અમદાવાદના જમાલપુરમાં બને છે દરરોજ હજારો કિલો 'રુમાલી રોટી', જાણો આ રોટી ગુજરાતભરમાં કેમ છે પ્રખ્યાત?
જમાલપુરનો ખમાસા વિસ્તાર રૂમાલી રોટી માટે પ્રખ્યાત છે, જ્યાં આખા અમદાવાદના લોકો રૂમાલી રોટલી ખરીદવા આવે છે.
Published : February 28, 2026 at 6:34 AM IST
અમદાવાદ : શહેરના જમાલપુરમાં બને છે સ્પેશિયલ 'રૂમાલી રોટી'. એક વિશિષ્ટ ઉત્તમ ભારતીય રોટી છે, જેને 'માંડે' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રોટી રૂમાલ જેટલી પાતળી હોય છે, તેથી તેનું નામ રૂમાલી રોટી પડ્યું.
જમાલપુરમાં ઘણા લોકો રૂમાલી રોટલી બનાવીને આજીવિકા કમાઈને આત્મનિર્ભર બન્યા છે. જેમ અમદાવાદનું જમાલપુર તેના રોટલી બજાર માટે પ્રખ્યાત છે, તેમ જમાલપુરનો ખમાસા વિસ્તાર રૂમાલી રોટી માટે પ્રખ્યાત છે, જ્યાં અમદાવાદના લોકો રૂમાલી રોટલી ખરીદવા આવે છે. તો ચાલો જાણીએ કેવી રીતે બને છે આ રૂમાલી રોટી અને કેમ લોકોને આ રોટી ગમે છે.
આ રૂમાલી રોટીને સામાન્ય રીતે શુદ્ધ લોટ (મેદા)માંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેને હાથ વચ્ચે વારાફરતી ઉછાળીને અને પછી તેને તવા અથવા તવા (તળિયે) પર શેકીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. તવો (તળિયે) લોખંડનો બનેલો છે. રૂમાલી રોટલી કદમાં ખૂબ મોટી અને જાડાઈમાં ખૂબ પાતળી હોય છે.
રૂમાલી રોટી બનાવનાર ફાતેમા બેને જણાવ્યું હતું કે, "અમે છેલ્લા 25 વર્ષથી રૂમાલી રોટી બનાવવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ. સવારે 7:00 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી આ રોટી બને છે. અમદાવાદમાં ખામાસા પાસે આવેલી આ જગ્યા પર રૂમાલી રોટી બહુ જ ફેમસ છે. વજન પર આ રોટી વેચવામાં આવે છે. જેને 80 રૂપિયા, 90 રૂપિયા અને 100 રૂપિયા કિલોના ભાવે અલગ અલગ પ્રકારની રૂમાલી રોટી વેચવામાં આવે છે. અહીંયા 20થી 25 કારીગરો રોટી બનાવે છે અને આ બજારમાં 200 કરતા વધારે લોકો રૂમાલી રોટી ઉપર નિર્ભર છે."
"આ જગ્યા પર દરરોજ 500થી હજાર કિલો રૂમાલી રોટી બને છે અને ઓર્ડર પ્રમાણે પણ રોટી બનાવીને આપવામાં આવી છે. જમાલપુરમાં સૌથી પહેલા રોટી બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી. શરૂઆતમાં અમે 10 કિલો બનાવતા હતા અને ત્યાર પછી ધીમે ધીમે અમે રોટીનો ધંધો શરૂ કર્યા. હવે ઘણા લોકો રૂમાલી રોટી બનાવીને આત્મનિર્ભર બન્યા છે. લોકો અહીંયા થી ઘરે પાર્ટીમાં કે જમવા માટે નહીં થાય છે. નાના મોટા પ્રસંગો અને લગ્નમાં રૂમાલી રોટીનો ઉપયોગ થાય છે." - ફાતેમા બેન, રૂમાલી રોટી બનાવનાર
રૂમાલી રોટીના કારીગર સાહિલ અનવરે જણાવ્યું હતું કે, "રૂમાલી રોટીને બહુ જ યુનિક રીતે બનાવવામાં આવે છે. પહેલા મેદાનો લોટ રાખવામાં આવે છે, તેના પછી પેંડા બનાવવામાં આવે છે. તેને નાની રોટી બનાવીને હાથથી ગોળ ગોળ ફેરવીને મોટી કરવામાં આવી છે. પછી એક મોટા તવા ઉપરથી શેકવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી રૂમાલ જેવી આ રોટલીને લપેટીને રાખવામાં આવે છે. દેશભરના લોકો અહીંયા આવે છે, રૂમાલી રોટી અહીંયાથી લઈને જાય છે. ત્રણથી ચાર પ્રકારની રૂમાલી રોટી મળે છે અને સમોસાની પટ્ટી પણ મળે છે.
