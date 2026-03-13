અમદાવાદના પાલડીમાં AMTS બસમાં આગ ભભૂકી ઉઠી, મોટી જાનહાનિ ટળી
ફાયર બ્રિગેડના જવાનો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા અને આગને કાબૂમાં લીધી હતી. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈપણ પ્રકારની જાનહાની કે ઈજા થઈ નથી.
Published : March 13, 2026 at 11:01 AM IST
અમદાવાદ : શહેરના પાલડી વિસ્તારના મહાલક્ષ્મી ચાર રસ્તા નજીક શુક્રવારે સવારે AMTS બસમાં અચાનક આગ લાગી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. મળતી માહિતી મુજબ શોર્ટ સર્કિટના કારણે બસમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી.
આ ઘટના જૈન મરચન્ટ બસ સ્ટેન્ડ નજીક બની હતી. આગ લાગતાં બસમાં બેઠેલા મુસાફરો અને સ્ટાફમાં થોડો સમય ગભરાટ ફેલાયો હતો, પરંતુ તમામ મુસાફરોને તરત જ સલામત રીતે બસમાંથી બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડના જવાનો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા અને આગને કાબૂમાં લીધી હતી. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈપણ પ્રકારની જાનહાની કે ઈજા થઈ નથી.
આ ઘટના મુદ્દે એએમટીએસ AMCના ટ્રાન્સપોર્ટ મેનેજર આર. એન. પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, "રુટ 35ની બસ નં TCM 53 લાલદરવાજા થી બાવળા તરફ જતી હતી, તે દરમિયાન જૈન મરચંટ બસ સ્ટેન્ડ પર મુસાફરો લેવા ઊભી રાખી ત્યારે બસના એન્જિનના બોનેટમાંથી અચાનક ધુમાડો લાગતા કંડક્ટરે તાકીદે બસના મુસાફરો ઊતારીને ફાયર બ્રિગેડને ફોન કર્યો હતો. બસ ડ્રાઈવરે ઇગ્નિશન સ્વીચ અને મેઈન સ્વીચ બંધ કરી પણ આગ ચાલુ થઈ ગયેલ હતી."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ફાયર એક્ષ્ટીંન્ગ્યુશરથી આગ બુઝાવવાનો પ્રયત્ન કરેલ અને પાછળ આવતી બસોમાંથી પણ ફાયર એક્ષ્ટીંન્ગ્યુશર કાઢી આગને બંધ પ્રયત્ન કર્યો હતો ત્યાં સુધી ફાયર બ્રિગેડ આવીને આગને ઠારવી હતી. બસમાં આગળનો શો, એન્જિન, રૂફ સિલીંગ તેમજ આગળની 4 સીટો સળગી ગયેલ છે."
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ બસ રૂટ નંબર 35ની હતી. બસનો નંબર TCM 53 હોવાનું સામે આવ્યું છે. બસના ડ્રાઈવર મો. સફી (ID 90667) હતા જ્યારે કન્ડક્ટર તરીકે રોહિત (ID 4364) ફરજ પર હતા. આ બસ ટાંક ઓપરેશન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા સંચાલિત થતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
