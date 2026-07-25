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અમદાવાદના મકરબામાં વરસાદી પાણીનો કહેર: ઘરોમાં ઘૂસ્યા પાણી, 3 દિવસથી લોકોની હાલત કફોડી

આજે પણ ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. જાણો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં આ અહેવાલમાં વિગતે...

અમદાવાદના મકરબામાં વરસાદી પાણીનો કહેર
અમદાવાદના મકરબામાં વરસાદી પાણીનો કહેર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 9:13 PM IST

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અમદાવાદ : શહેરમાં મકરબા વિસ્તારમાં પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર અને મકરબા ગામમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયું છે. આજે પણ ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયેલા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે શું છે ત્યાંની સ્થિતિ?, જાણો ETV BHARATના ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટના આ અહેવાલમાં વિગતે...

અમદાવાદના મકરબા વિસ્તારના મકરબા પોલીસ હેડકટર પાસે પાણી ભરાયેલું અને કાદવ-કિચડ અને બિસ્માર રસ્તાઓ જોવા મળી રહ્યા છે. મકરબા વિસ્તારમાં સામે મકરબા પાણીની ટાંકી, મકરબા ગામ અને મકરબા ચાર રસ્તા પાસે ખૂબ જ પાણી ભરાયેલું છે. લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયું છે અને છેલ્લા ત્રણ દિવસથી લોકો જમવા માટે કશું બનાવી ના શકે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે.

મકરબાના સ્થાનિક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને બહુ જ તકલીફ પડી રહી છે, બહાર નીકળવામાં તકલીફ પડી રહે છે. બધાના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. અહીંયાથી મત લઈ જાય છે, પણ કોઈ જોવા માટે આવતા નથી. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે."

અમદાવાદના મકરબામાં વરસાદી પાણીનો કહેર (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક, ચુનારા મહેશભાઈ જણાવ્યું હતું કે, "અહીંયા પહેલી વરસાદમાં માણસ ડૂબી જાય એટલું પાણી ભરાઈ ગયું છે. 2 ફૂટ જેટલું પાણી ભરાયું છે. ગઈકાલ સુધી અહીંયા 7 ફૂટથી 8 ફૂટ જેટલું પાણી હતું. અહીંયા લોકોને ખાવા પીવા માટે કશું જ મળતું નથી. કોઈની મદદ પણ આવી નથી. મકરબાના ચુનારાવાસમાં બધાના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આજે પણ પાણી ભરાયેલું છે. લોકોને ખૂબ જ નુકસાન થયું છે. છોકરાઓના પુસ્તકો પણ ડૂબી ગયા છે. ઘરમાં બધો સામાન ડૂબી ગયો છે. અમારા આ નુકસાનની ભરપાઈ કોણ કરશે."

સ્થાનિક બહેનએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા ત્રણ દિવસથી અમે રાત ભર સુતા નથી. ઘરમાં પાણી ભરાયેલું રહે છે. કોર્પોરેશનની ઓફિસ છે તોય પાણીનો નિકાલ થયો નથી. ગાડી ડૂબી જાય છે, ઘરનો સામાન ડૂબી ગયો છે. અધિકારીઓ આવ્યા પણ નથી. મત લેવા માટે તો મોટા મોટા વાયદાઓ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેના પછી કોઈ જોવા માટે આવતું નથી."

અમદાવાદના મકરબામાં વરસાદી પાણીનો કહેર
અમદાવાદના મકરબામાં વરસાદી પાણીનો કહેર (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, 'પાણી બહું ભરાઈ ગયું હોવાથી રિક્ષા બહાર નીકાળી શકતા નથી. અમે પાણીમાં ડૂબી ડૂબીને જમવાનું ખરીદીને લાવીએ છીએ. અહીંયા કશું મળતું નથી, અમારી હાલત બહુ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે, આ પાણીનો નિકાલ ઝડપથી કરવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે."

સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની સામે તળાવડી વિસ્તારમાં 500 જેટલા મકાનોમાં પાણી ઘુસ્યા

અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદથી લોકોની હાલત ખરાબ થઈ રહી છે. પાણી ભરાવવાના કારણે લોકોના હાલ બેહાલ થઈ ગયા છે. અમદાવાદના સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનની સામે તલાવડી વિસ્તારમાં 500 જેટલા મકાનોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. આજે ત્રીજા દિવસે પણ ઘણા લોકોના મકાનમાં ઘૂંટણ જેટલા પાણી ભરાયેલા છે.

