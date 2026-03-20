અમદાવાદમાં ઈદના તહેવારને લઈ બજારોમાં ખરીદી માટે ભારે ભીડ ઉમટી, આ વખતે કરાચી ડ્રેસ ટ્રેન્ડિંગમાં

અમદાવાદમાં ઈદની તૈયારીઓ પૂર જોશમાં ચાલી રહી છે. ત્રણ દરવાજામાં લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.

અમદાવાદમાં ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ
અમદાવાદમાં ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 20, 2026 at 6:17 PM IST

અમદાવાદ : આજે રમઝાન મહિનો પૂરો થશે અને આવતીકાલે ઈદ મનાવવામાં આવશે. અમદાવાદના ત્રણ દરવાજામાં ખરીદી કરવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી છે. લોકો છેલ્લા દિવસે ત્રણ દરવાજા, લાલ દરવાજા, પાનકોર નાકા, ઢાલગરવાડ, અને રીલીફ રોડ પર લોકો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા છે. ખાસ એ કે ત્રણ દરવાજામાં આ વર્ષે કરાચી સૂટ ટ્રેન્ડિંગમાં જોવા મળી રહ્યો છે.

અમદાવાદમાં ઈદની તૈયારીઓ પૂર જોશમાં ચાલી રહી છે. ત્રણ દરવાજામાં લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને કપડા, ચપ્પલ, બેગ, ચશ્મા, શૂઝ અને ઘરવખરીના સામાન ખરીદવા માટે લોકો પરિવાર સાથે લોકો પરિવાર સાથે બજારમાં પહોંચ્યા છે.

અમદાવાદમાં ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

કપડાના વેપારી ફિરોઝ શેખ એ જણાવ્યું કે, "છેલ્લા 30 વર્ષથી અમે ત્રણ દરવાજામાં ધંધો કરી રહ્યા છે. મારી દુકાનમાં ઈદ માટે સ્પેશિયલ બાળકોના ડ્રેસીસ છે. જેમાં ખાસ કરીને કિડ્સ વેર અને ઝબ્બો પઈજામો, સૂટ છે. આ બજાર બહુ જ ફેમસ છે. અહીંયા અમદાવાદ નહીં પણ અમદાવાદના બહારના લોકો પણ સ્પેશિયલ ઈદની ખરીદી કરવા માટે આવે છે. આ બજાર કોમી એકતાનું પ્રતીક છે અને બંને ધર્મના લોકો અહીંયા ધંધો કરે છે. ઈદ માટે શોપિંગ કરે છે, બહુ જ સુંદર માહોલ જોવા મળે છે."

ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ
ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

ઈદની ખરીદી કરવા માટે આવેલા ઝાહિદ હુસેને જણાવ્યું હતું કે, "ત્રણ દરવાજામાં અમે દર વર્ષે ખરીદી કરવા માટે આવીએ છીએ. આવતીકાલે ઇદ છે એટલે આજે મારા બાળકો માટે ડ્રેસ લેવા માટે આવ્યો છું. અહીંયા સસ્તો અને સારો ડ્રેસ મળે છે. દૂર દૂરથી લોકોએ ખરીદી કરવા માટે આવે છે. આ બજારમાં દર વર્ષે નવા નવા વેરાયટીના ડ્રેસીસ અને નવા ફેશનના ટ્રેનિંગ વસ્તુઓ મળે છે. ભીડ એટલી હોય છે કે પગ રાખવાની પણ જગ્યા નથી હોતી."

ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ
ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

દુકાનદાર મોહમ્મદ હુસૈનએ જણાવ્યું હતું કે, "ઢાલગરવાડમાં મારી દુકાન છે. આ બજારમાં રમઝાન માસમાં એક અલગ જ માહોલ જોવા મળે છે. અમદાવાદ અને બીજા જિલ્લાઓમાંથી પણ અહીંયા ખરીદી કરવા માટે લોકો આવે છે. આવતીકાલે ઈદ છે અને આજે ખરીદીનો અંતિમ દિવસ છે, એટલે લોકોની ભારી ભીડ છે. આ વખતે લેડીઝ ડ્રેસમાં કરાચી પાકિસ્તાની અનાયાની ભારે ડિમાન્ડ છે. આ કાપડ ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલી રહ્યા છે. જેને ખરીદવા માટે લોકોની લાઈન લાગે છે, તેની કિંમત 500 થી 10,000 સુધીની છે અને રેડીમેડ ડ્રેસ પણ મળે છે. અમે છેલ્લા 80 વર્ષથી ધંધો કરી રહ્યા છીએ."

ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ
ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

કાલુપુરથી આવેલા અઝીઝ ટાયર વાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "હું મારા પરિવાર માટે ડ્રેસ લેવા માટે આવ્યો છું. લેડીઝ ડ્રેસ મેં અહીંયા થી ખરીદ્યા છે અને તેની સાથે મારા માટે હું શૂટ પેન્ટ અને ઝભ્ભો ખરીદ્યું છે. મારા પત્ની માટે પણ મેં કરાચી ડ્રેસ લીધો છે. અમે ઈદ ખૂબ જ ધૂમધામથી મનાવીશું. એકબીજાને મુબારકબાદ આપીશું. દર વર્ષે આવીને આ બજારમાંથી અમે ખરીદી કરીએ છીએ. અહીંયા ખરીદી કરવામાં અમને મજા આવે છે."

અમદાવાદમાં ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ
અમદાવાદમાં ઈદ તહેવારને લઈ બજારોમાં ભારે ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

બહેરામપુરાથી આવેલી શીરીન બેને જણાવ્યું હતું કે, "અમે આજે બાળકો માટે જુતા, ચપ્પલ ડ્રેસ લેવા માટે આવ્યા છે. કાલે ઈદ છે એટલે થોડી શોપિંગ બાકી હતી. અમે સવારથી અહીંયા આવી ગયા. અહીંયા બધી જ વસ્તુઓ બહુ સારી મળે છે. ક્વોલિટીની સસ્તી અને મજબૂત મળે છે. જે નવા ફેશન હોય એ સાથે અમે ડ્રેસ લઈએ છીએ."

