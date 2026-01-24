વસ્ત્રાપુર NRI એપાર્ટમેન્ટ ફાયરિંગ કેસમાં મોટો વળાંક: અકસ્માત નહીં, હત્યાનો ગુનો નોંધાયો
NRI એપાર્ટમેન્ટમાં થયેલા ફાયરિંગ મામલે તપાસ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા સામે આવ્યા છે. આ ઘટનામાં 2 વ્યક્તિઓના મોત થયા હતા.
અમદાવાદ : વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલા NRI એપાર્ટમેન્ટમાં થયેલા ફાયરિંગ મામલે તપાસ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા સામે આવ્યા છે. આ ઘટનામાં 2 વ્યક્તિઓના મોત થયા હતા. શરૂઆતમાં પોલીસે પ્રાથમિક રીતે અકસ્માત મોતનો દાખલો કર્યો હતો, પરંતુ તપાસ આગળ વધતા આ કેસે ગંભીર વળાંક લીધો છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે લગ્નગાળો ટૂંકો હોવાના કારણે દંપતી વચ્ચેના સંબંધો અંગે તાપસ કરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન સ્પષ્ટ થયું કે અકસ્માતે ગોળી છૂટીને રાજેશ્વરીબાના માથાના ભાગમાં વાગી હોવાની શક્યતા બહુ ઓછી છે. આથી પોલીસે આ મામલે હત્યાનો ગુનો દાખલ કર્યો છે.
વસ્ત્રાપુર પોલીસ મથકે નોંધાયેલા ગુનામાં ખુલ્યું છે કે ઘટનાસ્થળે રહેલા રિવોલ્વરમાં બે બુલેટ હતા અને બંને બુલેટ ફાયર થયેલા હતા. તપાસ અનુસાર યશરાજસિંહે પહેલા રાજેશ્વરીબાને ગોળી મારી અને ત્યારબાદ પોતાની જાતને ગોળી મારી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ સામે આવ્યું છે.
"તપાસ તમામ દિશામાં કરવામાં આવી રહી છે અને હજુ વધુ માહિતી સામે આવે તેવી શક્યતા છે. તપાસ આગળ વધતાં વધુ ખુલાસા થવાની અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે." - હર્ષદ પટેલ, ડીસીપી ઝોન-1
આ સમગ્ર મામલે ACP જયેશ બ્રહ્મભટ ફરિયાદી બનીને ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી ત્યારે ગોળી ભૂલથી છૂટે અને સીધા માથાના ભાગે વાગે તેવી શક્યતાઓ અત્યંત ઓછી જણાઈ હતી.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આ ઘટના પૂર્વે બંને દંપતી રાત્રે સબંધીના ઘરે જમવા ગયા હતા. ત્યાં કોઈ CCTV કેમેરા હોય તો તેની પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સબંધીના ઘરેથી પરત આવ્યા બાદ બંને રોડ પર જ્યુસ પીવા ગયા હતા. તે સમયે રિવોલ્વર તેમની પાસે હતી કે નહીં, તેની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
હાલ સુધીમાં માત્ર મૃતકની માતાનું જ નિવેદન લેવામાં આવ્યું છે, અન્ય કોઈ વ્યક્તિના નિવેદન હજુ લેવામાં આવ્યા નથી. ગોળી ચલાવવામાં આવી ત્યારે માતાને કોઈ અવાજ સંભળાયો હતો કે કેમ, તે બાબતે પણ તપાસ ચાલુ છે.
