અને BRTS બસમાં લોકો મુસાફરી કરી શકશે. અને ભવિષ્યની અંદર તમામ પરિવહન માધ્યમો જેવા કે બીઆરટીએસ, એમટીએસ, મેટ્રો અને ઓલા-ઉબેર સિસ્ટમને પણ આની સાથે જોડવામાં આવશે. તેના માટે બે કંપનીઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં માટે દરખાસ્ત અને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને એમ.એન એક્સપોર્ટ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીને 470 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવા માટે દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને તમામ પ્રકારના મેનપાવર અને ઓપરેશન અને મેન્ટેનન્સ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે.
QR કોડથી સ્કેન કરીને પણ ટિકિટ મેળવી શકશો
આ મુદ્દે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરની મિરાંત પરીખે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને હવે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી લોકો ટિકિટ મેળવીને એક જ ટિકિટ પર જાહેર પરિવહન સેવાનો ઉપયોગ કરી શકશે. તેના માટે ઓનલાઇન ટિકિટ એપ્લિકેશન બનાવવામાં આવશે. જે મારફતે QR કોડ સ્કેન કરીને તેમાંથી ટિકિટ ખરીદી શકાશે. તબક્કાવાર આ માટેની કામગીરી કરવામાં આવશે. અને લોકોને લાભ મળશે અને પરિવહન સેવાઓને ફાયદો મળશે.
ભવિષ્યનું વિઝન, વૈશ્વિક લક્ષ્યો અને આવનારા આંતરરાષ્ટ્રીય ઇવેન્ટ્સ
અમદાવાદ એક વૈશ્વિક શહેર તરીકે ઊભરી રહ્યું છે અને તેથી વિશ્વસ્તરીય પરિવહન સિસ્ટમ ખૂબ જરૂરી છે. આવનારા મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમો–જેમ કે 2030ના કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ભવિષ્યમાં ઓલિમ્પિક્સ જેવી ઇવેન્ટ્સ–દરમિયાન શહેર પર વૈશ્વિક નજર રહેશે અને પરિવહન પર વધુ ભાર આવશે.
આવી મહત્વની ઇવેન્ટ્સને સપોર્ટ કરવા માટે અમદાવાદને એક સ્માર્ટ, મજબૂત અને વિશ્વસ્તર પર પરીક્ષણ કરેલી મોબિલિટી સિસ્ટમની જરૂર છે, જે મોટી સંખ્યામાં મુસાફરોને સુરક્ષા, સુલભતા અને અનુકૂળતા સાથે સંભાળી શકે.
અમદાવાદના લોકોને મળનારા ફાયદા
- બસોના સારાં રૂટ અને સમયપત્રકથી લોકોને ઝડપી અને આરામદાયક મુસાફરી મળશે.
- બસ ક્યારે આવશે અને ક્યાં વિલંબ છે તેની લાઈવ માહિતી મળતાં પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વધુ વિશ્વસનીય બનશે.
- BRTS, AMTS અને મેટ્રો માટે એક જ કોમન કાર્ડથી મુસાફરી વધુ સરળ થશે.
- QR કોડ, UPI અને મોબાઈલ એપ જેવી ડિજિટલ ટિકિટિંગથી ટિકિટ લેવી ખૂબ જ સરળ બનશે.
- એક જ ટિકિટથી અલગ-અલગ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસ્થામાં પુરી મુસાફરી કરી શકાશે.
- વરિષ્ઠ નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને દિવ્યાંગ માટે મુસાફરી વધારે સરળ અને સુલભ બનશે.
- રિયલ-ટાઈમ માહિતી મળવાથી લોકો પોતાનો પ્રવાસ સારી રીતે યોજના કરી શકશે.
- નવા કેમેરા અને ટેક્નોલોજીથી લોકોને વધુ સુરક્ષા અને ભીડનું સારું નિયંત્રણ મળશે.
- ફરિયાદોનો જવાબ વધુ ઝડપથી અને વધુ સારી રીતે મળી શકશે.
- ઈમરજન્સીમાં તરત મદદ મળી રહે તે માટે સમગ્ર સિસ્ટમનું લાઈવ મોનિટરિંગ થશે.
- પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વધારે વપરાશે તો શહેરમાં પ્રદૂષણ અને ટ્રાફિક બંને ઓછા થશે.
- ભાડા વસૂલાતમાં પારદર્શકતા વધશે, તેથી લોકોનો પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ પર વિશ્વાસ વધશે.
- સરકારી અધિકારીઓને સચોટ માહિતી મળશે, જેથી સેવાઓ સતત સુધરતી જશે.
- આખું પરિવહન તંત્ર વધુ જોડાયેલું અને સંકલિત બનશે, જેથી મુસાફરી વધુ સરળ બનશે.