"UCC અમને મંજુર નથી", અમદાવાદમાં ઈદના તહેવાર પર AIMIMના કાર્યકરોનો વિરોધ, પોલીસે કરી અટકાયત

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ પ્રદર્શન માટે કોઈ સત્તાવાર પરવાનગી લેવામાં આવી નહોતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 3:39 PM IST

અમદાવાદ : શહેરમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (UCC) મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શનને લઈ પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ શહેરના પત્થર કુઆ વિસ્તાર પાસે આવેલી જામા મસ્જિદ બહાર AIMIM દ્વારા યુસીસી વિરુદ્ધ વિરોધ વ્યક્ત કરવા માટે ભેગા થયા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ પ્રદર્શન માટે કોઈ સત્તાવાર પરવાનગી લેવામાં આવી નહોતી.

AIMIM પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા બેનરો દર્શાવીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. UCC હટાવો દેશ બચાવો, UCC રદ કરો જેવા સૂત્રો લખીને બેનરો દર્શાવીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ પરવાનગી વિના વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જેને લઇને પોલીસ દ્વારા તમામ લોકોની અટકાયત કરીને લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

અમદાવાદ ડીસીપી ઝોન-3 રૂપલ સોલંકીએ જણાવ્યું કે, "આશરે પાંચ લોકોનું નાનું જૂથ ત્યાં એકત્ર થયું હતું અને કાયદો-વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસે તેમને સ્થળ પર જ અટકાયતમાં લીધા હતા. આ ઘટનાએ શહેરમાં થોડા સમય માટે ચર્ચાનો વિષય ઉભો કર્યો હતો."

આ દિવસોમાં મુસ્લિમ સમાજમાં રમઝાનનો પવિત્ર મહિનો ચાલી રહ્યો છે, જેમાં રોજા રાખીને ઈબાદત કરવામાં આવે છે. રમઝાન પૂરો થયા પછી ઈદ-ઉલ-ફિતરનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે, જે ખુશી, ભાઈચારો અને એકતાનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. આ તહેવારે લોકો મસ્જિદોમાં નમાજ અદા કરે છે, એકબીજાને ઈદની શુભેચ્છા આપે છે અને જરૂરિયાતમંદોને મદદ પણ કરે છે.

