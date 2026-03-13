ETV Bharat / state

અમદાવાદીઓને ગરમીથી મળશે રાહત! લાલ દરવાજામાં AMCએ શરૂ કર્યું કૂલ બસ સ્ટોપ

મુસાફરો ફુંવારા નીચે ઉભા મજા માણે છે, તેમને ગરમીથી મોટી રાહત મળે છે.

અમદાવાદીઓને ગરમીથી મળશે રાહત
અમદાવાદીઓને ગરમીથી મળશે રાહત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ : શહેરના ઐતિહાસિક લાલ દરવાજા બસ સ્ટેન્ડ ખાતે ગરમીથી રાહત આપવા માટે તંત્ર દ્વારા એક વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મુસાફરોને ગરમીથી રાહત મળે તે માટે સ્પ્રિંકલની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, ફુવારા નીચે ઉભા રહીને મુસાફરો રાહતનો શ્વાસ લઈ રહ્યા છે. અમદાવાદના લાલ દરવાજા ખાતે મુસાફરો કાળઝાળ ગરમીથી રાહત આપવા માટે પાણીના સ્પ્રિંકલ લગાવવામાં આવ્યા છે. બસ સ્ટેન્ડમાં ફુંવારા નીચે ઉભેલા મુસાફરોને ગરમીથી મોટી રાહત મળે છે.

મુસાફર દિનેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "સખત ગરમી પડી રહી છે. AMC દ્વારા લાલ દરવાજા ખાતે આ ફુંવારા ચાલુ કર્યા છે, એ ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા કરી છે. ગરમીની સિઝનમાં આ લકોને બહુ જ રાહત મળી છે, મુસાફર આનંદિત થાય છે."

મુસાફર જાગૃતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા બે ત્રણ વર્ષથી આવી રીતે અહીંયા ફુંવારો ચાલુ કરવામાં આવે છે, ગરમીના સીઝનમાં આવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. બહુ મસ્ત ઠંડક મળે છે, અમને રાહત મળી છે, એના માટે અમે કોર્પોરેશનનો આભાર માનીએ છીએ."

દીપ્તિ પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે દરરોજ AMTSમાં મુસાફરી કરવા માટે લાલ દરવાજા આવીએ છીએ. બહુ જ ગરમી પડી રહી છે, પરંતુ અહીંયા ફુંવારામાં ઉભા રહીને બહુ જ રાહત મળી રહી છે, એક સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે." મુસાફર ઉર્મિલાબેનએ જણાવ્યું હતું કે, "હું લાંભાથી આવી છું. અહીંયા આવીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો. કારણ કે અહીંયા ફુવારા ચાલુ છે, ખૂબ જ આનંદ થાય છે, હું છેલ્લા અડધી કલાકથી હું 31 નંબર બસ માટે રાહ જોઈ રહી છું."

મુસાફર જાસ્મીને જણાવ્યું હતું કે, "અત્યારે બહાર નીકળી અને લાલ દરવાજા પહોંચી મારે શાહઆલમ જવાનું છે. અહીંયા મને આ જોઈને બહુ સારું લાગ્યું કે તડકામાંથી આવીને અમને ફુંવારા નીચે ઉભા રહેવાનો મોકો મળ્યો. સારી ઠંડક મળે છે.

અમદાવાદ શહેરમાં લાંબા અંતરની મુસાફરી કરીને આવતા લોકોને આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવેલી આ વ્યવસ્થાથી લોકો ખુશ થઈ રહ્યા છે અને કોર્પોરેશનની આ પ્રશંસનીય કામગીરી જે જાહેર સ્થળો પર ગરમીના પ્રકોપ માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે.