અમદાવાદના મકરબામાં વરસાદી પાણીનો કહેર
અમદાવાદના મકરબામાં વરસાદી પાણીનો કહેર (ETV Bharat Gujarat)

આ એક એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં દર વર્ષે વરસાદમાં લોકોના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થાય છે. સરખેજ વોર્ડમાં શેર અલી દરગાહની પાછળના વિસ્તારમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી પાંચથી છ ફૂટ જેટલા પાણી છે. આજે પણ બેથી ત્રણ ફૂટ જેટલું પાણી લોકોનો ઘરોમાં ભરાયેલું છે.

સરખેજ તલાવડીમાં રહેતા સ્થાનિક રહેવાસીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે રાત્રે સુઈ શકતા નથી, ઘરની બહાર નીકળી શકતા નથી, નોકરીએ જઈ શકતા નથી. કારણ કે અમારા ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. જે દિવસે વરસાદ વરસ્યો એ દિવસે તો અહીંયા માણસ ડૂબી જાય અને ફર્સ્ટ ફ્લોર સુધી પાણી હતું. અમારું ફર્નિચર ડૂબી ગયું, ઘણો બધો સામાન ડૂબી ગયો હતો. ફ્રિજ અને ગેસના બાટલા તરતા હતા. તિજોરી ખરાબ થઈ ગઈ અમારા બધા કપડાઓ તરી ગયા છે. રાત દિવસ બસ ઘરમાંથી પાણી કાઢી રહ્યા છીએ."

સ્થાનિક બહેનએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારે ત્યાં મત માંગવા નેતાઓ આવે છે. મોટા મોટા વાયદાઓ કરે છે, જેમ કે તમારા વિસ્તારને ડેવલોપ કરીશું, તમને સુવિધાઓ આપવામાં આવશે. પરંતુ, અહીંયા દર વર્ષે કોઈ કામ થતું નથી અને બધાની હાલત આવી જ થઈ ગઈ છે. બધાને બધું નવેસરથી બનાવવું પડે છે. અમારા મોંઘા સામાન કપડાઓ આમાં ડૂબી જાય છે. અમારી મદદ માટે પણ કોઈ આવતું નથી. અહીંયા આસપાસના લોકો જ ખાલી મદદ કરવા માટે આવે છે, નેતાઓ જોવા માટે પણ નથી આવ્યા."

બીજા લોકોએ જણાવ્યું હતું કે, આ વિસ્તારમાં સરખેજ રોજા છે, સરખેજ તળાવની અંદર જે પાણી આવે છે, એ પાણી નાળાથી અમારા તરફ આવી જાય છે. આખો વિસ્તાર ડૂબી જાય છે. અમારી આવી ખરાબ સ્થિતિમાં અમને કોઈ પૂછવા માટે આવતું નથી. કોઈ જોવા માટે આવતું નથી અને પાણીનો નિકાલ પણ થતો નથી. આજે તો થોડું પાણી ઉતરી ગયું છે. પરંતુ, બે દિવસ તો અમે કેવી રીતે કાઢ્યા એ તો અમારું જ મન જાણે છે."

સ્થાનિક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી આ દૂર્દશાના જવાબદાર કોણ છે?, અમે ટેક્સના પૈસા ભરીએ છીએ. અમે પાણીના પણ પૈસા ભરીએ છીએ. અમારે ત્યાં કોઈ વિકાસ કરવામાં આવતો નથી. અમારે દર વર્ષે પાણીના કારણે આવી હાલાકી ભોગવી પડે છે. દર વર્ષે નુકસાન થાય છે. અમે બીજા વિસ્તારમાં રહેવા પણ જઈ શકતા નથી. અમે મજૂર વર્ગના લોકો છીએ, ગરીબ માણસો છીએ. બસ અમારી એટલી જ માંગ છે કે આ વિસ્તારમાં પાણી ના ભરાય એના માટે આયોજન કરવામાં આવે અને લોકોને મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે."

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