કારીગર સાહિલ અનવરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અહીંયા કેસર રૂમાલી રોટી, સાદી રોટી, સ્પેશિયલ રૂમાલી રોટી બનાવવામાં આવે છે. 10 થી 20 કિલો રોટી બનાવવા માટે કલાકનો સમય જાય છે અને એક રોટી બનાવવા પાછળ 10, 12 કારીગર લાગે છે. રૂમાલી રોટી માટે સ્પેશિયલ તવાની જરૂર પડે છે. 1,000થી 2000 કિલો દરોજ રૂમાલી રોટી બને છે. આજે 40થી વધારે કારીગરો રોજગાર પ્રાપ્ત કરે છે.
"રોટી લેવા માટે વિરમગામથી આવેલા નિશાર અહેમદે જણાવ્યું હતું કે "હું દરરોજ વિરમગામથી અહીંયા રૂમાલી રોટી લેવા માટે આવું છું અને દરરોજ 30થી 40 કિલો રૂમાલી રોટી અહીંયાથી ખરીદીને વિરમગામ જાઉં છું. આ રોટીથી અમે રોલ સમોસા, નુડલ્સ, રોલ, ક્રિસ્પીસ વગેરે બનાવીએ છીએ. અમદાવાદ જેવી રૂમાલી રોટી બીજે ક્યાંય નથી મળતી. આ બજાર બહુ જ ફેમસ છે અને ક્વોલિટી પણ બહુ જ સારી હોય છે અને લોકોને ખાવામાં પણ પસંદ આવે છે. ગુજરાતના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાંથી અહીંયાથી લોકોમાં રૂમાલી રોટી લઈને જાય છે. અમદાવાદથી સસ્તી રૂમાલી રોટી બીજે ક્યાંય મળતી નથી." - નિશાર અહેમદ, રોટી ખરીદનાર વિરમગામ
રૂમાલી રોટી ખરીદનાર જાવેદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "જમાલપુર ખમાસા પાસે રૂમાલી રોટીનું એક બહુ જ અદભુત બજાર છે. અહીંયા ખુબ જ સારી રૂમાલી રોટી બનાવવામાં આવે છે, તેના લીધે હું દરરોજ અહીંયા રોટલી લેવા માટે આવું છું. 25 વર્ષથી હું આ રૂમાલ રોટી બનતા જોઈ છે. અહીંયા બીજા રાજ્યમાંથી આવનાર કારીગરોને પણ રોજીરોટી આપવામાં આવે છે અને યુ.પીના ઘણા કારીગરો અહીંયા રૂમાલી રોટી બનાવે છે. આખા બજારમાં 150 થી 200 કારીગરો રૂમાલી રોટી પર નિર્ભર છે. અહીંયા દરરોજ હજારો કિલોની રોટી બને છે અને બધી જગ્યાથી ઓર્ડર અહીંયા મળે છે."
રોટી ખરીદનાર જાવેદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "કોઈપણ પ્રસંગ હોય તેમાં આ રોટી જ ખાવામાં આવે છે અને એ ખાવામાં પણ સારી હોય છે. આ રોટી બહુ જ મોટી અને પાતળી હોય છે અને ખાવામાં પણ પચી શકે એવી હોય છે. આ રોટી ખાવીને મજા આવે છે અને લોકો શોખથી આ રોટલીને લઈ જાય છે. જમાલપુર દરવાજા પાસે નાની રોટી મળે છે, પરંતુ ખામસા પાસે રૂમાલી રોટી બજાર ફેમસ છે અને રમજાન દરમિયાન તો લોકો લાઈન લગાવીને આ રોટી ખરીદવા માટે આવ્યા છે. અત્યારે હું 250 કિલો રૂમાલી રોટી લઈને જાઉં છું, અહીંયા સસ્તી અને સારી રોટલી મળે છે.'
