અમદાવાદ: મણીનગરમાં ખોદકામ બાદ ખુલ્લા પડેલા ખાડાથી સ્થાનિકો પરેશાન, અકસ્માતની ભીતિ
આ મોટા ખાડાઓમાં રાતે વાહન ચાલકો અને ચાલીને જતા લોકો પડી જાય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે.
Published : June 6, 2026 at 10:45 AM IST
અમદાવાદ : શહેરના મણીનગર વિસ્તારમાં મોટા ખાડાઓ જોવા મળી રહ્યા છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 15 દિવસ પહેલા ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તેને અધુરુ છોડી દેવામાં આવ્યું હતું. બેરીકેટ વગરના ખાડાઓ જોવા મળી રહ્યા છે. આ મોટા ખાડાઓમાં રાતે વાહન ચાલકો અને ચાલીને જતા લોકો પડી જાય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે.
મણીનગરના સ્થાનિક સત્યવીરે જણાવ્યું હતું કે, "લગભગ 15 દિવસથી આવકાર હોલની સામે ખાડા ખોદેલા છે. આવકાર હોલ કેનાલની બાજુમાં ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ હજી આ ખાડાઓ પૂરવામાં આવ્યા નથી. લોકોને આવવા જવામાં બહુ જ તકલીફ પડે છે અને અકસ્માત થવાનો પણ જોખમ રહે છે. કોઈ વૃદ્ધ માણસ કે બાળકો પડી જાય તો શું સ્થિતિ થશે? કોર્પોરેશનના અધુરા કામના લીધે લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે."
સ્થાનિક હિતેશ પટણીએ જણાવ્યું હતું કે, "અહીંયા 15 દિવસથી ખાડો ખોદેલો છે. અહીંયા સામે જ સર્કલ છે, સવારમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા વધારે હોય છે. અહીંયા ગટર લાઈન માટે ખાડો ખોદેલો છે, પરંતુ બંધ કરવામાં આવ્યો નથી અને ક્યારે ખાડો પુરવા આવશે એ ખબર નથી."
રંજનબેન ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, "અમે અહીંયા ખોડીયાર મંદિર પાસે રહીએ છીએ. અમારા ઘરની બહાર જ આ ખાડા ખોદેલા છે અમે બહુ જ હેરાન થઈ ગયા છે. સ્કૂલના બાળકોને જવા માટે પણ બહુ જ મુશ્કેલી પડે છે. 15 દિવસથી ખાડા ખોદેલા છે. આજુબાજુમાં બેરીકેટ પર લગાવવામાં આવ્યા નથી. લોકો આ ખાડાને પાર કરીને જાય છે અને ઘણા લોકો દૂર દૂરથી ફરીને જાય છે. કોર્પોરેશન દ્વારા આ વિસ્તારમાં પાણીના ભરાય એ માટે અહીંયા લાઈન નાખવામાં આવી હતી અને આ ડ્રેનેજ લાઈન સીધા કેનાલમાં સીધી જોડી દીધી છે. ઘણા લોકો આ ખાડામાં પડી જાય છે. અમે એમને બાહર નીકળવા માટે મદદ કરીએ છીએ. આ ખોદકામના કારણે ઘણા દિવસો સુધી અહીંયા માટીવાળું ગંદુ પાણી આવે છે. અમારી માંગ છે કે અહીંયા ફટાફટ ખાડો પૂરીને કામ પૂરુ કરી દેવામાં આવે જેથી લોકોને રાહત મળે."
નોંધનીય છે કે, 4 જુનના રોજ અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં ચેરમેન કમલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ શહેરમાં રસ્તાઓ પર રહેલા ખાડાઓ સાત દિવસમાં પુરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. AMCની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં સૂચના આપવામાં આવી કે કોઈપણ ખાડો સાત દિવસથી વધુ સમય સુધી ખુલ્લો ન રહે તેની કડક તાકીદ કરવામાં આવી હતી."
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