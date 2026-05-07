અમદાવાદ: કેસર કેરીની બજારમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી; જાણો તોતાપુરી, હાફૂસ, દશેરી, લંગડો કેરીનો શું છે ભાવ
અમદાવાદવાસીઓને કેરી ખરીદવા માટેનું માર્કેટ એટલે 'નરોડા ફ્રુટ માર્કેટ'.
Published : May 7, 2026 at 6:03 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં કેરીનું આગમન શરૂ થઈ ગયું છે. લોકો ઉનાળાની સિઝનમાં કેરી ખાવા માટે આતુર હોય છે. અમદાવાદવાસીઓને કેરી ખરીદવા માટેનું માર્કેટ એટલે 'નરોડા ફ્રુટ માર્કેટ'. અમદાવાદના APMC નરોડા ફ્રુટ માર્કેટમાં દરેક પ્રકારની કેરીઓ આવી ગઈ છે, પરંતુ કેરીનો ભાવ આસમાને પહોંચી ગયો છે. જેના લીધે ગ્રાહકો કેરી ખરીદવામાં પણ વિચારી રહ્યા છે. આ વર્ષે કેરીની સ્થિતિ શું છે?, કઈ કેરી વધારે આવી રહી છે? અને ભાવ શું છે?. ચાલો જાણીએ વિગતે અહેવાલમાં...
કેરીના વેપારી હરી રામએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે કેરીની આવક ઓછી છે અને ભાવ બહુ જ વધારે છે. કેસરની પેટી 1000 થી 1100 રૂપિયાની છે. વરસાદના કારણે કેરી ઓછી આવી રહી છે, હવે આ માર્કેટમાં બીજા રાજ્યોમાંથી પણ કેરી આવે છે."
ગ્રાહક ભરતભાઈ પટનીએ જણાવ્યું હતું કે, "હું કેસર કેરી લેવા માટે આવ્યા છું, પરંતુ ભાવ બહુ જ વધારે છે. વેપારીઓ ભાવ ઘટાડતા નથી, કેસર કેરીનો ભાવ 100 થી 120 રૂપિયા સુધીનો ચાલે છે, પરંતુ ગ્રાહકો એનાથી પણ ઓછા ભાવે માંગી રહ્યા છે. આ ભાવમાં નાના વેપારીઓ કેવી રીતે વેપાર કરી શકશે."
"હું શાહીબાગથી કેરી લેવા માટે આ માર્કેટ આવ્યો છું. ખૂબ જ સારી કેરી મળી રહી છે. હું બધી જગ્યાએ ભાવ ચેક કરીને કેરી લઈશ. તલાલા ગીરની કેસર કેરી લેવા માટે હું આવ્યા છું, પરંતુ એનો ભાવ 120 થી 150 રૂપિયા સુધીનો છે. - ભરતભાઈ, ગ્રાહક
નરોડા ફ્રુટ માર્કેટના પ્રેસિડેન્ટ લક્ષ્મણદાસ રોહરાએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે અમદાવાદમાં રત્નાગીરીથી હાફૂસ કેરી આવી રહી છે. કર્ણાટક, આંધ્ર પ્રદેશ, કેરલ, તમિલનાડુથી હાફૂસ, સુંદરી અને તોતા પહેરી કેરી આવે છે. 15 થી 20 દિવસ પછી યુપીની લંગડા, દશેરી કેરી શરૂ થશે. નરોડા ફ્રુટ માર્કેટમાં રોજની 30 થી 40 ટ્રકો કેરીની આવી રહી છે. આ માર્કેટમાં હાફૂસ 100 થી 150 રૂપિયા કિલોના હિસાબે વેચવામાં આવી રહી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "પાયરી અને સુંદરી કેરી 80 થી 100 રૂપિયા કિલોની વેચાય છે અને તોતાપુરી 30 થી 35 રૂપિયા કિલોની વેચાય છે. આ માર્કેટમાં બધી જ કાચી કેરી આવે છે અને અહીંયાથી જ શહેરના બધા વેપારીઓ ખરીદીને લઈ જાય છે. નરોડા એપીએમસી ફ્રુટ માર્કેટ એ અમદાવાદમાં કેરી ખરીદવા માટે બેસ્ટ જગ્યા છે. અહીંયા હોલસેલ ભાવમાં તાજી કેરી મળે છે. મે મહિનો કેરીની પિક સીઝન હોય છે, અમદાવાદમાં ભરપૂર કેસર આવી ગઈ છે.
- નરોડા ફ્રુટ માર્કેટમાં કેરીનો ભાવ: કેસર તલાળા ગીર કેરી 70 થી 120 રૂપિયા કિલો અને 10 કિલો પેટીનો ભાવ રુ.700 થી 1100 સુધીનો છે.
- કેસર વરસાડ કેરી: 60 થી 90 રૂપિયા કિલો આ કેરી થોડી સસ્તી છે અને સ્વાદ પણ સારો હોય છે.
- હાફુસ રત્નાગીરી કેરી: 350 થી 600 રૂપિયા ડઝન મળે છે અને એક નંગ 30 થી 50 રૂપિયા સુધીનો હોય છે.
- રાજાપુરી કેરી: આ કેરી અથાણા માટે બેસ્ટ હોય છે એટલે 40 થી 70 રૂપિયા કિલો સુધીમાં મળે છે.
- તોતાપુરી કેરી: આ કેરીનું ઉપયોગ સલાડ અને અથાણા માટે પણ કરવામાં આવે છે. આ કેરી 30 થી 50 રૂપિયા કિલો ની મળી રહી છે .
- લંગડો કેરી: 90 થી 130 રૂપિયા કિલોમાં મળી રહી છે.
