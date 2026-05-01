અમદાવાદમાં લીંબુના ભાવ અચાનક કેમ આસમાને પહોંચ્યા? જમાલપુર માર્કેટમાં શું ચાલી રહ્યા છે ભાવ

માર્કેટમાં લીંબુના ભાવમાં વધારો થયો છે અને મોંઘો લીંબુ ખરીદતા ગૃહણીઓના બજેટમાં પણ અસર પડી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 5:20 PM IST

અમદાવાદ : ઉનાળાની સીઝન ચાલી રહી છે ત્યારે દરેક ઘરમાં લીંબુની જરૂર પડે છે, પરંતુ લીંબુનો ભાવ આસમાને પહોંચી ગયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં લીંબુનો કિલોના ભાવ 250 થી 300 રૂપિયા થઈ ગયા છે. ભાવ વધવાનું કારણ શું છે? અને કેમ આવક ઓછી થઈ છે. માર્કેટમાં લીંબુની આવક ઘટવાના કારણે લીંબુના ભાવમાં વધારો થયો છે અને મોંઘો લીંબુ ખરીદતા ગૃહણીઓના બજેટમાં પણ અસર પડી છે.

લીંબુ વેચનાર મંજુબેને જણાવ્યું હતું કે, "પહેલા નાની સાઈઝના અને નાના લીંબુના ભાવ 200 થી 250 રૂપિયા કિલો હતો, હવે થોડા ઓછા થયા છે, પરંતુ સારા અને મોટા લીંબુના ભાવ તો રુ.300 કિલો સુધીના છે. નાના લીંબુના ભાવ 150 રૂપિયા 180 રૂપિયા કિલો સુધીનો છે. પહેલા લીંબુ ખરીદવા માટે બહુ જ ગ્રહકો આવતા, પરંતુ ઘરાકી ઓછી થઈ ગઈ છે."

ગ્રાહક દશરથભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "બહુ ગરમી પડી રહી છે. લીંબુની બહુ જરૂર હતી એટલા માટે અમે જમાલપુર શાક માર્કેટમાં લીંબુ ખરીદવા માટે આવ્યા, પરંતુ લીંબુના ભાવ બહુ વધી ગયા છે. કિલોના રુ.300 થઈ ગયા છે. ગરમીની સિઝનમાં દરેકને લીંબુની જરૂરિયાત પડતી જ હોય છે. બજેટમાં પહોંચાતું નથી છતાં પણ લીંબુ તો ખરીદવા જ પડે છે. ગરમીના હિસાબે 500 રૂપિયાનો ભાવ થાય તો પણ લીંબુ તો ખરીદવા જ પડશે. હાલમાં શરબત, રસોઈ અને ઘણી બધી વસ્તુઓમાં અને લીંબુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે લીંબુ બહુ જરૂરી છે."

"અમદાવાદની એપીએમસી માર્કેટમાં રોજના 2,000 થી 2500 કિલો લીંબુ દરરોજ આવે છે. 90% માલ મદ્રાસથી આવે છે અને 10 ટકા માલ ગુજરાતનો હોય છે. સૌથી 150 રૂપિયા કિલોનો ભાવ છે. જે જગ્યાએ વધારે ઉત્પાદન થાય છે તે જગ્યા ભાવ વધારે છે. એટલે અહીંયા પણ લીંબુનો ભાવ વધ્યો છે. આવક ઓછી થઈ રહી છે અને ઉનાળાના કારણે ભાવમાં વધારો થયો છે. લીંબુ દરેક ઘર માટે આવશ્યક વસ્તુ છે, એટલે લોકો મોંઘા હોય તો પણ ખરીદે છે." - સંજય પટેલ, સેક્રેટરી APMC અમદાવાદ

લીંબુ વેચનાર વિજયભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા 20 વર્ષથી જમાલપુરમાં લીંબુની લારી લગાવું છે, આવક ઓછી છે. મુંબઈથી માલ આવે છે, ત્યાંનું ભાડું વધારે હોય છે એટલે લીંબુનો ભાવ વધ્યો છે. એપીએમસીમાં રુ.160 અને રુ.150માં મળી રહે છે. બજાર બહાર લીંબુનો ભાવ રુ. 200 અને રુ.300એ પહોંચ્યો છે. હાલ અહીંયા તો મુંબઈ, બોટાદ અને મદ્રાસથી દેશી લીંબુ આવે છે. ઉનાળામાં લીંબુ તો જોઈએ જ કેમ કે શરબત, દાળભાત અને અન્ય રસોઈમાં પણ અમે લીંબુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે લીંબુ મોંઘા હોય તેમ છતા ખરીદવા તો પડે જ પરંતુ મોંઘવારીના કારણે થોડી ઓછી ખરીદીએ છીએ."

